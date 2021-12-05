من خلال معسكر القاهرة .. أخضر الصالات يكسب مستقبل الوطن

في إطار استعداداته وتحضيراته للمشاركات المقبلة

خاض المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات، أولى مبارياته الودية، عندما التقى بفريق مستقبل الوطن أحد أندية دوري الصالات المصري، في معسكره الحالي الذي يقام في العاصمة المصرية (القاهرة) والذي يستمر حتى 15 ديسمبر المقبل، في إطار استعداداته وتحضيراته للمشاركة في الاستحقاقات المقبلة.

وتمكن "أخضر الصالات" من الفوز في المباراة الودية بأربعة أهداف نظيفة في اللقاء الذي أقيم على صالة ملعب القاهرة الدولي، حيث فرض "الأخضر" سيطرته منذ بداية اللقاء واستطاع أن ينهي الشوط الأول لصالحه بثلاثة أهداف سجلت عن طريق معاذ العسيري وفهد الرديني وعبدالإله العتيبي، ليتمكن الحارس عبدالله الشمري من تسجيل الهدف الرابع قبل نهاية الشوط الثاني بثوان معدودة، ليطلق حكم المباراة صافرة النهاية بفوز الأخضر بأربعة أهداف دون رد، في اللقاء الذي شهد حضور ومتابعة مدير إدارة كرة قدم الصالات والشاطئية بالاتحاد السعودي لكرة القدم ناصر السعدي.

وعمد المدير الفني للمنتخب السعودي (الإسباني) أندرو بلازا، خلال المباراة لإشراك أغلب اللاعبين وتدويرهم وتوظيفهم بالطريقة المناسبة بهدف الوقوف على مستوياتهم عن قرب.

هذا وسيواصل "أخضر الصالات" تدريباته اليومية في معسكره الحالي وذلك على فترات مختلفة .