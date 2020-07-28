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"الصحة" تعلن تسجيل 2688 حالة تعافٍ جديدة من "كورونا" و1897 إصابة

زيادة أسرّة العناية المركزة في مستشفيات المدينة بـ20% لجميع القطاعات

ضِمن جهود "الصحة" للارتقاء بمستوى الخدمات في المنطقة وتجويدها

أعلنت وزارة الصحة، عن زيادة نسبة أسرّة العناية المركزة في مستشفيات منطقة المدينة المنورة لجميع القطاعات بنسبة 20%.

جاء ذلك ضمن جهودها للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية في المنطقة وتجويدها بما يلبي احتياجات المواطنين والمقيمين الصحية.

وتأتي هذه الخطوة استكمالًا لما أعلنته "الصحة" مؤخرًا عن إضافة ما يقارب من 3280 سريرًا للعناية المركزة؛ وذلك خلال 90 يومًا في مختلف مستشفيات القطاعات الصحية في جميع مناطق المملكة؛ بهدف توفير أقصى درجات الحماية لسلامة المواطنين والمقيمين، واستمرارًا لتطبيق أعلى معايير الوقاية، واتخاذ إجراءات وقائية استباقية للتصدي لفيروس كورونا كوفيد 19.

وزارة الصحة المدينة المنورة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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زيادة أسرّة العناية المركزة في مستشفيات المدينة بـ20% لجميع القطاعات
سبق

أعلنت وزارة الصحة، عن زيادة نسبة أسرّة العناية المركزة في مستشفيات منطقة المدينة المنورة لجميع القطاعات بنسبة 20%.

جاء ذلك ضمن جهودها للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية في المنطقة وتجويدها بما يلبي احتياجات المواطنين والمقيمين الصحية.

وتأتي هذه الخطوة استكمالًا لما أعلنته "الصحة" مؤخرًا عن إضافة ما يقارب من 3280 سريرًا للعناية المركزة؛ وذلك خلال 90 يومًا في مختلف مستشفيات القطاعات الصحية في جميع مناطق المملكة؛ بهدف توفير أقصى درجات الحماية لسلامة المواطنين والمقيمين، واستمرارًا لتطبيق أعلى معايير الوقاية، واتخاذ إجراءات وقائية استباقية للتصدي لفيروس كورونا كوفيد 19.

28 يوليو 2020 - 7 ذو الحجة 1441
02:02 PM

زيادة أسرّة العناية المركزة في مستشفيات المدينة بـ20% لجميع القطاعات

ضِمن جهود "الصحة" للارتقاء بمستوى الخدمات في المنطقة وتجويدها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
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أعلنت وزارة الصحة، عن زيادة نسبة أسرّة العناية المركزة في مستشفيات منطقة المدينة المنورة لجميع القطاعات بنسبة 20%.

جاء ذلك ضمن جهودها للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية في المنطقة وتجويدها بما يلبي احتياجات المواطنين والمقيمين الصحية.

وتأتي هذه الخطوة استكمالًا لما أعلنته "الصحة" مؤخرًا عن إضافة ما يقارب من 3280 سريرًا للعناية المركزة؛ وذلك خلال 90 يومًا في مختلف مستشفيات القطاعات الصحية في جميع مناطق المملكة؛ بهدف توفير أقصى درجات الحماية لسلامة المواطنين والمقيمين، واستمرارًا لتطبيق أعلى معايير الوقاية، واتخاذ إجراءات وقائية استباقية للتصدي لفيروس كورونا كوفيد 19.

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