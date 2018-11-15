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"الإحصاء": ارتفاع الرقم القياسي العام للإنتاج الصناعي للربع الثاني 2018م

قالت: بنسبة 4.17% مقارنةً بالربع الأول من نفس العام.. إلى 137.87 نقطة

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء (GaStat) عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت www.stats.gov.sa نتائج "مسح الإنتاج الصناعي للربع الثاني 2018م"، الذي يقيس التغير النسبي والتطور الذي يطرأ على كميات إنتاج المواد والسلع.

وأظهرت نتائج المسح تسجيل الرقم القياسي العام للإنتاج الصناعي للربع الثاني من عام 2018م ارتفاعاً بنسبة 4.17% مقارنةً بالربع الأول من نفس العام؛ حيث ارتفع إلى 137.87 نقطة خلال الربع الثاني 2018م.

وعلى مستوى أنشطة الرقم القياسي العام للإنتاج الصناعي؛ فقد ارتفع كل من مؤشر التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 1.89%؛ بينما بلغت نسبة ارتفاع الإنتاج في الصناعة التحويلية 5.07%؛ في حين سجل الإنتاج في إمدادات الكهرباء والغاز نسبة ارتفاع كبيرة وصلت إلى 83.46% مقارنةً بالربع الأول من عام 2018م.

وأوضحت النتائج ارتفاع جميع الأنشطة الصناعية بنسبة 5.84% مقارنةً بالربع الثاني من عام 2017م؛ حيث بلغت نسبة نمو الإنتاج في نشاط التعدين واستغلال المحاجر 1.95%؛ بينما بلغت نسبة نمو الإنتاج في الصناعة التحويلية 16.44%؛ في حين سجل الإنتاج في إمدادات الكهرباء والغاز نسبة انخفاض بلغت 0.30%.

علماً بأن المقصود بالإنتاج الصناعي هو: تحويل المواد الخام (المدخلات) إلى مواد استهلاكية في صورتها النهائية، في شكل سلع (مخرجات)؛ بهدف تحقيق عائد مادي للمنشأة التي تنتج هذه السلع، أما الصناعات الاستخراجية، فهي المواد الخام المستخرجة من الأرض، وتعتمد على الموارد الطبيعية غير المتجددة، مثل النفط والمعادن؛ فيما تختص الصناعات التحويلية بـالصناعات التي ينطوي نشاطها على تحويل المواد الأولية إلى منتجات نهائية أو منتجات وسيطة.

الجدير بالذكر أن مفهوم الرقم القياسي هو: رقم يقيس مقدار تغير قيمة معينة في فترة زمنية تسمى فترة المقارنة نسبة إلى فترة زمنية أخرى، ويعد الرقم القياسي العام للإنتاج الصناعي رابع المنتجات الإحصائية التي تصدرها الهيئة العامة للإحصاء في مجال الأرقام القياسية، ويأتي بعد الرقم القياسي لأسعار المستهلك، والرقم القياسي لأسعار الجملة، والرقم القياسي لأسعار العقار.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الإحصاء": ارتفاع الرقم القياسي العام للإنتاج الصناعي للربع الثاني 2018م
سبق

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء (GaStat) عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت www.stats.gov.sa نتائج "مسح الإنتاج الصناعي للربع الثاني 2018م"، الذي يقيس التغير النسبي والتطور الذي يطرأ على كميات إنتاج المواد والسلع.

وأظهرت نتائج المسح تسجيل الرقم القياسي العام للإنتاج الصناعي للربع الثاني من عام 2018م ارتفاعاً بنسبة 4.17% مقارنةً بالربع الأول من نفس العام؛ حيث ارتفع إلى 137.87 نقطة خلال الربع الثاني 2018م.

وعلى مستوى أنشطة الرقم القياسي العام للإنتاج الصناعي؛ فقد ارتفع كل من مؤشر التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 1.89%؛ بينما بلغت نسبة ارتفاع الإنتاج في الصناعة التحويلية 5.07%؛ في حين سجل الإنتاج في إمدادات الكهرباء والغاز نسبة ارتفاع كبيرة وصلت إلى 83.46% مقارنةً بالربع الأول من عام 2018م.

وأوضحت النتائج ارتفاع جميع الأنشطة الصناعية بنسبة 5.84% مقارنةً بالربع الثاني من عام 2017م؛ حيث بلغت نسبة نمو الإنتاج في نشاط التعدين واستغلال المحاجر 1.95%؛ بينما بلغت نسبة نمو الإنتاج في الصناعة التحويلية 16.44%؛ في حين سجل الإنتاج في إمدادات الكهرباء والغاز نسبة انخفاض بلغت 0.30%.

علماً بأن المقصود بالإنتاج الصناعي هو: تحويل المواد الخام (المدخلات) إلى مواد استهلاكية في صورتها النهائية، في شكل سلع (مخرجات)؛ بهدف تحقيق عائد مادي للمنشأة التي تنتج هذه السلع، أما الصناعات الاستخراجية، فهي المواد الخام المستخرجة من الأرض، وتعتمد على الموارد الطبيعية غير المتجددة، مثل النفط والمعادن؛ فيما تختص الصناعات التحويلية بـالصناعات التي ينطوي نشاطها على تحويل المواد الأولية إلى منتجات نهائية أو منتجات وسيطة.

الجدير بالذكر أن مفهوم الرقم القياسي هو: رقم يقيس مقدار تغير قيمة معينة في فترة زمنية تسمى فترة المقارنة نسبة إلى فترة زمنية أخرى، ويعد الرقم القياسي العام للإنتاج الصناعي رابع المنتجات الإحصائية التي تصدرها الهيئة العامة للإحصاء في مجال الأرقام القياسية، ويأتي بعد الرقم القياسي لأسعار المستهلك، والرقم القياسي لأسعار الجملة، والرقم القياسي لأسعار العقار.

15 نوفمبر 2018 - 7 ربيع الأول 1440
11:24 AM

"الإحصاء": ارتفاع الرقم القياسي العام للإنتاج الصناعي للربع الثاني 2018م

قالت: بنسبة 4.17% مقارنةً بالربع الأول من نفس العام.. إلى 137.87 نقطة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أصدرت الهيئة العامة للإحصاء (GaStat) عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت www.stats.gov.sa نتائج "مسح الإنتاج الصناعي للربع الثاني 2018م"، الذي يقيس التغير النسبي والتطور الذي يطرأ على كميات إنتاج المواد والسلع.

وأظهرت نتائج المسح تسجيل الرقم القياسي العام للإنتاج الصناعي للربع الثاني من عام 2018م ارتفاعاً بنسبة 4.17% مقارنةً بالربع الأول من نفس العام؛ حيث ارتفع إلى 137.87 نقطة خلال الربع الثاني 2018م.

وعلى مستوى أنشطة الرقم القياسي العام للإنتاج الصناعي؛ فقد ارتفع كل من مؤشر التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 1.89%؛ بينما بلغت نسبة ارتفاع الإنتاج في الصناعة التحويلية 5.07%؛ في حين سجل الإنتاج في إمدادات الكهرباء والغاز نسبة ارتفاع كبيرة وصلت إلى 83.46% مقارنةً بالربع الأول من عام 2018م.

وأوضحت النتائج ارتفاع جميع الأنشطة الصناعية بنسبة 5.84% مقارنةً بالربع الثاني من عام 2017م؛ حيث بلغت نسبة نمو الإنتاج في نشاط التعدين واستغلال المحاجر 1.95%؛ بينما بلغت نسبة نمو الإنتاج في الصناعة التحويلية 16.44%؛ في حين سجل الإنتاج في إمدادات الكهرباء والغاز نسبة انخفاض بلغت 0.30%.

علماً بأن المقصود بالإنتاج الصناعي هو: تحويل المواد الخام (المدخلات) إلى مواد استهلاكية في صورتها النهائية، في شكل سلع (مخرجات)؛ بهدف تحقيق عائد مادي للمنشأة التي تنتج هذه السلع، أما الصناعات الاستخراجية، فهي المواد الخام المستخرجة من الأرض، وتعتمد على الموارد الطبيعية غير المتجددة، مثل النفط والمعادن؛ فيما تختص الصناعات التحويلية بـالصناعات التي ينطوي نشاطها على تحويل المواد الأولية إلى منتجات نهائية أو منتجات وسيطة.

الجدير بالذكر أن مفهوم الرقم القياسي هو: رقم يقيس مقدار تغير قيمة معينة في فترة زمنية تسمى فترة المقارنة نسبة إلى فترة زمنية أخرى، ويعد الرقم القياسي العام للإنتاج الصناعي رابع المنتجات الإحصائية التي تصدرها الهيئة العامة للإحصاء في مجال الأرقام القياسية، ويأتي بعد الرقم القياسي لأسعار المستهلك، والرقم القياسي لأسعار الجملة، والرقم القياسي لأسعار العقار.

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