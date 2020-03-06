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أمير الرياض يزور وادي الدواسر والسليل ويطّلع على احتياجات المواطنين وأكثر العوائق

دشّن عددًا من المشروعات التنموية

زار أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، صباح أمس، محافظة وادي الدواسر ضِمن برنامج زيارات سموه التفقدية لمحافظات المنطقة.

وكان في استقباله لدى وصوله مطار وادي الدواسر، محافظُ وادي الدواسر المكلف فهد المسعود، ومحافظ السليل المكلف ثامر الشتوي، ومدير مطار وادي الدواسر المهندس ماجد بن محمد آل رويه، وعدد من القيادات العسكرية وكبار المسؤولين المدنيين والعسكريين.

ثم تَوَجّه سمو الأمير فيصل بن بندر إلى محافظة السليل، والْتقى القضاة ورؤساء المحاكم والمراكز ومسؤولي القطاعات الأمنية ومديري الدوائر الحكومية.

بعد ذلك رأَس سموه اجتماع المجلسين المحلي والبلدي بالمحافظة، بحضور مدير جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز، ومديري العموم على مستوى منطقة الرياض من البلديات والتعليم والصحة والإسكان والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والكهرباء والمياه والطرق والبيئة والزراعة، وهيئة المدن الصناعية، ووكالة إمارة منطقة الرياض للشؤون التنموية، وأمانة مجلس المنطقة.. جرى خلاله مناقشة جدول الأعمال المُعَدّ مسبقًا الذي تَضَمّن احتياجات المحافظة بالأولوية، وأكثر العوائق التي تواجهها؛ حيث استمع سموه من أعضاء المجالس للمرئيات والحلول، وتطلعاتهم عن المحافظة، واتخذت بشأنها التوصيات اللازمة، كما دشّن سموه عددًا من المشروعات التنموية، شَمِلت مشروعات للشركة السعودية للكهرباء.

وأكد سمو أمير المنطقة في تصريح صحفي عقب الاجتماع، أن الهدف من هذه الزيارة هو متابعة ما جرى خلال الزيارات السابقة؛ مبينًا سموه أن هناك مشروعات من الزيارة السابقة لم يتم عليها أي إجراء، وأن هذه الزيارة تأتي للاطلاع والعمل على تلافي التأخير، وقال واجب علينا ملاحظة هذا التأخير والتعثر، ولا بد من مناقشتها بوضوح ورفع التقارير إلى الحكومة الرشيدة.

وعن دور فروع الوزارات في المحافظات، بيّن سمو الأمير فيصل بن بندر ضَعف دورهم، وأن هذا الموضوع يجب إعطاؤه أهمية لتقديم الخدمة بشكل واضح وسليم، حتى يتسنى للفروع مساعدة الإدارة العامة الموجودة في المركز الإداري في أعمالهم.

وعن شكوى الأهالي بعدم وجود أي مرفق رياضي في المحافظة، قال سموه: نأمل أن يكون لوزارة الرياضة الجديدة لهذه المحافظة دور كامل لإيجاد ما يحتاجه الشباب وتلبية احتياجاتهم التي يتطلعون إليها.

وهنّأ سمو أمير منطقة الرياض شركة الكهرباء على افتتاح المشروع الذي كلّف أكثر من مائتين وأربعة عشر مليونًا (214.000.000)، والذي سيجعل المحافظة تنعم بخدمة كهربائية جيدة؛ راجيًا لهم التوفيق.

وقد تَضَمّنت الزيارة التفقدية جولةً على المحافظة، كما زار سموه مدرسة ابتدائية السليل، واطلع على نشاطاتها الثقافية والوطنية.

الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود وادي الدواسر

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمير الرياض يزور وادي الدواسر والسليل ويطّلع على احتياجات المواطنين وأكثر العوائق
سبق

زار أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، صباح أمس، محافظة وادي الدواسر ضِمن برنامج زيارات سموه التفقدية لمحافظات المنطقة.

وكان في استقباله لدى وصوله مطار وادي الدواسر، محافظُ وادي الدواسر المكلف فهد المسعود، ومحافظ السليل المكلف ثامر الشتوي، ومدير مطار وادي الدواسر المهندس ماجد بن محمد آل رويه، وعدد من القيادات العسكرية وكبار المسؤولين المدنيين والعسكريين.

ثم تَوَجّه سمو الأمير فيصل بن بندر إلى محافظة السليل، والْتقى القضاة ورؤساء المحاكم والمراكز ومسؤولي القطاعات الأمنية ومديري الدوائر الحكومية.

بعد ذلك رأَس سموه اجتماع المجلسين المحلي والبلدي بالمحافظة، بحضور مدير جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز، ومديري العموم على مستوى منطقة الرياض من البلديات والتعليم والصحة والإسكان والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والكهرباء والمياه والطرق والبيئة والزراعة، وهيئة المدن الصناعية، ووكالة إمارة منطقة الرياض للشؤون التنموية، وأمانة مجلس المنطقة.. جرى خلاله مناقشة جدول الأعمال المُعَدّ مسبقًا الذي تَضَمّن احتياجات المحافظة بالأولوية، وأكثر العوائق التي تواجهها؛ حيث استمع سموه من أعضاء المجالس للمرئيات والحلول، وتطلعاتهم عن المحافظة، واتخذت بشأنها التوصيات اللازمة، كما دشّن سموه عددًا من المشروعات التنموية، شَمِلت مشروعات للشركة السعودية للكهرباء.

وأكد سمو أمير المنطقة في تصريح صحفي عقب الاجتماع، أن الهدف من هذه الزيارة هو متابعة ما جرى خلال الزيارات السابقة؛ مبينًا سموه أن هناك مشروعات من الزيارة السابقة لم يتم عليها أي إجراء، وأن هذه الزيارة تأتي للاطلاع والعمل على تلافي التأخير، وقال واجب علينا ملاحظة هذا التأخير والتعثر، ولا بد من مناقشتها بوضوح ورفع التقارير إلى الحكومة الرشيدة.

وعن دور فروع الوزارات في المحافظات، بيّن سمو الأمير فيصل بن بندر ضَعف دورهم، وأن هذا الموضوع يجب إعطاؤه أهمية لتقديم الخدمة بشكل واضح وسليم، حتى يتسنى للفروع مساعدة الإدارة العامة الموجودة في المركز الإداري في أعمالهم.

وعن شكوى الأهالي بعدم وجود أي مرفق رياضي في المحافظة، قال سموه: نأمل أن يكون لوزارة الرياضة الجديدة لهذه المحافظة دور كامل لإيجاد ما يحتاجه الشباب وتلبية احتياجاتهم التي يتطلعون إليها.

وهنّأ سمو أمير منطقة الرياض شركة الكهرباء على افتتاح المشروع الذي كلّف أكثر من مائتين وأربعة عشر مليونًا (214.000.000)، والذي سيجعل المحافظة تنعم بخدمة كهربائية جيدة؛ راجيًا لهم التوفيق.

وقد تَضَمّنت الزيارة التفقدية جولةً على المحافظة، كما زار سموه مدرسة ابتدائية السليل، واطلع على نشاطاتها الثقافية والوطنية.

06 مارس 2020 - 11 رجب 1441
04:58 PM

أمير الرياض يزور وادي الدواسر والسليل ويطّلع على احتياجات المواطنين وأكثر العوائق

دشّن عددًا من المشروعات التنموية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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زار أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، صباح أمس، محافظة وادي الدواسر ضِمن برنامج زيارات سموه التفقدية لمحافظات المنطقة.

وكان في استقباله لدى وصوله مطار وادي الدواسر، محافظُ وادي الدواسر المكلف فهد المسعود، ومحافظ السليل المكلف ثامر الشتوي، ومدير مطار وادي الدواسر المهندس ماجد بن محمد آل رويه، وعدد من القيادات العسكرية وكبار المسؤولين المدنيين والعسكريين.

ثم تَوَجّه سمو الأمير فيصل بن بندر إلى محافظة السليل، والْتقى القضاة ورؤساء المحاكم والمراكز ومسؤولي القطاعات الأمنية ومديري الدوائر الحكومية.

بعد ذلك رأَس سموه اجتماع المجلسين المحلي والبلدي بالمحافظة، بحضور مدير جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز، ومديري العموم على مستوى منطقة الرياض من البلديات والتعليم والصحة والإسكان والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والكهرباء والمياه والطرق والبيئة والزراعة، وهيئة المدن الصناعية، ووكالة إمارة منطقة الرياض للشؤون التنموية، وأمانة مجلس المنطقة.. جرى خلاله مناقشة جدول الأعمال المُعَدّ مسبقًا الذي تَضَمّن احتياجات المحافظة بالأولوية، وأكثر العوائق التي تواجهها؛ حيث استمع سموه من أعضاء المجالس للمرئيات والحلول، وتطلعاتهم عن المحافظة، واتخذت بشأنها التوصيات اللازمة، كما دشّن سموه عددًا من المشروعات التنموية، شَمِلت مشروعات للشركة السعودية للكهرباء.

وأكد سمو أمير المنطقة في تصريح صحفي عقب الاجتماع، أن الهدف من هذه الزيارة هو متابعة ما جرى خلال الزيارات السابقة؛ مبينًا سموه أن هناك مشروعات من الزيارة السابقة لم يتم عليها أي إجراء، وأن هذه الزيارة تأتي للاطلاع والعمل على تلافي التأخير، وقال واجب علينا ملاحظة هذا التأخير والتعثر، ولا بد من مناقشتها بوضوح ورفع التقارير إلى الحكومة الرشيدة.

وعن دور فروع الوزارات في المحافظات، بيّن سمو الأمير فيصل بن بندر ضَعف دورهم، وأن هذا الموضوع يجب إعطاؤه أهمية لتقديم الخدمة بشكل واضح وسليم، حتى يتسنى للفروع مساعدة الإدارة العامة الموجودة في المركز الإداري في أعمالهم.

وعن شكوى الأهالي بعدم وجود أي مرفق رياضي في المحافظة، قال سموه: نأمل أن يكون لوزارة الرياضة الجديدة لهذه المحافظة دور كامل لإيجاد ما يحتاجه الشباب وتلبية احتياجاتهم التي يتطلعون إليها.

وهنّأ سمو أمير منطقة الرياض شركة الكهرباء على افتتاح المشروع الذي كلّف أكثر من مائتين وأربعة عشر مليونًا (214.000.000)، والذي سيجعل المحافظة تنعم بخدمة كهربائية جيدة؛ راجيًا لهم التوفيق.

وقد تَضَمّنت الزيارة التفقدية جولةً على المحافظة، كما زار سموه مدرسة ابتدائية السليل، واطلع على نشاطاتها الثقافية والوطنية.

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