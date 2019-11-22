النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"تعليم القريات" توضح حقيقة فيديو لمشاجرة طلابية مزعومة بإحدى مدارسها

أكدت أنها ستلاحق مروجي الشائعات قانونياً

نفت إدارة "تعليم القريات" ما يتم تداوله عن فيديو المشاجرة الطلابية المنتشر منذ يوم أمس، على أنه قد يكون بإحدى مدارس القريات.

وقال المتحدث الرسمي بتعليم القريات معاوية سليمان الكويليت، في بيان له: "بناء على الاستفسارات التي وردت إلينا من مجموعة من الزملاء الإعلاميين، حول ما نشر في بعض وسائل التواصل الاجتماعي من مقطع فيديو، ذكر أنه مشاجرة طلابية وضرب قائد مدرسة غطي الثانوية بمحافظة القريات، نؤكد أن هذا الخبر غير صحيح".

وأضاف: "لا علاقة لجميع مدارس تعليم القريات والقرى التابعة لها بالفيديو المنشور، وإدارة التعليم بالقريات تهيب بجميع الزملاء الإعلاميين ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بتحري الدقة في نشر الأخبار، وتؤكد متابعة الحسابات التي تقوم بنشر الشائعات والأخبار الكاذبة قانونياً، بالرفع للجهات الرسمية، سائلين الله السلامة لجميع أبنائنا الطلاب والطالبات وجميع منسوبي ومنسوبات المدارس".

تعليم القريات فيديو مشاجرة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"تعليم القريات" توضح حقيقة فيديو لمشاجرة طلابية مزعومة بإحدى مدارسها
سبق

نفت إدارة "تعليم القريات" ما يتم تداوله عن فيديو المشاجرة الطلابية المنتشر منذ يوم أمس، على أنه قد يكون بإحدى مدارس القريات.

وقال المتحدث الرسمي بتعليم القريات معاوية سليمان الكويليت، في بيان له: "بناء على الاستفسارات التي وردت إلينا من مجموعة من الزملاء الإعلاميين، حول ما نشر في بعض وسائل التواصل الاجتماعي من مقطع فيديو، ذكر أنه مشاجرة طلابية وضرب قائد مدرسة غطي الثانوية بمحافظة القريات، نؤكد أن هذا الخبر غير صحيح".

وأضاف: "لا علاقة لجميع مدارس تعليم القريات والقرى التابعة لها بالفيديو المنشور، وإدارة التعليم بالقريات تهيب بجميع الزملاء الإعلاميين ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بتحري الدقة في نشر الأخبار، وتؤكد متابعة الحسابات التي تقوم بنشر الشائعات والأخبار الكاذبة قانونياً، بالرفع للجهات الرسمية، سائلين الله السلامة لجميع أبنائنا الطلاب والطالبات وجميع منسوبي ومنسوبات المدارس".

22 نوفمبر 2019 - 25 ربيع الأول 1441
09:09 PM

"تعليم القريات" توضح حقيقة فيديو لمشاجرة طلابية مزعومة بإحدى مدارسها

أكدت أنها ستلاحق مروجي الشائعات قانونياً

A A A
عبدالرحمن العازمي - القريات
3
11,432

نفت إدارة "تعليم القريات" ما يتم تداوله عن فيديو المشاجرة الطلابية المنتشر منذ يوم أمس، على أنه قد يكون بإحدى مدارس القريات.

وقال المتحدث الرسمي بتعليم القريات معاوية سليمان الكويليت، في بيان له: "بناء على الاستفسارات التي وردت إلينا من مجموعة من الزملاء الإعلاميين، حول ما نشر في بعض وسائل التواصل الاجتماعي من مقطع فيديو، ذكر أنه مشاجرة طلابية وضرب قائد مدرسة غطي الثانوية بمحافظة القريات، نؤكد أن هذا الخبر غير صحيح".

وأضاف: "لا علاقة لجميع مدارس تعليم القريات والقرى التابعة لها بالفيديو المنشور، وإدارة التعليم بالقريات تهيب بجميع الزملاء الإعلاميين ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بتحري الدقة في نشر الأخبار، وتؤكد متابعة الحسابات التي تقوم بنشر الشائعات والأخبار الكاذبة قانونياً، بالرفع للجهات الرسمية، سائلين الله السلامة لجميع أبنائنا الطلاب والطالبات وجميع منسوبي ومنسوبات المدارس".

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
12,867
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
36,537
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,913
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
29,234

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

المقالات

التعليم قبل المنافسات الكروية

التعليم قبل المنافسات الكروية

عبدالرحمن المرشد
تحدَّث الطبيب فكانت المفاجأة!!

تحدَّث الطبيب فكانت المفاجأة!!

محمد عمير الغامدي
الكابتن ماجد..!

الكابتن ماجد..!

بدر الغامدي
فضل ذوي الاحتياجات الخاصة على غيرهم..!

فضل ذوي الاحتياجات الخاصة على غيرهم..!

ماجد الحربي
أرقام ولي العهد.. لا تكذب

أرقام ولي العهد.. لا تكذب

سارة عفتان
وزير الإسكان في جازان.. بيت وزوجة

وزير الإسكان في جازان.. بيت وزوجة

عبدالغني الشيخ
نمو المنشآت الصغيرة والأرقام المضلّلة

نمو المنشآت الصغيرة والأرقام المضلّلة

يحيى فقيهي
فواكه الدول المضطربة.. ضاعِفوا الرقابة!

فواكه الدول المضطربة.. ضاعِفوا الرقابة!

عبدالرحمن المرشد
ماذا جنينا من التنازل عن الحقوق؟

ماذا جنينا من التنازل عن الحقوق؟

صالح مطر الغامدي
البطالة و"هدف" بين التعليم والعمل

البطالة و"هدف" بين التعليم والعمل

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة