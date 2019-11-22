"تعليم القريات" توضح حقيقة فيديو لمشاجرة طلابية مزعومة بإحدى مدارسها

أكدت أنها ستلاحق مروجي الشائعات قانونياً

نفت إدارة "تعليم القريات" ما يتم تداوله عن فيديو المشاجرة الطلابية المنتشر منذ يوم أمس، على أنه قد يكون بإحدى مدارس القريات.

وقال المتحدث الرسمي بتعليم القريات معاوية سليمان الكويليت، في بيان له: "بناء على الاستفسارات التي وردت إلينا من مجموعة من الزملاء الإعلاميين، حول ما نشر في بعض وسائل التواصل الاجتماعي من مقطع فيديو، ذكر أنه مشاجرة طلابية وضرب قائد مدرسة غطي الثانوية بمحافظة القريات، نؤكد أن هذا الخبر غير صحيح".

وأضاف: "لا علاقة لجميع مدارس تعليم القريات والقرى التابعة لها بالفيديو المنشور، وإدارة التعليم بالقريات تهيب بجميع الزملاء الإعلاميين ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بتحري الدقة في نشر الأخبار، وتؤكد متابعة الحسابات التي تقوم بنشر الشائعات والأخبار الكاذبة قانونياً، بالرفع للجهات الرسمية، سائلين الله السلامة لجميع أبنائنا الطلاب والطالبات وجميع منسوبي ومنسوبات المدارس".