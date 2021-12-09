أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني، تعليماتها للناقلات الجوية بشأن تعليق الرحلات الجوية القادمة من جمهورية نيجيريا الاتحادية وإليها، وتحديث إجراءات الحجر المؤسسي المعتمدة للمواطنين القادمين إلى المملكة من الدول المعلق القدوم منها.
الطيران المدني تعلن: تعليق الرحلات الجوية القادمة من نيجيريا وإليها
تحديث إجراءات الحجر للمواطنين القادمين للمملكة من الدول المعلق القدوم منها
أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني، تعليماتها للناقلات الجوية بشأن تعليق الرحلات الجوية القادمة من جمهورية نيجيريا الاتحادية وإليها، وتحديث إجراءات الحجر المؤسسي المعتمدة للمواطنين القادمين إلى المملكة من الدول المعلق القدوم منها.
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الطيران المدني تعلن: تعليق الرحلات الجوية القادمة من نيجيريا وإليهاصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-12-09
09 ديسمبر 2021 - 5 جمادى الأول 1443
05:33 PM
اخر تعديل
09 ديسمبر 2021 - 5 جمادى الأول 1443
06:05 PM
الطيران المدني تعلن: تعليق الرحلات الجوية القادمة من نيجيريا وإليها
تحديث إجراءات الحجر للمواطنين القادمين للمملكة من الدول المعلق القدوم منها
أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني، تعليماتها للناقلات الجوية بشأن تعليق الرحلات الجوية القادمة من جمهورية نيجيريا الاتحادية وإليها، وتحديث إجراءات الحجر المؤسسي المعتمدة للمواطنين القادمين إلى المملكة من الدول المعلق القدوم منها.
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