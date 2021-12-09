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الطيران المدني تعلن: تعليق الرحلات الجوية القادمة من نيجيريا وإليها

تحديث إجراءات الحجر للمواطنين القادمين للمملكة من الدول المعلق القدوم منها

أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني، تعليماتها للناقلات الجوية بشأن تعليق الرحلات الجوية القادمة من جمهورية نيجيريا الاتحادية وإليها، وتحديث إجراءات الحجر المؤسسي المعتمدة للمواطنين القادمين إلى المملكة من الدول المعلق القدوم منها.

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الطيران المدني تعلن: تعليق الرحلات الجوية القادمة من نيجيريا وإليها
سبق

أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني، تعليماتها للناقلات الجوية بشأن تعليق الرحلات الجوية القادمة من جمهورية نيجيريا الاتحادية وإليها، وتحديث إجراءات الحجر المؤسسي المعتمدة للمواطنين القادمين إلى المملكة من الدول المعلق القدوم منها.

09 ديسمبر 2021 - 5 جمادى الأول 1443
05:33 PM
اخر تعديل
09 ديسمبر 2021 - 5 جمادى الأول 1443
06:05 PM

الطيران المدني تعلن: تعليق الرحلات الجوية القادمة من نيجيريا وإليها

تحديث إجراءات الحجر للمواطنين القادمين للمملكة من الدول المعلق القدوم منها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
3,900

أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني، تعليماتها للناقلات الجوية بشأن تعليق الرحلات الجوية القادمة من جمهورية نيجيريا الاتحادية وإليها، وتحديث إجراءات الحجر المؤسسي المعتمدة للمواطنين القادمين إلى المملكة من الدول المعلق القدوم منها.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,382
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,635
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,371
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,375

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