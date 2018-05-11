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"الصحة" : تسجيل 1966 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 41014

باتت ثالث دولة عالمياً في عدد الإصابات.. روسيا تعلن جديد "كورونا"

أكدت أن 46,5 % من المصابين الجدد لم تظهر لديهم أعراض للمرض

أعلنت السلطات الصحية الروسية، تسجيل 94 وفاة و11656 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال اليوم الماضي.

ووفق موقع "روسيا اليوم"، تأتي روسيا بذلك في المركز الثالث عالمياً من حيث عدد الإصابات البالغة 221344 حالة.

وتجاوز إجمالي الوفيات في عموم البلاد عتبة الألفين؛ ليبلغ 2009.

وأشار مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا، في بيان له، إلى أن العدد الكلي للمتعافين ارتفع إلى 39801 بزيادة 5495 عن اليوم السابق.

وذكر البيان أن 46,5% من المصابين الجدد لم تظهر لديهم أي أعراض للمرض.

فيروس كورونا الجديد

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باتت ثالث دولة عالمياً في عدد الإصابات.. روسيا تعلن جديد "كورونا"
سبق

أعلنت السلطات الصحية الروسية، تسجيل 94 وفاة و11656 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال اليوم الماضي.

ووفق موقع "روسيا اليوم"، تأتي روسيا بذلك في المركز الثالث عالمياً من حيث عدد الإصابات البالغة 221344 حالة.

وتجاوز إجمالي الوفيات في عموم البلاد عتبة الألفين؛ ليبلغ 2009.

وأشار مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا، في بيان له، إلى أن العدد الكلي للمتعافين ارتفع إلى 39801 بزيادة 5495 عن اليوم السابق.

وذكر البيان أن 46,5% من المصابين الجدد لم تظهر لديهم أي أعراض للمرض.

11 مايو 2020 - 18 رمضان 1441
11:22 AM

باتت ثالث دولة عالمياً في عدد الإصابات.. روسيا تعلن جديد "كورونا"

أكدت أن 46,5 % من المصابين الجدد لم تظهر لديهم أعراض للمرض

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت السلطات الصحية الروسية، تسجيل 94 وفاة و11656 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال اليوم الماضي.

ووفق موقع "روسيا اليوم"، تأتي روسيا بذلك في المركز الثالث عالمياً من حيث عدد الإصابات البالغة 221344 حالة.

وتجاوز إجمالي الوفيات في عموم البلاد عتبة الألفين؛ ليبلغ 2009.

وأشار مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا، في بيان له، إلى أن العدد الكلي للمتعافين ارتفع إلى 39801 بزيادة 5495 عن اليوم السابق.

وذكر البيان أن 46,5% من المصابين الجدد لم تظهر لديهم أي أعراض للمرض.

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