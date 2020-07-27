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موريتانيا: تسجيل 20 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 6171

أعلن مدير الصحة العمومية الموريتاني سيدي ولد الزحاف، عن تسجيل 20 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 6171 حالة مؤكدة في البلاد.

وأضاف المسؤول الصحي الموريتاني خلال المؤتمر الصحفي اليومي حول الوضع الوبائي لفيروس كورونا في البلاد، أنه تم اكتشاف الإصابات الجديدة؛ إثر إجراء 394 تحليلًا مخبريًّا؛ لافتًا النظر إلى ارتفاع عدد المتعافين إثر تسجيل 131 حالة تعافٍ، ليصل العدد الإجمالي إلى 4430 شخصًا.

وتَحَدّث سيدي ولد الزحاف، عن استقرار في عدد حالات الوفيات من هذا الفيروس عند 156 شخصًا.

فيروس كورونا الجديد

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موريتانيا: تسجيل 20 إصابة جديدة بفيروس كورونا
سبق

أعلن مدير الصحة العمومية الموريتاني سيدي ولد الزحاف، عن تسجيل 20 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 6171 حالة مؤكدة في البلاد.

وأضاف المسؤول الصحي الموريتاني خلال المؤتمر الصحفي اليومي حول الوضع الوبائي لفيروس كورونا في البلاد، أنه تم اكتشاف الإصابات الجديدة؛ إثر إجراء 394 تحليلًا مخبريًّا؛ لافتًا النظر إلى ارتفاع عدد المتعافين إثر تسجيل 131 حالة تعافٍ، ليصل العدد الإجمالي إلى 4430 شخصًا.

وتَحَدّث سيدي ولد الزحاف، عن استقرار في عدد حالات الوفيات من هذا الفيروس عند 156 شخصًا.

27 يوليو 2020 - 6 ذو الحجة 1441
08:33 AM

موريتانيا: تسجيل 20 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 6171

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلن مدير الصحة العمومية الموريتاني سيدي ولد الزحاف، عن تسجيل 20 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 6171 حالة مؤكدة في البلاد.

وأضاف المسؤول الصحي الموريتاني خلال المؤتمر الصحفي اليومي حول الوضع الوبائي لفيروس كورونا في البلاد، أنه تم اكتشاف الإصابات الجديدة؛ إثر إجراء 394 تحليلًا مخبريًّا؛ لافتًا النظر إلى ارتفاع عدد المتعافين إثر تسجيل 131 حالة تعافٍ، ليصل العدد الإجمالي إلى 4430 شخصًا.

وتَحَدّث سيدي ولد الزحاف، عن استقرار في عدد حالات الوفيات من هذا الفيروس عند 156 شخصًا.

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