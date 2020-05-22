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"تدكس" تطلق برنامجاً تأهيلياً يستهدف مستشاري السلوك البشري

احتوى على ورش عمل استمرت يومين وشملت عدداً من الامتحانات

أطلقت "تدكس" عن طريق الاجتماعات الافتراضية برنامجاً تأهيلياً يستهدف مستشاري السلوك البشري، وحصد نتائج عالية ونال رضا الملتحقين به والمرشحين فيه.

وقال الشريك المؤسس ونائب رئيس مجلس إدارة "تدكس" المهندس خالد الزيني؛ عن عمل البرنامج التأهيلي لاعتماد مستشارين سعوديين وسعوديات في نموذج السلوك البشري "دسك" عن طريق الاجتماعات الافتراضية الذي حصد نتائج عالية الجودة وتقييمًا كليًّا فاقَ ٩٤% بنسبة رضا المرشحين، وذلك ضمن مبادرة تم إطلاقها استهدفت تنظيم ثماني ندوات لخدمة المجتمع ورفع نسبة الوعي.

وأضاف: البرنامج احتوى على ورش عمل استمرت مدة يومين وشملت عدداً من الامتحانات والتقييمات اللازمة لإنهاء البرنامج، وجميع المؤهلين والمؤهلات من الكوادر الوطنية، حيث تم إخضاع المستشارين المرشحين لمعايير تقييم عالية الجودة.

وأردف "الزيني": البرنامج يؤهل جميع المستشارين المرشحين بعد اعتمادهم لتقديم برامج تدكس للقطاعات بالمملكة بهدف رفع مستوى التواصل المهني والأداء التشغيلي بالمنشآت، إضافة إلى اتباع معايير احترافية في استقطاب الكفاءات وذلك باستخدام نموذج السلوك البشري دسك.

جدير بالذكر أن البرنامج يستهدف رفع نسبة الوعي الاحترافي بالمنشآت في ظل هذه الظروف الاحترازية الراهنة.

تدكس

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"تدكس" تطلق برنامجاً تأهيلياً يستهدف مستشاري السلوك البشري
سبق

أطلقت "تدكس" عن طريق الاجتماعات الافتراضية برنامجاً تأهيلياً يستهدف مستشاري السلوك البشري، وحصد نتائج عالية ونال رضا الملتحقين به والمرشحين فيه.

وقال الشريك المؤسس ونائب رئيس مجلس إدارة "تدكس" المهندس خالد الزيني؛ عن عمل البرنامج التأهيلي لاعتماد مستشارين سعوديين وسعوديات في نموذج السلوك البشري "دسك" عن طريق الاجتماعات الافتراضية الذي حصد نتائج عالية الجودة وتقييمًا كليًّا فاقَ ٩٤% بنسبة رضا المرشحين، وذلك ضمن مبادرة تم إطلاقها استهدفت تنظيم ثماني ندوات لخدمة المجتمع ورفع نسبة الوعي.

وأضاف: البرنامج احتوى على ورش عمل استمرت مدة يومين وشملت عدداً من الامتحانات والتقييمات اللازمة لإنهاء البرنامج، وجميع المؤهلين والمؤهلات من الكوادر الوطنية، حيث تم إخضاع المستشارين المرشحين لمعايير تقييم عالية الجودة.

وأردف "الزيني": البرنامج يؤهل جميع المستشارين المرشحين بعد اعتمادهم لتقديم برامج تدكس للقطاعات بالمملكة بهدف رفع مستوى التواصل المهني والأداء التشغيلي بالمنشآت، إضافة إلى اتباع معايير احترافية في استقطاب الكفاءات وذلك باستخدام نموذج السلوك البشري دسك.

جدير بالذكر أن البرنامج يستهدف رفع نسبة الوعي الاحترافي بالمنشآت في ظل هذه الظروف الاحترازية الراهنة.

22 مايو 2020 - 29 رمضان 1441
03:10 PM

"تدكس" تطلق برنامجاً تأهيلياً يستهدف مستشاري السلوك البشري

احتوى على ورش عمل استمرت يومين وشملت عدداً من الامتحانات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أطلقت "تدكس" عن طريق الاجتماعات الافتراضية برنامجاً تأهيلياً يستهدف مستشاري السلوك البشري، وحصد نتائج عالية ونال رضا الملتحقين به والمرشحين فيه.

وقال الشريك المؤسس ونائب رئيس مجلس إدارة "تدكس" المهندس خالد الزيني؛ عن عمل البرنامج التأهيلي لاعتماد مستشارين سعوديين وسعوديات في نموذج السلوك البشري "دسك" عن طريق الاجتماعات الافتراضية الذي حصد نتائج عالية الجودة وتقييمًا كليًّا فاقَ ٩٤% بنسبة رضا المرشحين، وذلك ضمن مبادرة تم إطلاقها استهدفت تنظيم ثماني ندوات لخدمة المجتمع ورفع نسبة الوعي.

وأضاف: البرنامج احتوى على ورش عمل استمرت مدة يومين وشملت عدداً من الامتحانات والتقييمات اللازمة لإنهاء البرنامج، وجميع المؤهلين والمؤهلات من الكوادر الوطنية، حيث تم إخضاع المستشارين المرشحين لمعايير تقييم عالية الجودة.

وأردف "الزيني": البرنامج يؤهل جميع المستشارين المرشحين بعد اعتمادهم لتقديم برامج تدكس للقطاعات بالمملكة بهدف رفع مستوى التواصل المهني والأداء التشغيلي بالمنشآت، إضافة إلى اتباع معايير احترافية في استقطاب الكفاءات وذلك باستخدام نموذج السلوك البشري دسك.

جدير بالذكر أن البرنامج يستهدف رفع نسبة الوعي الاحترافي بالمنشآت في ظل هذه الظروف الاحترازية الراهنة.

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