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بيع 4 صقور بـ 339 ألف ريال في الليلة الـ20 لمزاد نادي الصقور السعودي الثاني

يتم تركيب الحجل الإلكتروني للصقور وإصدار الوثائق الرسمية لإنهاء إجراءات البيع

يواصل، مساء الثلاثاء، مزاد نادي الصقور السعودي في نسخته الثانية؛ الذي ينظمه النادي بمقره بملهم (شمال الرياض) حتى 15 نوفمبر المقبل، بإقامة الليلة العشرين حيث بيعت أربعة صقور بمبلغ 339 ألف ريال.

وتفصيلاً، جاءت انطلاقة الليلة مع الصقر الأول شاهين فرخ طرح شرق عرعر للطواريح فهد محمد الجهني ومشعل جابر المطرفي ومشاري عدنان المضياني وعبدالله تركي المضياني وهادي عدنان المضياني، وتم بيعه بمبلغ 81 ألف ريال.

وكان الصقر الثاني شاهين فرخ طرح الذيبية - القصيم للطواريح سلطان عيسى الحربي ومحمد مسعد الحربي وإبراهيم مسعد الحربي وهليل عيسى الحربي، وتم بيعه بمبلغ 58 ألف ريال.

واستمرت الإثارة بالصقر الثالث شاهين فرخ طرح الصمان للطاروحين غلاب ملفي المطيري وسلطان عبدالله الحداري، وتم بيعه بمبلغ 100 ألف ريال.

وكان الختام مميزاً بالصقر الرابع شاهين فرخ طرح رفحاء للطاروحين بنيان الشمري وعودة الشمري، وتم بيعه بمبلغ 100 ألف ريال.


ويوفر المزاد مجموعة من المزايا للطواريح المشاركين؛ حيث تستقبل فرق النادي الخمسة في المناطق (الوسطى، والشرقية، والشمالية، والغربية الشمالية، والغربية الجنوبية) مالك الصقر الذي تم طرحه (صيده أو شبكة) في كل منطقة، ويتم فحص الطير وتوثيق الطرح، في حين يتكفل نادي الصقور السعودي بتأمين السكن والنقل لمُلَّاك الصقور (الطواريح) إلى مقر المزاد، حيث يجري المزاد على الصقر وسط تنافس مباشر وسريع يبث على القنوات التلفزيونية الناقلة والبث المباشر لحسابات النادي من خلال منصات التواصل الاجتماعي، دون أن تخضع عملية البيع والشراء لأي رسوم.

وبعد بيع الصقر يتم إصدار شهادة تصدير له، بالإضافة إلى تركيب الحجل الإلكتروني للصقور، إلى جانب إصدار الوثائق الرسمية لإنهاء إجراءات البيع.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بيع 4 صقور بـ 339 ألف ريال في الليلة الـ20 لمزاد نادي الصقور السعودي الثاني
سبق

يواصل، مساء الثلاثاء، مزاد نادي الصقور السعودي في نسخته الثانية؛ الذي ينظمه النادي بمقره بملهم (شمال الرياض) حتى 15 نوفمبر المقبل، بإقامة الليلة العشرين حيث بيعت أربعة صقور بمبلغ 339 ألف ريال.

وتفصيلاً، جاءت انطلاقة الليلة مع الصقر الأول شاهين فرخ طرح شرق عرعر للطواريح فهد محمد الجهني ومشعل جابر المطرفي ومشاري عدنان المضياني وعبدالله تركي المضياني وهادي عدنان المضياني، وتم بيعه بمبلغ 81 ألف ريال.

وكان الصقر الثاني شاهين فرخ طرح الذيبية - القصيم للطواريح سلطان عيسى الحربي ومحمد مسعد الحربي وإبراهيم مسعد الحربي وهليل عيسى الحربي، وتم بيعه بمبلغ 58 ألف ريال.

واستمرت الإثارة بالصقر الثالث شاهين فرخ طرح الصمان للطاروحين غلاب ملفي المطيري وسلطان عبدالله الحداري، وتم بيعه بمبلغ 100 ألف ريال.

وكان الختام مميزاً بالصقر الرابع شاهين فرخ طرح رفحاء للطاروحين بنيان الشمري وعودة الشمري، وتم بيعه بمبلغ 100 ألف ريال.


ويوفر المزاد مجموعة من المزايا للطواريح المشاركين؛ حيث تستقبل فرق النادي الخمسة في المناطق (الوسطى، والشرقية، والشمالية، والغربية الشمالية، والغربية الجنوبية) مالك الصقر الذي تم طرحه (صيده أو شبكة) في كل منطقة، ويتم فحص الطير وتوثيق الطرح، في حين يتكفل نادي الصقور السعودي بتأمين السكن والنقل لمُلَّاك الصقور (الطواريح) إلى مقر المزاد، حيث يجري المزاد على الصقر وسط تنافس مباشر وسريع يبث على القنوات التلفزيونية الناقلة والبث المباشر لحسابات النادي من خلال منصات التواصل الاجتماعي، دون أن تخضع عملية البيع والشراء لأي رسوم.

وبعد بيع الصقر يتم إصدار شهادة تصدير له، بالإضافة إلى تركيب الحجل الإلكتروني للصقور، إلى جانب إصدار الوثائق الرسمية لإنهاء إجراءات البيع.

27 أكتوبر 2021 - 21 ربيع الأول 1443
12:09 AM

بيع 4 صقور بـ 339 ألف ريال في الليلة الـ20 لمزاد نادي الصقور السعودي الثاني

يتم تركيب الحجل الإلكتروني للصقور وإصدار الوثائق الرسمية لإنهاء إجراءات البيع

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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يواصل، مساء الثلاثاء، مزاد نادي الصقور السعودي في نسخته الثانية؛ الذي ينظمه النادي بمقره بملهم (شمال الرياض) حتى 15 نوفمبر المقبل، بإقامة الليلة العشرين حيث بيعت أربعة صقور بمبلغ 339 ألف ريال.

وتفصيلاً، جاءت انطلاقة الليلة مع الصقر الأول شاهين فرخ طرح شرق عرعر للطواريح فهد محمد الجهني ومشعل جابر المطرفي ومشاري عدنان المضياني وعبدالله تركي المضياني وهادي عدنان المضياني، وتم بيعه بمبلغ 81 ألف ريال.

وكان الصقر الثاني شاهين فرخ طرح الذيبية - القصيم للطواريح سلطان عيسى الحربي ومحمد مسعد الحربي وإبراهيم مسعد الحربي وهليل عيسى الحربي، وتم بيعه بمبلغ 58 ألف ريال.

واستمرت الإثارة بالصقر الثالث شاهين فرخ طرح الصمان للطاروحين غلاب ملفي المطيري وسلطان عبدالله الحداري، وتم بيعه بمبلغ 100 ألف ريال.

وكان الختام مميزاً بالصقر الرابع شاهين فرخ طرح رفحاء للطاروحين بنيان الشمري وعودة الشمري، وتم بيعه بمبلغ 100 ألف ريال.


ويوفر المزاد مجموعة من المزايا للطواريح المشاركين؛ حيث تستقبل فرق النادي الخمسة في المناطق (الوسطى، والشرقية، والشمالية، والغربية الشمالية، والغربية الجنوبية) مالك الصقر الذي تم طرحه (صيده أو شبكة) في كل منطقة، ويتم فحص الطير وتوثيق الطرح، في حين يتكفل نادي الصقور السعودي بتأمين السكن والنقل لمُلَّاك الصقور (الطواريح) إلى مقر المزاد، حيث يجري المزاد على الصقر وسط تنافس مباشر وسريع يبث على القنوات التلفزيونية الناقلة والبث المباشر لحسابات النادي من خلال منصات التواصل الاجتماعي، دون أن تخضع عملية البيع والشراء لأي رسوم.

وبعد بيع الصقر يتم إصدار شهادة تصدير له، بالإضافة إلى تركيب الحجل الإلكتروني للصقور، إلى جانب إصدار الوثائق الرسمية لإنهاء إجراءات البيع.

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