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المسند: العالم شهد 53 زلزالاً خلال 24 ساعة

قال: كلها أعلى من 4 درجات بمقياس ريختر

أكّد أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، ومؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ أن العالم شهد خلال الساعات الماضية 53 زلزالاً.

وقال عبر حسابه في "تويتر": خريطة مواقع الزلازل خلال الـ 24 ساعة الماضية توضح 53 زلزالاً على مستوى العالم، كلها أعلى من 4 درجات بمقياس ريختر، علماً بأن المعدل فوق الطبيعي.

زلزال عبدالله المسند

الرئيسية/ المملكة / محليات

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المسند: العالم شهد 53 زلزالاً خلال 24 ساعة
سبق

أكّد أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، ومؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ أن العالم شهد خلال الساعات الماضية 53 زلزالاً.

وقال عبر حسابه في "تويتر": خريطة مواقع الزلازل خلال الـ 24 ساعة الماضية توضح 53 زلزالاً على مستوى العالم، كلها أعلى من 4 درجات بمقياس ريختر، علماً بأن المعدل فوق الطبيعي.

29 يناير 2020 - 4 جمادى الآخر 1441
09:09 AM

المسند: العالم شهد 53 زلزالاً خلال 24 ساعة

قال: كلها أعلى من 4 درجات بمقياس ريختر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكّد أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، ومؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ أن العالم شهد خلال الساعات الماضية 53 زلزالاً.

وقال عبر حسابه في "تويتر": خريطة مواقع الزلازل خلال الـ 24 ساعة الماضية توضح 53 زلزالاً على مستوى العالم، كلها أعلى من 4 درجات بمقياس ريختر، علماً بأن المعدل فوق الطبيعي.

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