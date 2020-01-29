وقال عبر حسابه في "تويتر": خريطة مواقع الزلازل خلال الـ 24 ساعة الماضية توضح 53 زلزالاً على مستوى العالم، كلها أعلى من 4 درجات بمقياس ريختر، علماً بأن المعدل فوق الطبيعي.

أكّد أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، ومؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ أن العالم شهد خلال الساعات الماضية 53 زلزالاً.

المسند: العالم شهد 53 زلزالاً خلال 24 ساعة صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-01-29 أكّد أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، ومؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ أن العالم شهد خلال الساعات الماضية 53 زلزالاً. وقال عبر حسابه في "تويتر": خريطة مواقع الزلازل خلال الـ 24 ساعة الماضية توضح 53 زلزالاً على مستوى العالم، كلها أعلى من 4 درجات بمقياس ريختر، علماً بأن المعدل فوق الطبيعي.

29 يناير 2020 - 4 جمادى الآخر 1441 09:09 AM

المسند: العالم شهد 53 زلزالاً خلال 24 ساعة قال: كلها أعلى من 4 درجات بمقياس ريختر





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أكّد أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، ومؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ أن العالم شهد خلال الساعات الماضية 53 زلزالاً.

وقال عبر حسابه في "تويتر": خريطة مواقع الزلازل خلال الـ 24 ساعة الماضية توضح 53 زلزالاً على مستوى العالم، كلها أعلى من 4 درجات بمقياس ريختر، علماً بأن المعدل فوق الطبيعي.