قالت مصادر إعلامية، إن صاروخًا باليستيًا حوثيًا سقط على مدينة مأرب اليمنية اليوم الخميس.
فيما أفادت وكالة "رويترز"، استنادًا إلى شهود عيان بوقوع انفجار كبير وسط مدينة مأرب غرب اليمن.
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أنباء عن سقوط صاروخ باليستي حوثي على مدينة مأرب اليمنية
قالت مصادر إعلامية، إن صاروخًا باليستيًا حوثيًا سقط على مدينة مأرب اليمنية اليوم الخميس.
فيما أفادت وكالة "رويترز"، استنادًا إلى شهود عيان بوقوع انفجار كبير وسط مدينة مأرب غرب اليمن.
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أنباء عن سقوط صاروخ باليستي حوثي على مدينة مأرب اليمنيةصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-06-10
قالت مصادر إعلامية، إن صاروخًا باليستيًا حوثيًا سقط على مدينة مأرب اليمنية اليوم الخميس.
10 يونيو 2021 - 29 شوّال 1442
07:28 PM
أنباء عن سقوط صاروخ باليستي حوثي على مدينة مأرب اليمنية
قالت مصادر إعلامية، إن صاروخًا باليستيًا حوثيًا سقط على مدينة مأرب اليمنية اليوم الخميس.
فيما أفادت وكالة "رويترز"، استنادًا إلى شهود عيان بوقوع انفجار كبير وسط مدينة مأرب غرب اليمن.
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