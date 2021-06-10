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أنباء عن سقوط صاروخ باليستي حوثي على مدينة مأرب اليمنية

قالت مصادر إعلامية، إن صاروخًا باليستيًا حوثيًا سقط على مدينة مأرب اليمنية اليوم الخميس.
فيما أفادت وكالة "رويترز"، استنادًا إلى شهود عيان بوقوع انفجار كبير وسط مدينة مأرب غرب اليمن.

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أنباء عن سقوط صاروخ باليستي حوثي على مدينة مأرب اليمنية
سبق

قالت مصادر إعلامية، إن صاروخًا باليستيًا حوثيًا سقط على مدينة مأرب اليمنية اليوم الخميس.
فيما أفادت وكالة "رويترز"، استنادًا إلى شهود عيان بوقوع انفجار كبير وسط مدينة مأرب غرب اليمن.

10 يونيو 2021 - 29 شوّال 1442
07:28 PM

أنباء عن سقوط صاروخ باليستي حوثي على مدينة مأرب اليمنية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قالت مصادر إعلامية، إن صاروخًا باليستيًا حوثيًا سقط على مدينة مأرب اليمنية اليوم الخميس.
فيما أفادت وكالة "رويترز"، استنادًا إلى شهود عيان بوقوع انفجار كبير وسط مدينة مأرب غرب اليمن.

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