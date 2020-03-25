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"السياحة": إلغاء حجوزات الفنادق يتم دون أي غرامات أو خصومات

ضمن التدابير المتخذة للوقاية من "كورونا"

كشفت وزارة السياحة السعودية في تغريدة على منصة "تويتر" أن أي إجراءات تتم بما يخص إلغاء حجوزات الفنادق والمنتجعات الفندقية بكل درجاتها تتم دون تحميل العملاء أي تبعات مادية.

وقالت الوزارة: إن هذا الأمر يأتي ضمن التدابير المتخذة مع رفع مستوى الإجراءات الوقائية؛ للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

وزارة السياحة السعودية فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ سياحة / فنادق ومنتجعات

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"السياحة": إلغاء حجوزات الفنادق يتم دون أي غرامات أو خصومات
سبق

كشفت وزارة السياحة السعودية في تغريدة على منصة "تويتر" أن أي إجراءات تتم بما يخص إلغاء حجوزات الفنادق والمنتجعات الفندقية بكل درجاتها تتم دون تحميل العملاء أي تبعات مادية.

وقالت الوزارة: إن هذا الأمر يأتي ضمن التدابير المتخذة مع رفع مستوى الإجراءات الوقائية؛ للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

25 مارس 2020 - 1 شعبان 1441
03:28 PM

"السياحة": إلغاء حجوزات الفنادق يتم دون أي غرامات أو خصومات

ضمن التدابير المتخذة للوقاية من "كورونا"

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خالد خليل - الرياض
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كشفت وزارة السياحة السعودية في تغريدة على منصة "تويتر" أن أي إجراءات تتم بما يخص إلغاء حجوزات الفنادق والمنتجعات الفندقية بكل درجاتها تتم دون تحميل العملاء أي تبعات مادية.

وقالت الوزارة: إن هذا الأمر يأتي ضمن التدابير المتخذة مع رفع مستوى الإجراءات الوقائية؛ للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

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