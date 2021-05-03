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"الصحة": تسجيل 953 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1038 خلال الـ24 ساعة الماضية

خلال 24 ساعة.. باكستان تسجل 79 حالة وفاة و4213 إصابة جديدة بكورونا

سجلت باكستان خلال الـ24 ساعة الماضية 79 حالة وفاة جديدة، و4213 إصابة بفيروس كورونا المستجد.
وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا في باكستان اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 834146 إصابات، منها 87953 حالة نشطة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 18149 حالة وفاة، مشيراً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 728044 حالة.

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خلال 24 ساعة.. باكستان تسجل 79 حالة وفاة و4213 إصابة جديدة بكورونا
سبق

سجلت باكستان خلال الـ24 ساعة الماضية 79 حالة وفاة جديدة، و4213 إصابة بفيروس كورونا المستجد.
وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا في باكستان اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 834146 إصابات، منها 87953 حالة نشطة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 18149 حالة وفاة، مشيراً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 728044 حالة.

03 مايو 2021 - 21 رمضان 1442
04:26 PM

خلال 24 ساعة.. باكستان تسجل 79 حالة وفاة و4213 إصابة جديدة بكورونا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت باكستان خلال الـ24 ساعة الماضية 79 حالة وفاة جديدة، و4213 إصابة بفيروس كورونا المستجد.
وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا في باكستان اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 834146 إصابات، منها 87953 حالة نشطة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 18149 حالة وفاة، مشيراً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 728044 حالة.

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