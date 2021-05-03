خلال 24 ساعة.. باكستان تسجل 79 حالة وفاة و4213 إصابة جديدة بكورونا

سجلت باكستان خلال الـ24 ساعة الماضية 79 حالة وفاة جديدة، و4213 إصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا في باكستان اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 834146 إصابات، منها 87953 حالة نشطة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 18149 حالة وفاة، مشيراً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 728044 حالة.