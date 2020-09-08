النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"باجمجوم": توقُّع الصحة العالمية لقاح كورونا في منتصف 2021 "محبط".. وربما يتوافر قبل ذلك

وصف تصريحات المنظمة حول الوباء بالحذر لحث الناس على الالتزام بالإجراءات الوقائية

توقَّعت منظمة الصحة العالمية ألا يتوافر لقاح كورونا على نطاق عالمي قبل منتصف 2021م بعد 10 أشهر تقريبًا. ووصف استشاري الأمراض المعدية هذا التصريح بالمحبط، مشيرًا إلى أن العلماء في سباق مع الزمن؛ فربما ينتج اللقاح قبل هذا الوقت، أو في الموعد الذي توقعته المنظمة. مفسرًا تصريحاتها الأخيرة حول الوباء بالحذر المبني على مزيد من الوقاية، وحث الناس على الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية.

وتفصيلاً، قال الدكتور وائل باجمجوم في مداخلة هاتفية مع قناة الإخبارية: "سنكون متفائلين، ونتوقع إعلان لقاح مجرب وآمن ورسمي لفيروس كورونا الجديد خلال 3-6 أشهر، من خلال التجارب الثالثة (الأخيرة) التي دخلتها اللقاحات في الصين وروسيا وأمريكا".

وعلق الاستشاري باجمجوم على دعوة منظمة الصحة العالمية العالم للاستعداد للوباء القادم، وأن يكون على جاهزية أكبر، فهل هي موجة أخرى؟ وقال: "الكلام لا يحدد وجود موجة ثانية حتمًا، وتحذيراتها ليست شديدة اللهجة، وإنما الدعوة لتوخي الحذر لتطبيق الاحترازات، والاستعداد لما هو قادم حتى لا يتهاون الناس في الالتزام بالإجراءات الوقائية".

وكان تيدروس أدهانوم غيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، قد دعا الاثنين دول العالم إلى أن "تكون مستعدة بشكل أفضل للوباء القادم". وقال تيدروس في إفادة صحفية من جنيف: "لن يكون هذا الوباء الأخير.. يعلمنا التاريخ أن تفشي الأمراض والأوبئة حقيقة من حقائق الحياة، ولكن عندما يأتي الوباء التالي يجب أن يكون العالم جاهزًا، وأكثر استعدادًا مما كان عليه هذه المرة".

وتتسابق شركات عديدة لإنتاج لقاح مضاد لمرض كوفيد-19 الناتج من فيروس كورونا المستجد، لكن معظم هذه اللقاحات لا تزال في مرحلة التجارب السريرية.

وقالت مارغريت هاريس، المتحدثة باسم المنظمة، الجمعة الماضي: إن المنظمة لا تتوقع توفير تحصين ووقاية على نطاق واسع من المرض قبل حلول منتصف العام المقبل. مشددة على أهمية إجراء اختبارات دقيقة للتأكد من فاعلية اللقاحات، وسلامة استخدامها.

وتشير آخر إحصاءات لوكالة رويترز إلى أن إجمالي الإصابات بالفيروس وصل إلى 27.19 مليون شخص، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 888326 شخصًا.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"باجمجوم": توقُّع الصحة العالمية لقاح كورونا في منتصف 2021 "محبط".. وربما يتوافر قبل ذلك
سبق

توقَّعت منظمة الصحة العالمية ألا يتوافر لقاح كورونا على نطاق عالمي قبل منتصف 2021م بعد 10 أشهر تقريبًا. ووصف استشاري الأمراض المعدية هذا التصريح بالمحبط، مشيرًا إلى أن العلماء في سباق مع الزمن؛ فربما ينتج اللقاح قبل هذا الوقت، أو في الموعد الذي توقعته المنظمة. مفسرًا تصريحاتها الأخيرة حول الوباء بالحذر المبني على مزيد من الوقاية، وحث الناس على الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية.

وتفصيلاً، قال الدكتور وائل باجمجوم في مداخلة هاتفية مع قناة الإخبارية: "سنكون متفائلين، ونتوقع إعلان لقاح مجرب وآمن ورسمي لفيروس كورونا الجديد خلال 3-6 أشهر، من خلال التجارب الثالثة (الأخيرة) التي دخلتها اللقاحات في الصين وروسيا وأمريكا".

وعلق الاستشاري باجمجوم على دعوة منظمة الصحة العالمية العالم للاستعداد للوباء القادم، وأن يكون على جاهزية أكبر، فهل هي موجة أخرى؟ وقال: "الكلام لا يحدد وجود موجة ثانية حتمًا، وتحذيراتها ليست شديدة اللهجة، وإنما الدعوة لتوخي الحذر لتطبيق الاحترازات، والاستعداد لما هو قادم حتى لا يتهاون الناس في الالتزام بالإجراءات الوقائية".

وكان تيدروس أدهانوم غيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، قد دعا الاثنين دول العالم إلى أن "تكون مستعدة بشكل أفضل للوباء القادم". وقال تيدروس في إفادة صحفية من جنيف: "لن يكون هذا الوباء الأخير.. يعلمنا التاريخ أن تفشي الأمراض والأوبئة حقيقة من حقائق الحياة، ولكن عندما يأتي الوباء التالي يجب أن يكون العالم جاهزًا، وأكثر استعدادًا مما كان عليه هذه المرة".

وتتسابق شركات عديدة لإنتاج لقاح مضاد لمرض كوفيد-19 الناتج من فيروس كورونا المستجد، لكن معظم هذه اللقاحات لا تزال في مرحلة التجارب السريرية.

وقالت مارغريت هاريس، المتحدثة باسم المنظمة، الجمعة الماضي: إن المنظمة لا تتوقع توفير تحصين ووقاية على نطاق واسع من المرض قبل حلول منتصف العام المقبل. مشددة على أهمية إجراء اختبارات دقيقة للتأكد من فاعلية اللقاحات، وسلامة استخدامها.

وتشير آخر إحصاءات لوكالة رويترز إلى أن إجمالي الإصابات بالفيروس وصل إلى 27.19 مليون شخص، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 888326 شخصًا.

08 سبتمبر 2020 - 20 محرّم 1442
11:53 PM

"باجمجوم": توقُّع الصحة العالمية لقاح كورونا في منتصف 2021 "محبط".. وربما يتوافر قبل ذلك

وصف تصريحات المنظمة حول الوباء بالحذر لحث الناس على الالتزام بالإجراءات الوقائية

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
0
154

توقَّعت منظمة الصحة العالمية ألا يتوافر لقاح كورونا على نطاق عالمي قبل منتصف 2021م بعد 10 أشهر تقريبًا. ووصف استشاري الأمراض المعدية هذا التصريح بالمحبط، مشيرًا إلى أن العلماء في سباق مع الزمن؛ فربما ينتج اللقاح قبل هذا الوقت، أو في الموعد الذي توقعته المنظمة. مفسرًا تصريحاتها الأخيرة حول الوباء بالحذر المبني على مزيد من الوقاية، وحث الناس على الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية.

وتفصيلاً، قال الدكتور وائل باجمجوم في مداخلة هاتفية مع قناة الإخبارية: "سنكون متفائلين، ونتوقع إعلان لقاح مجرب وآمن ورسمي لفيروس كورونا الجديد خلال 3-6 أشهر، من خلال التجارب الثالثة (الأخيرة) التي دخلتها اللقاحات في الصين وروسيا وأمريكا".

وعلق الاستشاري باجمجوم على دعوة منظمة الصحة العالمية العالم للاستعداد للوباء القادم، وأن يكون على جاهزية أكبر، فهل هي موجة أخرى؟ وقال: "الكلام لا يحدد وجود موجة ثانية حتمًا، وتحذيراتها ليست شديدة اللهجة، وإنما الدعوة لتوخي الحذر لتطبيق الاحترازات، والاستعداد لما هو قادم حتى لا يتهاون الناس في الالتزام بالإجراءات الوقائية".

وكان تيدروس أدهانوم غيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، قد دعا الاثنين دول العالم إلى أن "تكون مستعدة بشكل أفضل للوباء القادم". وقال تيدروس في إفادة صحفية من جنيف: "لن يكون هذا الوباء الأخير.. يعلمنا التاريخ أن تفشي الأمراض والأوبئة حقيقة من حقائق الحياة، ولكن عندما يأتي الوباء التالي يجب أن يكون العالم جاهزًا، وأكثر استعدادًا مما كان عليه هذه المرة".

وتتسابق شركات عديدة لإنتاج لقاح مضاد لمرض كوفيد-19 الناتج من فيروس كورونا المستجد، لكن معظم هذه اللقاحات لا تزال في مرحلة التجارب السريرية.

وقالت مارغريت هاريس، المتحدثة باسم المنظمة، الجمعة الماضي: إن المنظمة لا تتوقع توفير تحصين ووقاية على نطاق واسع من المرض قبل حلول منتصف العام المقبل. مشددة على أهمية إجراء اختبارات دقيقة للتأكد من فاعلية اللقاحات، وسلامة استخدامها.

وتشير آخر إحصاءات لوكالة رويترز إلى أن إجمالي الإصابات بالفيروس وصل إلى 27.19 مليون شخص، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 888326 شخصًا.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
4,760
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,786
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
21,329
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,384

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

واقعیة التعلیم الافتراضي!!

واقعیة التعلیم الافتراضي!!

عبدالله بن خميس العمري
المرشدون والمرشدات في منزلة بین المنزلتین..!!

المرشدون والمرشدات في منزلة بین المنزلتین..!!

ماجد الحربي
وبدأ عام جديد بين كورونا والتعليم..!

وبدأ عام جديد بين كورونا والتعليم..!

سارة الجهني
السعودية.. والحرب على الفساد

السعودية.. والحرب على الفساد

غسان محمد عسيلان
"الفشليستا".. بكسر اللام

"الفشليستا".. بكسر اللام

فراس طرابلسي
جمعية ألزهايمر.. جهود إنسانية ومتعددة واستثنائية

جمعية ألزهايمر.. جهود إنسانية ومتعددة واستثنائية

حواء القرني
الوسطية وأساليب الإخوان

الوسطية وأساليب الإخوان

علي آل شرمة
صرِّح بمرضك وأصلك قبل زواجك

صرِّح بمرضك وأصلك قبل زواجك

حسن آل عمير
الموارد البشرية و"وظيفتك دكانك"..!

الموارد البشرية و"وظيفتك دكانك"..!

عبدالغني الشيخ
"ناس ما عندها ذوق"..!

"ناس ما عندها ذوق"..!

أحمد عجب

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة