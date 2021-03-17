النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

سفراء عرب يزورون "رصانة" ويؤكدون أهمية مواجهة الخطر الإيراني

شددوا على دور ومكانة مراكز الفكر في دعم صناعة القرار

زار عدد من سفراء الدول العربية يتقدمهم عميد السلك الدبلوماسي سفير جيبوتي لدى السعودية ضياء الدين بامخرمة اليوم مقر المعهد الدولي للدراسات الإيرانية (رصانة) في الرياض.

وكان في استقبالهم مؤسس ورئيس المعهد الدكتور محمد بن صقر السلمي، الذي رحب بهم، وقدم نبذة عن المعهد، واستعرض منتجاته البحثية والمعرفية.

وأشار الدكتور السلمي إلى اهتمام المعهد بدراسة القضايا الحاضرة والمستقبلية وتقديم الرأي لأصحاب القرار في العالم العربي. وجرى خلال اللقاء الذي حضره باحثو ومستشارو معهد «رصانة»، تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية، وما يتعلق بالأمن القومي العربي، وسبل التعاون.

وشدد السلمي على أهمية توطيد الجهود البحثية والمعرفية لمواجهة المخاطر التي تهدد البلدان العربية، وبخاصة الخطر الإيراني الذي اتفق الحضور على أهمية تضافر الجهود لفهمه وسبل التعامل معه.

من جهتهم، أكد السفراء ضرورة عقد الندوات وورش العمل، وشددوا على أهمية مراكز الفكر في دعم صناعة القرار، مقترحين إنشاء مراكز بحوث معنية بدول الجوار العربي، وأبدوا خلال اللقاء استعدادهم للمساهمة في بناء علاقات بحثية ومعرفية بين معهد «رصانة» ومراكز الفكر في بلدانهم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
سفراء عرب يزورون "رصانة" ويؤكدون أهمية مواجهة الخطر الإيراني
سبق

زار عدد من سفراء الدول العربية يتقدمهم عميد السلك الدبلوماسي سفير جيبوتي لدى السعودية ضياء الدين بامخرمة اليوم مقر المعهد الدولي للدراسات الإيرانية (رصانة) في الرياض.

وكان في استقبالهم مؤسس ورئيس المعهد الدكتور محمد بن صقر السلمي، الذي رحب بهم، وقدم نبذة عن المعهد، واستعرض منتجاته البحثية والمعرفية.

وأشار الدكتور السلمي إلى اهتمام المعهد بدراسة القضايا الحاضرة والمستقبلية وتقديم الرأي لأصحاب القرار في العالم العربي. وجرى خلال اللقاء الذي حضره باحثو ومستشارو معهد «رصانة»، تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية، وما يتعلق بالأمن القومي العربي، وسبل التعاون.

وشدد السلمي على أهمية توطيد الجهود البحثية والمعرفية لمواجهة المخاطر التي تهدد البلدان العربية، وبخاصة الخطر الإيراني الذي اتفق الحضور على أهمية تضافر الجهود لفهمه وسبل التعامل معه.

من جهتهم، أكد السفراء ضرورة عقد الندوات وورش العمل، وشددوا على أهمية مراكز الفكر في دعم صناعة القرار، مقترحين إنشاء مراكز بحوث معنية بدول الجوار العربي، وأبدوا خلال اللقاء استعدادهم للمساهمة في بناء علاقات بحثية ومعرفية بين معهد «رصانة» ومراكز الفكر في بلدانهم.

17 مارس 2021 - 4 شعبان 1442
07:16 PM

سفراء عرب يزورون "رصانة" ويؤكدون أهمية مواجهة الخطر الإيراني

شددوا على دور ومكانة مراكز الفكر في دعم صناعة القرار

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
643

زار عدد من سفراء الدول العربية يتقدمهم عميد السلك الدبلوماسي سفير جيبوتي لدى السعودية ضياء الدين بامخرمة اليوم مقر المعهد الدولي للدراسات الإيرانية (رصانة) في الرياض.

وكان في استقبالهم مؤسس ورئيس المعهد الدكتور محمد بن صقر السلمي، الذي رحب بهم، وقدم نبذة عن المعهد، واستعرض منتجاته البحثية والمعرفية.

وأشار الدكتور السلمي إلى اهتمام المعهد بدراسة القضايا الحاضرة والمستقبلية وتقديم الرأي لأصحاب القرار في العالم العربي. وجرى خلال اللقاء الذي حضره باحثو ومستشارو معهد «رصانة»، تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية، وما يتعلق بالأمن القومي العربي، وسبل التعاون.

وشدد السلمي على أهمية توطيد الجهود البحثية والمعرفية لمواجهة المخاطر التي تهدد البلدان العربية، وبخاصة الخطر الإيراني الذي اتفق الحضور على أهمية تضافر الجهود لفهمه وسبل التعامل معه.

من جهتهم، أكد السفراء ضرورة عقد الندوات وورش العمل، وشددوا على أهمية مراكز الفكر في دعم صناعة القرار، مقترحين إنشاء مراكز بحوث معنية بدول الجوار العربي، وأبدوا خلال اللقاء استعدادهم للمساهمة في بناء علاقات بحثية ومعرفية بين معهد «رصانة» ومراكز الفكر في بلدانهم.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
10,186
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,322
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
29,168
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
30,511

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

قيادتنا خط أحمر

قيادتنا خط أحمر

غسان محمد عسيلان
التحكيم "ماشـــي صح"..!!

التحكيم "ماشـــي صح"..!!

محمد الصيعري
تغريدة وزير

تغريدة وزير

محمد الفرج
ساعةُ الغضب السعودي بِلا عقارِب!!

ساعةُ الغضب السعودي بِلا عقارِب!!

عبدالمحسن الحارثي
القانون هو الحل

القانون هو الحل

مها الجبر
"سبعة صنائع والعامل ضائع"!!

"سبعة صنائع والعامل ضائع"!!

علي آل شرمة
إنهم لم يتعلموا

إنهم لم يتعلموا

حسن آل عمره
المملكة والتقرير الأمريكي!!

المملكة والتقرير الأمريكي!!

غسان محمد عسيلان
كانت وما زالت!

كانت وما زالت!

سعد آل حماد
ضحايا التستر!!!

ضحايا التستر!!!

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة