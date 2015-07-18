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بريطانيا تطالب إيران بخفض التوترات في الخليج

أرسلت سفينة حربية ثالثة للضغط عليها

طالبت بريطانيا إيران، اليوم الخميس، بخفض التوترات في الخليج، وتعهدت بالدفاع عن مصالحها المتعلقة بالشحن في المنطقة.

ونقلت "رويترز" عن وزيرة الدفاع البريطانية بيني موردونت، أن بلادها مهتمة دوماً بالدفاع عن مصالحها في الخليج ومناطق أخرى.

ورداً على سؤال بشأن قرار إرسال سفينة حربية ثالثة إلى الخليج، قالت "موردونت": "من المهم أن نبعث برسالة واضحة جداً إلى إيران، مفادها أننا نريد منها التراجع عن هذا الموقف، وأننا نريد منها خفض التصعيد، لكننا قمنا دوماً بحماية الشحن والتدفق الحر للسلع في تلك المنطقة، وسنواصل فعل ذلك".

وكانت "موردونت" تتحدث في مؤتمر دفاعي عن أحدث عملية نشر للسفن، التي جاءت وسط توترات متزايدة مع إيران منذ احتجزت البحرية الملكية ناقلة إيرانية قبالة سواحل جبل طارق هذا الشهر.

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بريطانيا تطالب إيران بخفض التوترات في الخليج
سبق

طالبت بريطانيا إيران، اليوم الخميس، بخفض التوترات في الخليج، وتعهدت بالدفاع عن مصالحها المتعلقة بالشحن في المنطقة.

ونقلت "رويترز" عن وزيرة الدفاع البريطانية بيني موردونت، أن بلادها مهتمة دوماً بالدفاع عن مصالحها في الخليج ومناطق أخرى.

ورداً على سؤال بشأن قرار إرسال سفينة حربية ثالثة إلى الخليج، قالت "موردونت": "من المهم أن نبعث برسالة واضحة جداً إلى إيران، مفادها أننا نريد منها التراجع عن هذا الموقف، وأننا نريد منها خفض التصعيد، لكننا قمنا دوماً بحماية الشحن والتدفق الحر للسلع في تلك المنطقة، وسنواصل فعل ذلك".

وكانت "موردونت" تتحدث في مؤتمر دفاعي عن أحدث عملية نشر للسفن، التي جاءت وسط توترات متزايدة مع إيران منذ احتجزت البحرية الملكية ناقلة إيرانية قبالة سواحل جبل طارق هذا الشهر.

18 يوليو 2019 - 15 ذو القعدة 1440
03:34 PM

بريطانيا تطالب إيران بخفض التوترات في الخليج

أرسلت سفينة حربية ثالثة للضغط عليها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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طالبت بريطانيا إيران، اليوم الخميس، بخفض التوترات في الخليج، وتعهدت بالدفاع عن مصالحها المتعلقة بالشحن في المنطقة.

ونقلت "رويترز" عن وزيرة الدفاع البريطانية بيني موردونت، أن بلادها مهتمة دوماً بالدفاع عن مصالحها في الخليج ومناطق أخرى.

ورداً على سؤال بشأن قرار إرسال سفينة حربية ثالثة إلى الخليج، قالت "موردونت": "من المهم أن نبعث برسالة واضحة جداً إلى إيران، مفادها أننا نريد منها التراجع عن هذا الموقف، وأننا نريد منها خفض التصعيد، لكننا قمنا دوماً بحماية الشحن والتدفق الحر للسلع في تلك المنطقة، وسنواصل فعل ذلك".

وكانت "موردونت" تتحدث في مؤتمر دفاعي عن أحدث عملية نشر للسفن، التي جاءت وسط توترات متزايدة مع إيران منذ احتجزت البحرية الملكية ناقلة إيرانية قبالة سواحل جبل طارق هذا الشهر.

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