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انخفاض أسعار الذهب بنسبة 0.15 %

وصعود في العقود الأمريكية الآجلة

انخفض سعر أوقية الذهب في التعاملات الفورية، اليوم، بنسبة 0.15% إلى 1457.55 دولار أمريكي.

وصعد سعر أوقية الذهب في العقود الأمريكية الآجلة، اليوم، بنسبة 0.02%، إلى 1454.65 دولار أمريكي.

أسعار الذهب الذهب

الرئيسية/ المملكة / محليات

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انخفاض أسعار الذهب بنسبة 0.15 %
سبق

انخفض سعر أوقية الذهب في التعاملات الفورية، اليوم، بنسبة 0.15% إلى 1457.55 دولار أمريكي.

وصعد سعر أوقية الذهب في العقود الأمريكية الآجلة، اليوم، بنسبة 0.02%، إلى 1454.65 دولار أمريكي.

29 نوفمبر 2019 - 2 ربيع الآخر 1441
01:30 PM

انخفاض أسعار الذهب بنسبة 0.15 %

وصعود في العقود الأمريكية الآجلة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
4
3,085

انخفض سعر أوقية الذهب في التعاملات الفورية، اليوم، بنسبة 0.15% إلى 1457.55 دولار أمريكي.

وصعد سعر أوقية الذهب في العقود الأمريكية الآجلة، اليوم، بنسبة 0.02%، إلى 1454.65 دولار أمريكي.

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بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
13,250
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
36,724
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,094
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
29,441

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