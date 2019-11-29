انخفاض أسعار الذهب بنسبة 0.15 %

وصعود في العقود الأمريكية الآجلة

انخفض سعر أوقية الذهب في التعاملات الفورية، اليوم، بنسبة 0.15% إلى 1457.55 دولار أمريكي.

وصعد سعر أوقية الذهب في العقود الأمريكية الآجلة، اليوم، بنسبة 0.02%، إلى 1454.65 دولار أمريكي.