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"العسومي": اعتداء جدة تهديد لأمن وحرية الملاحة والتجارة الدولية

أدان الحادث الجبان وأكد أن المساس بأمن المملكة تهديد للأمن القومي العربي

أدان رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي الاعتداء الإرهابي الجبان بقارب مُفخخ على ناقلة نفط بميناء جدة، مؤكداً أن المساس بأمن المملكة هو تهديد للأمن القومي العربي.

وقال العسومي في بيان له اليوم، إن هذا الاعتداء الإرهابي الذي يأتي بعد فترة وجيزة من اعتداءات إرهابية أخرى جبانة ضد المنشآت النفطية والحيوية بالمملكة، يشكل خطراً جسيماً ليس فقط على أمن المملكة، وإنما على أمن واستقرار إمدادات الطاقة للعالم أجمع، فضلاً عن تهديده المباشر لأمن وحرية الملاحة والتجارة الدولية، مطالباً المجتمع الدولي بالوقوف صفاً واحداً في مواجهة هذه الأعمال الإرهابية التي تستهدف نشر الفوضى والدمار والتخريب، واتخاذ إجراءات رادعة ضد مرتكبيها ومموليها وداعميها، سواء كانوا أفراداً أو دولاً أو جماعات إرهابية وميليشيات مسلحة.

وأعرب رئيس البرلمان العربي عن تضامن ووقوف البرلمان التام مع المملكة ضد كل تهديد يطال أمنها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أراضيها، وتأمين منشآتها الحيوية، وحفظ أمنها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها.

رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"العسومي": اعتداء جدة تهديد لأمن وحرية الملاحة والتجارة الدولية
سبق

أدان رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي الاعتداء الإرهابي الجبان بقارب مُفخخ على ناقلة نفط بميناء جدة، مؤكداً أن المساس بأمن المملكة هو تهديد للأمن القومي العربي.

وقال العسومي في بيان له اليوم، إن هذا الاعتداء الإرهابي الذي يأتي بعد فترة وجيزة من اعتداءات إرهابية أخرى جبانة ضد المنشآت النفطية والحيوية بالمملكة، يشكل خطراً جسيماً ليس فقط على أمن المملكة، وإنما على أمن واستقرار إمدادات الطاقة للعالم أجمع، فضلاً عن تهديده المباشر لأمن وحرية الملاحة والتجارة الدولية، مطالباً المجتمع الدولي بالوقوف صفاً واحداً في مواجهة هذه الأعمال الإرهابية التي تستهدف نشر الفوضى والدمار والتخريب، واتخاذ إجراءات رادعة ضد مرتكبيها ومموليها وداعميها، سواء كانوا أفراداً أو دولاً أو جماعات إرهابية وميليشيات مسلحة.

وأعرب رئيس البرلمان العربي عن تضامن ووقوف البرلمان التام مع المملكة ضد كل تهديد يطال أمنها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أراضيها، وتأمين منشآتها الحيوية، وحفظ أمنها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها.

14 ديسمبر 2020 - 29 ربيع الآخر 1442
08:01 PM

"العسومي": اعتداء جدة تهديد لأمن وحرية الملاحة والتجارة الدولية

أدان الحادث الجبان وأكد أن المساس بأمن المملكة تهديد للأمن القومي العربي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أدان رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي الاعتداء الإرهابي الجبان بقارب مُفخخ على ناقلة نفط بميناء جدة، مؤكداً أن المساس بأمن المملكة هو تهديد للأمن القومي العربي.

وقال العسومي في بيان له اليوم، إن هذا الاعتداء الإرهابي الذي يأتي بعد فترة وجيزة من اعتداءات إرهابية أخرى جبانة ضد المنشآت النفطية والحيوية بالمملكة، يشكل خطراً جسيماً ليس فقط على أمن المملكة، وإنما على أمن واستقرار إمدادات الطاقة للعالم أجمع، فضلاً عن تهديده المباشر لأمن وحرية الملاحة والتجارة الدولية، مطالباً المجتمع الدولي بالوقوف صفاً واحداً في مواجهة هذه الأعمال الإرهابية التي تستهدف نشر الفوضى والدمار والتخريب، واتخاذ إجراءات رادعة ضد مرتكبيها ومموليها وداعميها، سواء كانوا أفراداً أو دولاً أو جماعات إرهابية وميليشيات مسلحة.

وأعرب رئيس البرلمان العربي عن تضامن ووقوف البرلمان التام مع المملكة ضد كل تهديد يطال أمنها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أراضيها، وتأمين منشآتها الحيوية، وحفظ أمنها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها.

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