بسبب فيروس كورونا.. "ميسي" مهدد بالحجر الصحي

أكدت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن الأرجنتيني قائد برشلونة ليونيل ميسي بات مهددًا بالغياب لمدة تصل إلى 14 يومًا؛ وذلك في حال سافر إلى بلاده الأرجنتين للمشاركة مع منتخب بلاده في التصفيات المؤهلة لمونديال قطر 2022؛ حيث سيخضع اللاعب للحجر الصحي.

ومن المقرر أن تواجه الأرجنتين منتخب الإكوادور في 27 مارس الجاري، ثم بوليفيا يوم 31 من الشهر ذاته.