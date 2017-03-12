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بسبب فيروس كورونا.. "ميسي" مهدد بالحجر الصحي

أكدت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن الأرجنتيني قائد برشلونة ليونيل ميسي بات مهددًا بالغياب لمدة تصل إلى 14 يومًا؛ وذلك في حال سافر إلى بلاده الأرجنتين للمشاركة مع منتخب بلاده في التصفيات المؤهلة لمونديال قطر 2022؛ حيث سيخضع اللاعب للحجر الصحي.

ومن المقرر أن تواجه الأرجنتين منتخب الإكوادور في 27 مارس الجاري، ثم بوليفيا يوم 31 من الشهر ذاته.

فيروس كورونا الجديد ليونيل ميسي

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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بسبب فيروس كورونا.. "ميسي" مهدد بالحجر الصحي
سبق

أكدت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن الأرجنتيني قائد برشلونة ليونيل ميسي بات مهددًا بالغياب لمدة تصل إلى 14 يومًا؛ وذلك في حال سافر إلى بلاده الأرجنتين للمشاركة مع منتخب بلاده في التصفيات المؤهلة لمونديال قطر 2022؛ حيث سيخضع اللاعب للحجر الصحي.

ومن المقرر أن تواجه الأرجنتين منتخب الإكوادور في 27 مارس الجاري، ثم بوليفيا يوم 31 من الشهر ذاته.

12 مارس 2020 - 17 رجب 1441
01:26 PM

بسبب فيروس كورونا.. "ميسي" مهدد بالحجر الصحي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكدت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن الأرجنتيني قائد برشلونة ليونيل ميسي بات مهددًا بالغياب لمدة تصل إلى 14 يومًا؛ وذلك في حال سافر إلى بلاده الأرجنتين للمشاركة مع منتخب بلاده في التصفيات المؤهلة لمونديال قطر 2022؛ حيث سيخضع اللاعب للحجر الصحي.

ومن المقرر أن تواجه الأرجنتين منتخب الإكوادور في 27 مارس الجاري، ثم بوليفيا يوم 31 من الشهر ذاته.

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