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السفارة السعودية بالأردن: المنافذ مفتوحة لدخول السعوديين للمملكة

أشارت إلى أنه سيتم توفير حافلات نقل في نقطة تجمُّع محددة غدًا

أكدت السفارة السعودية في عمَّان للمواطنين السعوديين الموجودين في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، ولديهم الرغبة بالعودة إلى السعودية برًّا، أن جميع المنافذ البرية مفتوحة للسعوديين فقط لدخول السعودية.

وأوضحت "السفارة" أنها سوف توفر حافلات لنقل المواطنين في نقطة تجمُّع، ستكون خلف مبنى السفارة غدًا الاثنين 21 رجب 1441هـ، الموافق 16 مارس 2020م، في تمام الساعة التاسعة صباحًا.

السفارة السعودية في الأردن فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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السفارة السعودية بالأردن: المنافذ مفتوحة لدخول السعوديين للمملكة
سبق

أكدت السفارة السعودية في عمَّان للمواطنين السعوديين الموجودين في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، ولديهم الرغبة بالعودة إلى السعودية برًّا، أن جميع المنافذ البرية مفتوحة للسعوديين فقط لدخول السعودية.

وأوضحت "السفارة" أنها سوف توفر حافلات لنقل المواطنين في نقطة تجمُّع، ستكون خلف مبنى السفارة غدًا الاثنين 21 رجب 1441هـ، الموافق 16 مارس 2020م، في تمام الساعة التاسعة صباحًا.

15 مارس 2020 - 20 رجب 1441
09:09 PM
اخر تعديل
15 مارس 2020 - 20 رجب 1441
10:28 PM

السفارة السعودية بالأردن: المنافذ مفتوحة لدخول السعوديين للمملكة

أشارت إلى أنه سيتم توفير حافلات نقل في نقطة تجمُّع محددة غدًا

A A A
فهد الغبيوي - الرياض
0
2,420

أكدت السفارة السعودية في عمَّان للمواطنين السعوديين الموجودين في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، ولديهم الرغبة بالعودة إلى السعودية برًّا، أن جميع المنافذ البرية مفتوحة للسعوديين فقط لدخول السعودية.

وأوضحت "السفارة" أنها سوف توفر حافلات لنقل المواطنين في نقطة تجمُّع، ستكون خلف مبنى السفارة غدًا الاثنين 21 رجب 1441هـ، الموافق 16 مارس 2020م، في تمام الساعة التاسعة صباحًا.

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