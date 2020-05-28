النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"أمانة تبوك" تبدأ تعقيم الساحات المحيطة بالمساجد وتواصل جولاتها الرقابية على المنشآت

لتظهر بيوت الله في أبهى حلة لاستقبال المصلين

بدأت أمانة منطقة تبوك، اليوم، في أعمال تنظيف وتطهير الساحات المحيطة بالمساجد، ضمن أعمالها اليومية لتعقيم الساحات والأرصفة والشوارع ومداخل الأسواق التجارية، بهدف تأمين سلامة وصحة المواطنين والمقيمين.

وأوضحت الأمانة أن العمل يسير وفق خطة زمنية محددة سيتم الانتهاء منها يوم السبت المقبل لتظهر بيوت الله في أبهى حلة لاستقبال المصلين وتشمل الأعمال غسل وتطهير ساحات ومداخل المساجد والمواقع المحيطة بها بمعقمات حسب المواصفات القياسية المعتمدة حفاظًا على الصحة العامة، وتنظيف الحدائق المحيطة بالجوامع.

وأشارت إلى أن تلك الجهود جاءت حرصًا منها على سلامة المصلين، وأشارت الأمانة إلى أنها قد وضعت حزمة من الخطط الزمنية تتضمن إعادة تهيئة الحدائق والمنتزهات وتكثيف الرقابة الصحية وأعمال التوعية لجميع المنشآت, مؤكدة توفير جميع الطاقات والإمكانات, إضافة إلى جاهزية جميع فرق العمل التابعة للأمانة واستعدادها للعمل على مدار الساعة في ظل البدء التدريجي لعودة الحياة إلى طبيعتها بالمنطقة.

وتواصل الفرق الرقابية بالأمانة جهودها المستمرة كخط دفاع أول للحد من تفشي فيروس كورونا من حيث سلامة الأغذية ونظافة المواقع العامة، للتأكد من تطبيق الاحترازات وتوفر الاشتراطات الصحية في المنشآت الغذائية والمراكز التجارية، متابعة مدى تطبيق خطط الرقابة الموجهة، والالتزام بالإجراءات الوقائية اللازمة، حيث وجهت بتكثيف أعمال رقابة الفرق الميدانية في الأمانة وبلدياتها المرتبطة، وضرورة تطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والمقيمين.

وبيّنت الأمانة أن تلك الجولات تأتي ضمن حملة الرقابة البلدية الموجهة التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية لزيادة تكثيف الرقابة الصحية في المنشآت الغذائية والجهات ذات العلاقة بالصحة العامة.

فيروس كورونا الجديد أمانة تبوك

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"أمانة تبوك" تبدأ تعقيم الساحات المحيطة بالمساجد وتواصل جولاتها الرقابية على المنشآت
سبق

بدأت أمانة منطقة تبوك، اليوم، في أعمال تنظيف وتطهير الساحات المحيطة بالمساجد، ضمن أعمالها اليومية لتعقيم الساحات والأرصفة والشوارع ومداخل الأسواق التجارية، بهدف تأمين سلامة وصحة المواطنين والمقيمين.

وأوضحت الأمانة أن العمل يسير وفق خطة زمنية محددة سيتم الانتهاء منها يوم السبت المقبل لتظهر بيوت الله في أبهى حلة لاستقبال المصلين وتشمل الأعمال غسل وتطهير ساحات ومداخل المساجد والمواقع المحيطة بها بمعقمات حسب المواصفات القياسية المعتمدة حفاظًا على الصحة العامة، وتنظيف الحدائق المحيطة بالجوامع.

وأشارت إلى أن تلك الجهود جاءت حرصًا منها على سلامة المصلين، وأشارت الأمانة إلى أنها قد وضعت حزمة من الخطط الزمنية تتضمن إعادة تهيئة الحدائق والمنتزهات وتكثيف الرقابة الصحية وأعمال التوعية لجميع المنشآت, مؤكدة توفير جميع الطاقات والإمكانات, إضافة إلى جاهزية جميع فرق العمل التابعة للأمانة واستعدادها للعمل على مدار الساعة في ظل البدء التدريجي لعودة الحياة إلى طبيعتها بالمنطقة.

وتواصل الفرق الرقابية بالأمانة جهودها المستمرة كخط دفاع أول للحد من تفشي فيروس كورونا من حيث سلامة الأغذية ونظافة المواقع العامة، للتأكد من تطبيق الاحترازات وتوفر الاشتراطات الصحية في المنشآت الغذائية والمراكز التجارية، متابعة مدى تطبيق خطط الرقابة الموجهة، والالتزام بالإجراءات الوقائية اللازمة، حيث وجهت بتكثيف أعمال رقابة الفرق الميدانية في الأمانة وبلدياتها المرتبطة، وضرورة تطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والمقيمين.

وبيّنت الأمانة أن تلك الجولات تأتي ضمن حملة الرقابة البلدية الموجهة التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية لزيادة تكثيف الرقابة الصحية في المنشآت الغذائية والجهات ذات العلاقة بالصحة العامة.

28 مايو 2020 - 5 شوّال 1441
11:23 PM

"أمانة تبوك" تبدأ تعقيم الساحات المحيطة بالمساجد وتواصل جولاتها الرقابية على المنشآت

لتظهر بيوت الله في أبهى حلة لاستقبال المصلين

A A A
بدر الجبل - الرياض
1
1,346

بدأت أمانة منطقة تبوك، اليوم، في أعمال تنظيف وتطهير الساحات المحيطة بالمساجد، ضمن أعمالها اليومية لتعقيم الساحات والأرصفة والشوارع ومداخل الأسواق التجارية، بهدف تأمين سلامة وصحة المواطنين والمقيمين.

وأوضحت الأمانة أن العمل يسير وفق خطة زمنية محددة سيتم الانتهاء منها يوم السبت المقبل لتظهر بيوت الله في أبهى حلة لاستقبال المصلين وتشمل الأعمال غسل وتطهير ساحات ومداخل المساجد والمواقع المحيطة بها بمعقمات حسب المواصفات القياسية المعتمدة حفاظًا على الصحة العامة، وتنظيف الحدائق المحيطة بالجوامع.

وأشارت إلى أن تلك الجهود جاءت حرصًا منها على سلامة المصلين، وأشارت الأمانة إلى أنها قد وضعت حزمة من الخطط الزمنية تتضمن إعادة تهيئة الحدائق والمنتزهات وتكثيف الرقابة الصحية وأعمال التوعية لجميع المنشآت, مؤكدة توفير جميع الطاقات والإمكانات, إضافة إلى جاهزية جميع فرق العمل التابعة للأمانة واستعدادها للعمل على مدار الساعة في ظل البدء التدريجي لعودة الحياة إلى طبيعتها بالمنطقة.

وتواصل الفرق الرقابية بالأمانة جهودها المستمرة كخط دفاع أول للحد من تفشي فيروس كورونا من حيث سلامة الأغذية ونظافة المواقع العامة، للتأكد من تطبيق الاحترازات وتوفر الاشتراطات الصحية في المنشآت الغذائية والمراكز التجارية، متابعة مدى تطبيق خطط الرقابة الموجهة، والالتزام بالإجراءات الوقائية اللازمة، حيث وجهت بتكثيف أعمال رقابة الفرق الميدانية في الأمانة وبلدياتها المرتبطة، وضرورة تطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والمقيمين.

وبيّنت الأمانة أن تلك الجولات تأتي ضمن حملة الرقابة البلدية الموجهة التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية لزيادة تكثيف الرقابة الصحية في المنشآت الغذائية والجهات ذات العلاقة بالصحة العامة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,603
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
16,886
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,905
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,679

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

الشوق للحياة الطبيعية!؟

الشوق للحياة الطبيعية!؟

سارة الجهني
ثلاثة لاءات

ثلاثة لاءات

صالح المسلّم
سفراء.. الوداع الأخير

سفراء.. الوداع الأخير

عبدالسلام المشيطي
رسالة إلى القلب الكبير.. سيدي أنتم عيدنا

رسالة إلى القلب الكبير.. سيدي أنتم عيدنا

عبدالغني الشيخ
العيد عن بُعد..!!

العيد عن بُعد..!!

محمد الصيـعري
التطوع الصحي.. خطوة للأمام

التطوع الصحي.. خطوة للأمام

ماجد البريكان
كل عام ووطن الشموخ بألف خير

كل عام ووطن الشموخ بألف خير

علي آل شرمة
تكبيرات العيد.. شكرًا لـ"الشؤون الإسلامية"

تكبيرات العيد.. شكرًا لـ"الشؤون الإسلامية"

عبدالرحمن المرشد
هؤلاء أحق بالزكاة

هؤلاء أحق بالزكاة

أحمد عجب
(بوب كورن) ليلة العيد في منزلك

(بوب كورن) ليلة العيد في منزلك

حسن آل عمير

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة