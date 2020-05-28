"أمانة تبوك" تبدأ تعقيم الساحات المحيطة بالمساجد وتواصل جولاتها الرقابية على المنشآت

لتظهر بيوت الله في أبهى حلة لاستقبال المصلين

بدأت أمانة منطقة تبوك، اليوم، في أعمال تنظيف وتطهير الساحات المحيطة بالمساجد، ضمن أعمالها اليومية لتعقيم الساحات والأرصفة والشوارع ومداخل الأسواق التجارية، بهدف تأمين سلامة وصحة المواطنين والمقيمين.

وأوضحت الأمانة أن العمل يسير وفق خطة زمنية محددة سيتم الانتهاء منها يوم السبت المقبل لتظهر بيوت الله في أبهى حلة لاستقبال المصلين وتشمل الأعمال غسل وتطهير ساحات ومداخل المساجد والمواقع المحيطة بها بمعقمات حسب المواصفات القياسية المعتمدة حفاظًا على الصحة العامة، وتنظيف الحدائق المحيطة بالجوامع.

وأشارت إلى أن تلك الجهود جاءت حرصًا منها على سلامة المصلين، وأشارت الأمانة إلى أنها قد وضعت حزمة من الخطط الزمنية تتضمن إعادة تهيئة الحدائق والمنتزهات وتكثيف الرقابة الصحية وأعمال التوعية لجميع المنشآت, مؤكدة توفير جميع الطاقات والإمكانات, إضافة إلى جاهزية جميع فرق العمل التابعة للأمانة واستعدادها للعمل على مدار الساعة في ظل البدء التدريجي لعودة الحياة إلى طبيعتها بالمنطقة.

وتواصل الفرق الرقابية بالأمانة جهودها المستمرة كخط دفاع أول للحد من تفشي فيروس كورونا من حيث سلامة الأغذية ونظافة المواقع العامة، للتأكد من تطبيق الاحترازات وتوفر الاشتراطات الصحية في المنشآت الغذائية والمراكز التجارية، متابعة مدى تطبيق خطط الرقابة الموجهة، والالتزام بالإجراءات الوقائية اللازمة، حيث وجهت بتكثيف أعمال رقابة الفرق الميدانية في الأمانة وبلدياتها المرتبطة، وضرورة تطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والمقيمين.

وبيّنت الأمانة أن تلك الجولات تأتي ضمن حملة الرقابة البلدية الموجهة التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية لزيادة تكثيف الرقابة الصحية في المنشآت الغذائية والجهات ذات العلاقة بالصحة العامة.