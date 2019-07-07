النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"البيئة" تدعو المزارعين للإبلاغ عن سوسة النخيل الحمراء

عبر نظام "بلِّغ" الموحد

دعت وزارة البيئة والمياه والزراعة، المزارعين إلى الإبلاغ عن أي حالات لسوسة النخيل الحمراء، عبر نظام البلاغات الموحّد "بلِّغ"، والذي أطلقته الوزارة ضمن خطتها للتحول الرقمي، لتسهيل طلب الخدمات وتقديم البلاغات من المستفيدين وتسريع الإجراءات.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أن أولى خطوات التبليغ تبدأ بدخول الرابط التالي https://web.mewa.gov.sa/ucs/، وتسجيل الدخول عبر إضافة رقم الهوية والجوال، ومن ثم يضيف المبلِّغ البلاغ ويحدد موقعه عبر الخريطة، بعدها يتم اختيار بلاغات النخيل وتحديد نوع البلاغ (سوسة النخيل)، وتعبئة بيانات البلاغ وإرفاق الصور، وأخيرًا تقديمه.

يُذكر أن وزارة البيئة والمياه والزراعة، أطلقت سابقًا برنامج "مكافحة سوسة النخيل الحمراء"، بهدف الحفاظ على سلامة النخيل بالمملكة، ورصدت الدولة له مليار و766 مليون ريال. وتعمل الوزارة حاليًا على خطة متكاملة للقضاء على هذه الحشرة الفتاكة، من خلال تلقي البلاغات وزيارة مزارع النخيل وفحص الأشجار وعلاج المريض منها، وإقامة ورش تدريبية للمزارعين لتثقيفهم بأضرار هذه الآفة وكيفية التعامل معها.

وتحتل المملكة مركزًا متقدمًا بين دول العالم في زراعة النخيل وإنتاج التمور بأنواعها، حيث بلغ عدد أشجار النخيل فيها 28.5 مليون نخلة، تنتج 1.3 مليون طن من التمور سنويًا.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"البيئة" تدعو المزارعين للإبلاغ عن سوسة النخيل الحمراء
سبق

دعت وزارة البيئة والمياه والزراعة، المزارعين إلى الإبلاغ عن أي حالات لسوسة النخيل الحمراء، عبر نظام البلاغات الموحّد "بلِّغ"، والذي أطلقته الوزارة ضمن خطتها للتحول الرقمي، لتسهيل طلب الخدمات وتقديم البلاغات من المستفيدين وتسريع الإجراءات.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أن أولى خطوات التبليغ تبدأ بدخول الرابط التالي https://web.mewa.gov.sa/ucs/، وتسجيل الدخول عبر إضافة رقم الهوية والجوال، ومن ثم يضيف المبلِّغ البلاغ ويحدد موقعه عبر الخريطة، بعدها يتم اختيار بلاغات النخيل وتحديد نوع البلاغ (سوسة النخيل)، وتعبئة بيانات البلاغ وإرفاق الصور، وأخيرًا تقديمه.

يُذكر أن وزارة البيئة والمياه والزراعة، أطلقت سابقًا برنامج "مكافحة سوسة النخيل الحمراء"، بهدف الحفاظ على سلامة النخيل بالمملكة، ورصدت الدولة له مليار و766 مليون ريال. وتعمل الوزارة حاليًا على خطة متكاملة للقضاء على هذه الحشرة الفتاكة، من خلال تلقي البلاغات وزيارة مزارع النخيل وفحص الأشجار وعلاج المريض منها، وإقامة ورش تدريبية للمزارعين لتثقيفهم بأضرار هذه الآفة وكيفية التعامل معها.

وتحتل المملكة مركزًا متقدمًا بين دول العالم في زراعة النخيل وإنتاج التمور بأنواعها، حيث بلغ عدد أشجار النخيل فيها 28.5 مليون نخلة، تنتج 1.3 مليون طن من التمور سنويًا.

07 يوليو 2019 - 4 ذو القعدة 1440
04:21 PM

"البيئة" تدعو المزارعين للإبلاغ عن سوسة النخيل الحمراء

عبر نظام "بلِّغ" الموحد

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
578

دعت وزارة البيئة والمياه والزراعة، المزارعين إلى الإبلاغ عن أي حالات لسوسة النخيل الحمراء، عبر نظام البلاغات الموحّد "بلِّغ"، والذي أطلقته الوزارة ضمن خطتها للتحول الرقمي، لتسهيل طلب الخدمات وتقديم البلاغات من المستفيدين وتسريع الإجراءات.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أن أولى خطوات التبليغ تبدأ بدخول الرابط التالي https://web.mewa.gov.sa/ucs/، وتسجيل الدخول عبر إضافة رقم الهوية والجوال، ومن ثم يضيف المبلِّغ البلاغ ويحدد موقعه عبر الخريطة، بعدها يتم اختيار بلاغات النخيل وتحديد نوع البلاغ (سوسة النخيل)، وتعبئة بيانات البلاغ وإرفاق الصور، وأخيرًا تقديمه.

يُذكر أن وزارة البيئة والمياه والزراعة، أطلقت سابقًا برنامج "مكافحة سوسة النخيل الحمراء"، بهدف الحفاظ على سلامة النخيل بالمملكة، ورصدت الدولة له مليار و766 مليون ريال. وتعمل الوزارة حاليًا على خطة متكاملة للقضاء على هذه الحشرة الفتاكة، من خلال تلقي البلاغات وزيارة مزارع النخيل وفحص الأشجار وعلاج المريض منها، وإقامة ورش تدريبية للمزارعين لتثقيفهم بأضرار هذه الآفة وكيفية التعامل معها.

وتحتل المملكة مركزًا متقدمًا بين دول العالم في زراعة النخيل وإنتاج التمور بأنواعها، حيث بلغ عدد أشجار النخيل فيها 28.5 مليون نخلة، تنتج 1.3 مليون طن من التمور سنويًا.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
24,718
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
32,538
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,869
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
34,515

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

متفائلون بعملكم

متفائلون بعملكم

سلطان رديف
بلاد "بالي بالي".. كوريا

بلاد "بالي بالي".. كوريا

بدر الغامدي
كفى ما ضاع من الوقت

كفى ما ضاع من الوقت

ماجد البريكان
فقر الدم في بنوك الدم. !.

فقر الدم في بنوك الدم. !.

عبدالغني الشيخ
متنزهات الباحة الجديدة مفخرة .. ولكن!

متنزهات الباحة الجديدة مفخرة .. ولكن!

صالح مطر الغامدي
الطلاق.. قضية أمام الجهات العليا!

الطلاق.. قضية أمام الجهات العليا!

صالح المسلّم
نجحنا ولكن!

نجحنا ولكن!

سلطان رديف
الطلاق.. حقائق مخيفة

الطلاق.. حقائق مخيفة

ساير المنيعي
استاند آب كوميدي..؟!

استاند آب كوميدي..؟!

ماجد الحربي
النظام الصحي الذي ننشده

النظام الصحي الذي ننشده

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة