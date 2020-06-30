"رويترز": "كورونا" أودى بحياة 54.852 في بريطانيا

من أكثر الدول تضررًا بالفيروس في العالم

ارتفع إجمالي عدد الوفيات المشتبه في كونها نتيجة الإصابة بمرض "كوفيد-19" في بريطانيا إلى 54852؛ وذلك وفقًا لحصيلة جمعتها "رويترز" اليوم (الثلاثاء)، من مصادر بيانات رسمية، مما يؤكد وضع بريطانيا كواحدة من أكثر الدول تضررًا من الفيروس في العالم.

وتشمل الحصيلة الوفيات التي سُجل مرض "كوفيد-19" على أنه سبب للوفاة فيها في إنجلترا وويلز وأيرلندا الشمالية حتى 19 يونيو (حزيران)، وحتى 21 من يونيو في أسكتلندا، كما تشمل أيضًا المزيد من الوفيات المسجلة في المستشفيات.

وبخلاف إجمالي عدد الوفيات الأقل الذي تنشره الحكومة يوميًا، والذي أفاد مسؤولو الصحة أمس بأنه بلغ 43575 حالة، فإن أرقام شهادات الوفاة تشمل الحالات المشتبه بها.