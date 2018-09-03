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456 طالبًا وطالبة يلتحقون بفرع العمل بالرياض

ضمن برامج التدريب والتأهيل

استقبلت المراكز والأقسام التعليمية والمهنية الداخلية التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، بقسميها الذكور والإناث، أمس 456 طالبًا وطالبة من الحالات الملتحقة ببرامج التدريب والتأهيل المهني داخلها للعام الدراسي الجديد 1439/1440هـ.

شملت البرامج "مركزي الرعاية النهارية للفئات الخاصة بالحي الدبلوماسي والرعاية النهارية لحالات التوحد، وقسمي التأهيل المهني للذكور والإناث، ووحدات التدريب والتربية الخاصة في كلٍ من "تأهيل الإناث بحي القدس وحي الملز والدرعية والمدرسة الداخلية بملاحظة الرياض للذكور ومؤسسة رعاية الفتيات".

وتهدف إلى الوصول بحالاتها من فئات ذوي الإعاقة وحالات التوحد والأحداث والنزيلات الى أقصى درجات التدريب والتعليم والتأهيل، بما يتناسب مع قدراتهم وإمكانياتهم المعرفية والجسدية والعقلية والنفسية، عبر مجموعة من الخطط التربوية المعدة، تحت إشراف نخبة من المختصين والمختصات في المجالات كافة.

فيما التحق أكثر 350 طالبًا وطالبة من المشمولين بالرعاية داخل الفروع الإيوائية "دور الحضانة والتربية ومؤسسة التربية النموذجية للأيتام ورعاية الفتيات والمسنات وبعض المستفيدين والمستفيدات في مراكز التأهيل الشامل"، بمراحل التعليم العام والجامعي، بعد أن أكملوا استعداداتهم للعام الدراسي الجديد، بحضور عدد من برامج التهيئة النفسية والبدنية التي نظمتها الفروع لتعزيز مبادئ اكتساب العلم وقيم الشعور بالمسؤولية لديهم، بالإضافة إلى توفير جميع المستلزمات المدرسية والخدمات الأساسية التي تساعد على سير العملية التعليمية داخل الفروع بأفضل وجه ممكن.

جاء ذلك بموجب متابعة وتوجيهات مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، يوسف السيالي، الذي أكد اهتمام الوزارة الكبير بالجانب التعليمي للمستفيدين والمستفيدات من خدماتها في الفروع التابعة لها .

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456 طالبًا وطالبة يلتحقون بفرع العمل بالرياض
سبق

استقبلت المراكز والأقسام التعليمية والمهنية الداخلية التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، بقسميها الذكور والإناث، أمس 456 طالبًا وطالبة من الحالات الملتحقة ببرامج التدريب والتأهيل المهني داخلها للعام الدراسي الجديد 1439/1440هـ.

شملت البرامج "مركزي الرعاية النهارية للفئات الخاصة بالحي الدبلوماسي والرعاية النهارية لحالات التوحد، وقسمي التأهيل المهني للذكور والإناث، ووحدات التدريب والتربية الخاصة في كلٍ من "تأهيل الإناث بحي القدس وحي الملز والدرعية والمدرسة الداخلية بملاحظة الرياض للذكور ومؤسسة رعاية الفتيات".

وتهدف إلى الوصول بحالاتها من فئات ذوي الإعاقة وحالات التوحد والأحداث والنزيلات الى أقصى درجات التدريب والتعليم والتأهيل، بما يتناسب مع قدراتهم وإمكانياتهم المعرفية والجسدية والعقلية والنفسية، عبر مجموعة من الخطط التربوية المعدة، تحت إشراف نخبة من المختصين والمختصات في المجالات كافة.

فيما التحق أكثر 350 طالبًا وطالبة من المشمولين بالرعاية داخل الفروع الإيوائية "دور الحضانة والتربية ومؤسسة التربية النموذجية للأيتام ورعاية الفتيات والمسنات وبعض المستفيدين والمستفيدات في مراكز التأهيل الشامل"، بمراحل التعليم العام والجامعي، بعد أن أكملوا استعداداتهم للعام الدراسي الجديد، بحضور عدد من برامج التهيئة النفسية والبدنية التي نظمتها الفروع لتعزيز مبادئ اكتساب العلم وقيم الشعور بالمسؤولية لديهم، بالإضافة إلى توفير جميع المستلزمات المدرسية والخدمات الأساسية التي تساعد على سير العملية التعليمية داخل الفروع بأفضل وجه ممكن.

جاء ذلك بموجب متابعة وتوجيهات مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، يوسف السيالي، الذي أكد اهتمام الوزارة الكبير بالجانب التعليمي للمستفيدين والمستفيدات من خدماتها في الفروع التابعة لها .

03 سبتمبر 2018 - 23 ذو الحجة 1439
04:59 PM

456 طالبًا وطالبة يلتحقون بفرع العمل بالرياض

ضمن برامج التدريب والتأهيل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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استقبلت المراكز والأقسام التعليمية والمهنية الداخلية التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، بقسميها الذكور والإناث، أمس 456 طالبًا وطالبة من الحالات الملتحقة ببرامج التدريب والتأهيل المهني داخلها للعام الدراسي الجديد 1439/1440هـ.

شملت البرامج "مركزي الرعاية النهارية للفئات الخاصة بالحي الدبلوماسي والرعاية النهارية لحالات التوحد، وقسمي التأهيل المهني للذكور والإناث، ووحدات التدريب والتربية الخاصة في كلٍ من "تأهيل الإناث بحي القدس وحي الملز والدرعية والمدرسة الداخلية بملاحظة الرياض للذكور ومؤسسة رعاية الفتيات".

وتهدف إلى الوصول بحالاتها من فئات ذوي الإعاقة وحالات التوحد والأحداث والنزيلات الى أقصى درجات التدريب والتعليم والتأهيل، بما يتناسب مع قدراتهم وإمكانياتهم المعرفية والجسدية والعقلية والنفسية، عبر مجموعة من الخطط التربوية المعدة، تحت إشراف نخبة من المختصين والمختصات في المجالات كافة.

فيما التحق أكثر 350 طالبًا وطالبة من المشمولين بالرعاية داخل الفروع الإيوائية "دور الحضانة والتربية ومؤسسة التربية النموذجية للأيتام ورعاية الفتيات والمسنات وبعض المستفيدين والمستفيدات في مراكز التأهيل الشامل"، بمراحل التعليم العام والجامعي، بعد أن أكملوا استعداداتهم للعام الدراسي الجديد، بحضور عدد من برامج التهيئة النفسية والبدنية التي نظمتها الفروع لتعزيز مبادئ اكتساب العلم وقيم الشعور بالمسؤولية لديهم، بالإضافة إلى توفير جميع المستلزمات المدرسية والخدمات الأساسية التي تساعد على سير العملية التعليمية داخل الفروع بأفضل وجه ممكن.

جاء ذلك بموجب متابعة وتوجيهات مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، يوسف السيالي، الذي أكد اهتمام الوزارة الكبير بالجانب التعليمي للمستفيدين والمستفيدات من خدماتها في الفروع التابعة لها .

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