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فيديو .. طالبة طب: لهذا السبب أقضي وقت فراغي ببيع الشاي "على قارعة الطريق"

في السنة الخامسة.. معتبرة أن دعاء الناس لها واستحسانهم لعملها كان دافعًا لها

عبّرت طالبة طب في السنة الخامسة عن رضاها التام فيما تقوم به وقت فراغها من بيع الشاي في الطريق، معتبرة أن دعاء الناس لها وإشادتهم واستحسانهم لعملها كان دافعًا لها.

وأشارت إلى أنها تسعى للاعتماد على ذاتها وتستقل ماليًا وأن تكون شخصًا منتجًا وليس مستهلكًا فقط ، كما تسعى للانطلاقة من نقطة الصفر في عالم المال والأعمال مقتفية سير الناجحين في هذا المجال.

جاء ذلك في ردها على تساؤل طرحته عليها الباحثة الاجتماعية أماني العجلان.

وتفصيلاً؛ نشرت الناشطة والمؤثرة في وسائل التواصل وسفيرة جمعية زهرة أماني العجلان مقطع فيديو عبر حسابها في تويتر لشابة تبيع الشاي قالت فيه ‏"وأنا أتمشى في وادي حنيفة، التقيت بهذه الشابة الرائعة طالبة طب في السنة الخامسة، تقضي وقت فراغها ببيع شاي على قارعة الطريق، وعلقت "العجلان" أن الشابة تريد أن تبدأ من الصفر كما يقول التجار".

بائع الشاي طالبة طب

الرئيسية/ المملكة / محليات

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فيديو .. طالبة طب: لهذا السبب أقضي وقت فراغي ببيع الشاي "على قارعة الطريق"
سبق

عبّرت طالبة طب في السنة الخامسة عن رضاها التام فيما تقوم به وقت فراغها من بيع الشاي في الطريق، معتبرة أن دعاء الناس لها وإشادتهم واستحسانهم لعملها كان دافعًا لها.

وأشارت إلى أنها تسعى للاعتماد على ذاتها وتستقل ماليًا وأن تكون شخصًا منتجًا وليس مستهلكًا فقط ، كما تسعى للانطلاقة من نقطة الصفر في عالم المال والأعمال مقتفية سير الناجحين في هذا المجال.

جاء ذلك في ردها على تساؤل طرحته عليها الباحثة الاجتماعية أماني العجلان.

وتفصيلاً؛ نشرت الناشطة والمؤثرة في وسائل التواصل وسفيرة جمعية زهرة أماني العجلان مقطع فيديو عبر حسابها في تويتر لشابة تبيع الشاي قالت فيه ‏"وأنا أتمشى في وادي حنيفة، التقيت بهذه الشابة الرائعة طالبة طب في السنة الخامسة، تقضي وقت فراغها ببيع شاي على قارعة الطريق، وعلقت "العجلان" أن الشابة تريد أن تبدأ من الصفر كما يقول التجار".

15 ديسمبر 2019 - 18 ربيع الآخر 1441
01:52 AM

فيديو .. طالبة طب: لهذا السبب أقضي وقت فراغي ببيع الشاي "على قارعة الطريق"

في السنة الخامسة.. معتبرة أن دعاء الناس لها واستحسانهم لعملها كان دافعًا لها

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
6
3,437

عبّرت طالبة طب في السنة الخامسة عن رضاها التام فيما تقوم به وقت فراغها من بيع الشاي في الطريق، معتبرة أن دعاء الناس لها وإشادتهم واستحسانهم لعملها كان دافعًا لها.

وأشارت إلى أنها تسعى للاعتماد على ذاتها وتستقل ماليًا وأن تكون شخصًا منتجًا وليس مستهلكًا فقط ، كما تسعى للانطلاقة من نقطة الصفر في عالم المال والأعمال مقتفية سير الناجحين في هذا المجال.

جاء ذلك في ردها على تساؤل طرحته عليها الباحثة الاجتماعية أماني العجلان.

وتفصيلاً؛ نشرت الناشطة والمؤثرة في وسائل التواصل وسفيرة جمعية زهرة أماني العجلان مقطع فيديو عبر حسابها في تويتر لشابة تبيع الشاي قالت فيه ‏"وأنا أتمشى في وادي حنيفة، التقيت بهذه الشابة الرائعة طالبة طب في السنة الخامسة، تقضي وقت فراغها ببيع شاي على قارعة الطريق، وعلقت "العجلان" أن الشابة تريد أن تبدأ من الصفر كما يقول التجار".

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