النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بودكاست "متمم" يستضيف محافظ هيئة عقارات الدولة

تتناول الحلقة عدة مواضيع منها تأسيس الهيئة وارتباطها بمستهدفات رؤية 2030

يستضيف بودكاست "متمم" أحد البرامج والأنشطة التي ينفذها مركز التواصل والمعرفة المالية، مساء يوم غد الثلاثاء، محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة إحسان بافقيه، في حلقة بعنوان "منظومة عقارات الدولة في إطار رؤية المملكة 2030".

وتتناول الحلقة عدة مواضيع منها تأسيس هيئة عقارات الدولة وارتباطها بمستهدفات رؤية 2030، وملامح تنظيم الهيئة العامة لعقارات الدولة، كما تتطرق إلى أبرز الممكنات التي تساهم في المحافظة على عقارات الدولة ورفع كفاءتها الإنتاجية والاقتصادية، وطلبات تملك العقارات وإزالة التعديات، إضافة إلى الحديث عن تعظيم فاعلية منظومة عقارات الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.

الجدير بالذكر أن برنامج بودكاست "متمم" هو أحد الأنشطة التي يقيمها مركز التواصل والمعرفة المالية بهدف تعزيز مصادر المعرفة المالية، وإثراء الوعي والثقافة المالية والاقتصادية بشتى مجالاتها.

ويمكنكم مشاهدة الحلقة على الرابط التالي:

http://ow.ly/ClWU50DCh7u

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بودكاست "متمم" يستضيف محافظ هيئة عقارات الدولة
سبق

يستضيف بودكاست "متمم" أحد البرامج والأنشطة التي ينفذها مركز التواصل والمعرفة المالية، مساء يوم غد الثلاثاء، محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة إحسان بافقيه، في حلقة بعنوان "منظومة عقارات الدولة في إطار رؤية المملكة 2030".

وتتناول الحلقة عدة مواضيع منها تأسيس هيئة عقارات الدولة وارتباطها بمستهدفات رؤية 2030، وملامح تنظيم الهيئة العامة لعقارات الدولة، كما تتطرق إلى أبرز الممكنات التي تساهم في المحافظة على عقارات الدولة ورفع كفاءتها الإنتاجية والاقتصادية، وطلبات تملك العقارات وإزالة التعديات، إضافة إلى الحديث عن تعظيم فاعلية منظومة عقارات الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.

الجدير بالذكر أن برنامج بودكاست "متمم" هو أحد الأنشطة التي يقيمها مركز التواصل والمعرفة المالية بهدف تعزيز مصادر المعرفة المالية، وإثراء الوعي والثقافة المالية والاقتصادية بشتى مجالاتها.

ويمكنكم مشاهدة الحلقة على الرابط التالي:

http://ow.ly/ClWU50DCh7u

24 مايو 2021 - 12 شوّال 1442
11:57 AM

بودكاست "متمم" يستضيف محافظ هيئة عقارات الدولة

تتناول الحلقة عدة مواضيع منها تأسيس الهيئة وارتباطها بمستهدفات رؤية 2030

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
0
782

يستضيف بودكاست "متمم" أحد البرامج والأنشطة التي ينفذها مركز التواصل والمعرفة المالية، مساء يوم غد الثلاثاء، محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة إحسان بافقيه، في حلقة بعنوان "منظومة عقارات الدولة في إطار رؤية المملكة 2030".

وتتناول الحلقة عدة مواضيع منها تأسيس هيئة عقارات الدولة وارتباطها بمستهدفات رؤية 2030، وملامح تنظيم الهيئة العامة لعقارات الدولة، كما تتطرق إلى أبرز الممكنات التي تساهم في المحافظة على عقارات الدولة ورفع كفاءتها الإنتاجية والاقتصادية، وطلبات تملك العقارات وإزالة التعديات، إضافة إلى الحديث عن تعظيم فاعلية منظومة عقارات الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.

الجدير بالذكر أن برنامج بودكاست "متمم" هو أحد الأنشطة التي يقيمها مركز التواصل والمعرفة المالية بهدف تعزيز مصادر المعرفة المالية، وإثراء الوعي والثقافة المالية والاقتصادية بشتى مجالاتها.

ويمكنكم مشاهدة الحلقة على الرابط التالي:

http://ow.ly/ClWU50DCh7u

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,003
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,692
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
31,504
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,260

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

دروس من الحدث الشربليّ

دروس من الحدث الشربليّ

مها الجبر
نعم.. بدو ولنا الفخر!!

نعم.. بدو ولنا الفخر!!

غسان محمد عسيلان
أصاب مسلوب الهوية حين أخطأ

أصاب مسلوب الهوية حين أخطأ

علي آل شرمة
هل نؤجل السياحة الخارجية؟

هل نؤجل السياحة الخارجية؟

صالح مطر الغامدي
"ومن الترند ما قتل..!"

"ومن الترند ما قتل..!"

ماجد الحربي
قيادتنا الرشيدة ومبادرة التبرع بالأعضاء

قيادتنا الرشيدة ومبادرة التبرع بالأعضاء

غسان محمد عسيلان
كشف حساب.. العمل والتعلم عن بُعد!

كشف حساب.. العمل والتعلم عن بُعد!

عبدالغني الشيخ
عادت أعيادكم

عادت أعيادكم

مها الجبر
البـارحة تسـحرت..!!

البـارحة تسـحرت..!!

محمد الصيعري
القدس.. مفتاح السلام أو الحرب!!

القدس.. مفتاح السلام أو الحرب!!

عبدالمحسن الحارثي
كل عام ووطن الشموخ بألف خير

كل عام ووطن الشموخ بألف خير

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة