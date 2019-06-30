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القيادة تهنئ رئيس الصومال الفيدرالية بذكرى استقلال بلاده

أعربت عن أطيب التمنيات للشعب الشقيق بالتقدم والازهار

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة للرئيس محمد عبدالله محمد فرماجو رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيق الأمن والاستقرار.

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة بهذه المناسبة للرئيس محمد عبدالله محمد فرماجو رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية.

وعبّر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له؛ راجيًا لحكومة وشعب جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيق المزيد من الأمن والاستقرار.

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القيادة تهنئ رئيس الصومال الفيدرالية بذكرى استقلال بلاده
سبق

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة للرئيس محمد عبدالله محمد فرماجو رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيق الأمن والاستقرار.

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة بهذه المناسبة للرئيس محمد عبدالله محمد فرماجو رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية.

وعبّر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له؛ راجيًا لحكومة وشعب جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيق المزيد من الأمن والاستقرار.

30 يونيو 2019 - 27 شوّال 1440
09:39 AM

القيادة تهنئ رئيس الصومال الفيدرالية بذكرى استقلال بلاده

أعربت عن أطيب التمنيات للشعب الشقيق بالتقدم والازهار

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة للرئيس محمد عبدالله محمد فرماجو رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيق الأمن والاستقرار.

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة بهذه المناسبة للرئيس محمد عبدالله محمد فرماجو رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية.

وعبّر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له؛ راجيًا لحكومة وشعب جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيق المزيد من الأمن والاستقرار.

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