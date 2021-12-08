أمير الشرقية: المهارات والخبرات "ضرورة" تعين الجمعيات الخيرية على رسالتها

استقبل مجلس إدارة "ترميم".. واطلع على تقرير عن إنجازات الجمعية

أكد أمير المنطقة الشرقية الرئيس الفخري لجمعية "ترميم" الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أن تمكين الجمعيات الخيرية من اكتساب المهارات والخبرات أمر جوهري يجب الاهتمام به، وسيكون له دور بارز في استدامتها المالية وضمان استمراريتها، حتى تستطيع مواصلة رسالتها في خدمة مستفيديها، وهو الهدف الرئيس الذي تسعى الجمعيات لتحقيقه.

وأضاف أنه "يجب على الجمعيات التخصصية أن تسهم في تطوير الأحياء القديمة، والاستفادة من الخدمات المتوفرة فيها، والاهتمام بالإنسان والمكان، والتكامل مع القطاعات الأخرى لتحقيق مستهدفاتها".

جاء ذلك خلال استقبال أمير المنطقة الشرقية بمكتبه بديوان الإمارة، اليوم الأربعاء، رئيس مجلس إدارة جمعية "ترميم" المهندس حمد بن ثواب الخالدي، وأعضاء المجلس؛ بمناسبة تشكيل المجلس الجديد.

وأشاد أمير المنطقة الشرقية خلال اللقاء بما تقدمه جمعية ترميم من جهد لافت في ترميم منازل الأسر المحتاجة والمتعففة، واستعانتها بالمتخصصين في المشاريع التي تنفذها، وتطلع أمير المنطقة الشرقية من مجلس إدارة الجمعية العمل بنفس المنهجية في المستقبل.

وقدم المهندس حمد الخالدي تقريراً لأمير المنطقة الشرقية عن إنجازات الجمعية، كما قدموا له درع الجائزة الوطنية للعمل التطوعي التي حصلت عليها الجمعية مؤخراً.

وأعرب "الخالدي" عن سعادته ومجلس إدارة الجمعية بلقاء أمير المنطقة الشرقية، مؤكدًا أن توجيهاته سيكون لها أثر بالغ في تطوير العمل بالجمعية.

وأضاف "الخالدي" أن الجمعية حققت طوال مسيرتها إنجازات عديدة لصالح مستفيديها، حيث استفاد من خدمات الجمعية 1.314 مستفيدًا ومستفيدةً، يمثلون ثمان مدن ومحافظات في المنطقة، كما شارك في مهمة الجمعية أكثر من 1307 متطوعين امتدت سواعدهم بالعطاء ليظهر أثرها في تحقيق أكثر من 12523 ساعة تطوعية بقيمة اقتصادية تجاوزت 678 ألف ريال، أظهرت شغف المتطوع السعودي بالعمل التطوعي باعتباره رسالة سامية.

وبيّن "الخالدي" أن الجمعية وقّعت عددًا من الاتفاقيات الاستراتيجية مع عدد من الجهات، كما سعت لكسب ثقة الشركات الداعمة والممولة من خلال تقديم برامج نوعية وذات مردود سريع وإيجابي على الأسر المستفيدة من مشاريع الترميم التي تشرف عليها الجمعية، كما سعت لعقد شراكات مع الموردين من أجل الحصول على احتياجاتها من مواد لمشاريع ترميم منازل المحتاجين بأسعار جيدة لتقليص نفقات الترميم، وتم توقيع اتفاقيات مع عدد من تلك الشركات.

وأضاف "الخالدي" أن الجمعية حصلت على عدد من الجوائز، حيث حصدت جائزة "رواد التسويق" المهنية المستقلة عن حملتين أطلقتهما في عامي 2019 و2020، كما حققت الجمعية المركز الثالث في النسخة الرابعة من الجائزة عن حملة "كل يوم نرمم بيت" والتي نفذتها برعاية أمير المنطقة الشرقية عام 2019م، كما حققت المركز الثالث أيضاً في نسخة الجائزة الخامسة عن حملة "كلنا أهل" التي نفذتها في شهر رمضان لعام 2020م.

حضر اللقاء أعضاء مجلس إدارة الجمعية: يوسف اليوسف، مهندس جمال البنعلي، أحمد بالحمر، د. ابتسام المثال، والمدير التنفيذي علي الأسمري.