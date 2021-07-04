النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

وزير الطاقة السعودي: لولا قيادة السعودية لما تحسنت السوق النفطية.. دول "أوبك+" متفقة ما عدا دولة واحدة

"رعاية الأيتام بجدة" تستعد لإطلاق حزمة من المشاريع التنموية والمبادرات الخدمية

تحت شعار "أنت أملهم".. وتشمل مشروع "أضحية" و"إطعام" و"كسوة" و"عيدية"

تستعد جمعية رعاية الأيتام بجدة، التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، لإطلاق حزمة من المشاريع التنموية والمبادرات الخدمية لمستفيدي الجمعية من الأيتام والأرامل، تحت شعار: "أنت أملهم"، وتهدف للتعبير عن ما يأمله الأيتام من كل فرد من أفراد المجتمع، ليدخلوا في زمرة الحبيب، صلى الله عليه وسلم في الجنة.


وأوضح المدير التنفيذي للجمعية، د.م. محمد ناقرو، أن هذه المشاريع والمبادرات انطلقت خلال الأيام الماضية، وتشمل مشروع أضحية يتيم عبر استقبال الأضاحي ليستفيد منها الأيتام وأسرهم، ومشروع إطعام يتيم، وهي مبادرة تهدف إلى توفير المواد الغذائية للأيتام، ومشروع كسوة يتيم، لإسعاد الأيتام في عيد الأضحى المبارك، ومشروع عيدية يتيم، وذلك بتقديم الهدايا القيمة للأيتام.


وأضاف "ناقرو": كما لدينا مشروع كفالة يتيم، والذي يسعى إلى كفالة الأيتام وتأمين احتياجاتهم شهريًا وسنويًا، ومشروع كفالة أم اليتيم الأرملة، وإعانتها على رعاية أبنائها الأيتام، بالإضافة إلى وقف اليتيم الأول والذي يعود ريعه لصالح أيتام الجمعية ومستفيديها، وأخيرًا مشروع زكاتك لليتيم، ويهدف إلى الإفادة من زكاة المال العام في كفالة أيتام الجمعية.

وأبان "ناقرو": اخترنا شعار "أنت أملهم" لهذه الحملة للتعبير عن ما يأمله الأيتام من كل فرد من أفراد المجتمع، ليدخلوا في زمرة من يرافق الحبيب -صلى الله عليه وسلم- في الجنة حين قال: "أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين" مهيبًا بالجميع المشاركة في هذا الخير العميم، ما يسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030 في تحسين جودة حياة الفرد والأسرة، وهو ما نسعى إلى تحقيقه من خلال هذه المشاريع والمبادرات.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"رعاية الأيتام بجدة" تستعد لإطلاق حزمة من المشاريع التنموية والمبادرات الخدمية
سبق

تستعد جمعية رعاية الأيتام بجدة، التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، لإطلاق حزمة من المشاريع التنموية والمبادرات الخدمية لمستفيدي الجمعية من الأيتام والأرامل، تحت شعار: "أنت أملهم"، وتهدف للتعبير عن ما يأمله الأيتام من كل فرد من أفراد المجتمع، ليدخلوا في زمرة الحبيب، صلى الله عليه وسلم في الجنة.


وأوضح المدير التنفيذي للجمعية، د.م. محمد ناقرو، أن هذه المشاريع والمبادرات انطلقت خلال الأيام الماضية، وتشمل مشروع أضحية يتيم عبر استقبال الأضاحي ليستفيد منها الأيتام وأسرهم، ومشروع إطعام يتيم، وهي مبادرة تهدف إلى توفير المواد الغذائية للأيتام، ومشروع كسوة يتيم، لإسعاد الأيتام في عيد الأضحى المبارك، ومشروع عيدية يتيم، وذلك بتقديم الهدايا القيمة للأيتام.


وأضاف "ناقرو": كما لدينا مشروع كفالة يتيم، والذي يسعى إلى كفالة الأيتام وتأمين احتياجاتهم شهريًا وسنويًا، ومشروع كفالة أم اليتيم الأرملة، وإعانتها على رعاية أبنائها الأيتام، بالإضافة إلى وقف اليتيم الأول والذي يعود ريعه لصالح أيتام الجمعية ومستفيديها، وأخيرًا مشروع زكاتك لليتيم، ويهدف إلى الإفادة من زكاة المال العام في كفالة أيتام الجمعية.

وأبان "ناقرو": اخترنا شعار "أنت أملهم" لهذه الحملة للتعبير عن ما يأمله الأيتام من كل فرد من أفراد المجتمع، ليدخلوا في زمرة من يرافق الحبيب -صلى الله عليه وسلم- في الجنة حين قال: "أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين" مهيبًا بالجميع المشاركة في هذا الخير العميم، ما يسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030 في تحسين جودة حياة الفرد والأسرة، وهو ما نسعى إلى تحقيقه من خلال هذه المشاريع والمبادرات.

04 يوليو 2021 - 24 ذو القعدة 1442
03:05 PM

"رعاية الأيتام بجدة" تستعد لإطلاق حزمة من المشاريع التنموية والمبادرات الخدمية

تحت شعار "أنت أملهم".. وتشمل مشروع "أضحية" و"إطعام" و"كسوة" و"عيدية"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
0
64

تستعد جمعية رعاية الأيتام بجدة، التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، لإطلاق حزمة من المشاريع التنموية والمبادرات الخدمية لمستفيدي الجمعية من الأيتام والأرامل، تحت شعار: "أنت أملهم"، وتهدف للتعبير عن ما يأمله الأيتام من كل فرد من أفراد المجتمع، ليدخلوا في زمرة الحبيب، صلى الله عليه وسلم في الجنة.


وأوضح المدير التنفيذي للجمعية، د.م. محمد ناقرو، أن هذه المشاريع والمبادرات انطلقت خلال الأيام الماضية، وتشمل مشروع أضحية يتيم عبر استقبال الأضاحي ليستفيد منها الأيتام وأسرهم، ومشروع إطعام يتيم، وهي مبادرة تهدف إلى توفير المواد الغذائية للأيتام، ومشروع كسوة يتيم، لإسعاد الأيتام في عيد الأضحى المبارك، ومشروع عيدية يتيم، وذلك بتقديم الهدايا القيمة للأيتام.


وأضاف "ناقرو": كما لدينا مشروع كفالة يتيم، والذي يسعى إلى كفالة الأيتام وتأمين احتياجاتهم شهريًا وسنويًا، ومشروع كفالة أم اليتيم الأرملة، وإعانتها على رعاية أبنائها الأيتام، بالإضافة إلى وقف اليتيم الأول والذي يعود ريعه لصالح أيتام الجمعية ومستفيديها، وأخيرًا مشروع زكاتك لليتيم، ويهدف إلى الإفادة من زكاة المال العام في كفالة أيتام الجمعية.

وأبان "ناقرو": اخترنا شعار "أنت أملهم" لهذه الحملة للتعبير عن ما يأمله الأيتام من كل فرد من أفراد المجتمع، ليدخلوا في زمرة من يرافق الحبيب -صلى الله عليه وسلم- في الجنة حين قال: "أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين" مهيبًا بالجميع المشاركة في هذا الخير العميم، ما يسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030 في تحسين جودة حياة الفرد والأسرة، وهو ما نسعى إلى تحقيقه من خلال هذه المشاريع والمبادرات.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,948
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,327
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,646
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
33,167

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

ريادة الأعمال.. قاطرة تقود الاقتصاد الوطني

ريادة الأعمال.. قاطرة تقود الاقتصاد الوطني

بندر مغرم الشهري
سموم على قارعة الطريق!!

سموم على قارعة الطريق!!

محمد عمير الغامدي
عـراق العلم والتاريخ والواقع المحزن

عـراق العلم والتاريخ والواقع المحزن

محمد الصيعري
حراك متواصل لتطوير مخرجات التعليم

حراك متواصل لتطوير مخرجات التعليم

علي آل شرمة
حُسن التصرف مغلاق الأزمات

حُسن التصرف مغلاق الأزمات

مها الجبر
العلاقة الزوجية بين المودة وإلاكراه!!!

العلاقة الزوجية بين المودة وإلاكراه!!!

غسان محمد عسيلان
رحيل الزهر

رحيل الزهر

عائشة عباس نتو
أكاديمية د. سليمان الحبيب.. بوابة تقود إلى المستقبل

أكاديمية د. سليمان الحبيب.. بوابة تقود إلى المستقبل

عبدالعزيز الفريان
"الحلــــم".. الحـــرام!!

"الحلــــم".. الحـــرام!!

خالد الحقباني
رسوم التذاكر.. مرض آخر..!

رسوم التذاكر.. مرض آخر..!

عبدالغني الشيخ
نصائح للراحلين عن المناصب الوظيفية

نصائح للراحلين عن المناصب الوظيفية

حسن آل عمير
مدن تتضخم وأخرى تتقزم

مدن تتضخم وأخرى تتقزم

جمعان الكرت

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة