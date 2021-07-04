"رعاية الأيتام بجدة" تستعد لإطلاق حزمة من المشاريع التنموية والمبادرات الخدمية

تحت شعار "أنت أملهم".. وتشمل مشروع "أضحية" و"إطعام" و"كسوة" و"عيدية"

تستعد جمعية رعاية الأيتام بجدة، التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، لإطلاق حزمة من المشاريع التنموية والمبادرات الخدمية لمستفيدي الجمعية من الأيتام والأرامل، تحت شعار: "أنت أملهم"، وتهدف للتعبير عن ما يأمله الأيتام من كل فرد من أفراد المجتمع، ليدخلوا في زمرة الحبيب، صلى الله عليه وسلم في الجنة.



وأوضح المدير التنفيذي للجمعية، د.م. محمد ناقرو، أن هذه المشاريع والمبادرات انطلقت خلال الأيام الماضية، وتشمل مشروع أضحية يتيم عبر استقبال الأضاحي ليستفيد منها الأيتام وأسرهم، ومشروع إطعام يتيم، وهي مبادرة تهدف إلى توفير المواد الغذائية للأيتام، ومشروع كسوة يتيم، لإسعاد الأيتام في عيد الأضحى المبارك، ومشروع عيدية يتيم، وذلك بتقديم الهدايا القيمة للأيتام.



وأضاف "ناقرو": كما لدينا مشروع كفالة يتيم، والذي يسعى إلى كفالة الأيتام وتأمين احتياجاتهم شهريًا وسنويًا، ومشروع كفالة أم اليتيم الأرملة، وإعانتها على رعاية أبنائها الأيتام، بالإضافة إلى وقف اليتيم الأول والذي يعود ريعه لصالح أيتام الجمعية ومستفيديها، وأخيرًا مشروع زكاتك لليتيم، ويهدف إلى الإفادة من زكاة المال العام في كفالة أيتام الجمعية.

وأبان "ناقرو": اخترنا شعار "أنت أملهم" لهذه الحملة للتعبير عن ما يأمله الأيتام من كل فرد من أفراد المجتمع، ليدخلوا في زمرة من يرافق الحبيب -صلى الله عليه وسلم- في الجنة حين قال: "أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين" مهيبًا بالجميع المشاركة في هذا الخير العميم، ما يسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030 في تحسين جودة حياة الفرد والأسرة، وهو ما نسعى إلى تحقيقه من خلال هذه المشاريع والمبادرات.