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مياه الباحة: نسقنا مع "التحلية" لدعم استثنائي بسبب انخفاض إنتاج سدي عردة وثراد

طمأنت عملاءها بأنها أبرمت عقوداً بنحو 25 مليون ريال لتوفير حصة المنطقة

طمأنت شركة المياه الوطنية عملاءها في منطقة الباحة بأنها تعمل مع المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة لتوفير طرق عملية لدعم استثنائي لحصة منطقة الباحه المقررة من المياه بما يعادل 30% خلال الفترة القادمة.

وفي التفاصيل، أوضحت الشركة أنها تعمل حالياً على حلول عاجلة لزيادة إنتاج بعض المصادر المائية المتاحة، مؤكدةً أنها أبرمت عدداً من العقود مؤخراً بتكلفة ٢٥ مليون ريال لرفع الطاقة الإنتاجية لبعض السدود والآبار في منطقة الباحة.

وقالت إن كميات المياه الموزعة إلى الشبكات شهدت انخفاضاً بسبب قلة الأمطار التي هطلت على المنطقة في هذا العام، الأمر الذي أدى إلى نقص مياه السدود، خصوصاً سدي وادي عردة ووادي ثراد، وبالتالي انخفاض الطاقة الإنتاجية من هذه المصادر التي تشرف عليها الشركة والتي تُعد هي المصدر الثاني للمياه في منطقة الباحة.

وأكدت الشركة أنها تنسق بشكل متواصل مع المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة لإيجاد حلول عاجلة ومستدامة لخدمة عملائها، وتقدم الشركة اعتذارها للعملاء في منطقة الباحة عن هذه الظروف التشغيلية الطارئة والخارجة عن إرادتها، مشيرةً إلى توفر خدمة طلب الصهاريج في جميع محطات التعبئة بمختلف المواقع بالمنطقة.

شركة المياه الوطنية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مياه الباحة: نسقنا مع "التحلية" لدعم استثنائي بسبب انخفاض إنتاج سدي عردة وثراد
سبق

طمأنت شركة المياه الوطنية عملاءها في منطقة الباحة بأنها تعمل مع المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة لتوفير طرق عملية لدعم استثنائي لحصة منطقة الباحه المقررة من المياه بما يعادل 30% خلال الفترة القادمة.

وفي التفاصيل، أوضحت الشركة أنها تعمل حالياً على حلول عاجلة لزيادة إنتاج بعض المصادر المائية المتاحة، مؤكدةً أنها أبرمت عدداً من العقود مؤخراً بتكلفة ٢٥ مليون ريال لرفع الطاقة الإنتاجية لبعض السدود والآبار في منطقة الباحة.

وقالت إن كميات المياه الموزعة إلى الشبكات شهدت انخفاضاً بسبب قلة الأمطار التي هطلت على المنطقة في هذا العام، الأمر الذي أدى إلى نقص مياه السدود، خصوصاً سدي وادي عردة ووادي ثراد، وبالتالي انخفاض الطاقة الإنتاجية من هذه المصادر التي تشرف عليها الشركة والتي تُعد هي المصدر الثاني للمياه في منطقة الباحة.

وأكدت الشركة أنها تنسق بشكل متواصل مع المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة لإيجاد حلول عاجلة ومستدامة لخدمة عملائها، وتقدم الشركة اعتذارها للعملاء في منطقة الباحة عن هذه الظروف التشغيلية الطارئة والخارجة عن إرادتها، مشيرةً إلى توفر خدمة طلب الصهاريج في جميع محطات التعبئة بمختلف المواقع بالمنطقة.

16 يونيو 2020 - 24 شوّال 1441
11:26 PM

مياه الباحة: نسقنا مع "التحلية" لدعم استثنائي بسبب انخفاض إنتاج سدي عردة وثراد

طمأنت عملاءها بأنها أبرمت عقوداً بنحو 25 مليون ريال لتوفير حصة المنطقة

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عبدالعزيز الشهري - الباحة
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طمأنت شركة المياه الوطنية عملاءها في منطقة الباحة بأنها تعمل مع المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة لتوفير طرق عملية لدعم استثنائي لحصة منطقة الباحه المقررة من المياه بما يعادل 30% خلال الفترة القادمة.

وفي التفاصيل، أوضحت الشركة أنها تعمل حالياً على حلول عاجلة لزيادة إنتاج بعض المصادر المائية المتاحة، مؤكدةً أنها أبرمت عدداً من العقود مؤخراً بتكلفة ٢٥ مليون ريال لرفع الطاقة الإنتاجية لبعض السدود والآبار في منطقة الباحة.

وقالت إن كميات المياه الموزعة إلى الشبكات شهدت انخفاضاً بسبب قلة الأمطار التي هطلت على المنطقة في هذا العام، الأمر الذي أدى إلى نقص مياه السدود، خصوصاً سدي وادي عردة ووادي ثراد، وبالتالي انخفاض الطاقة الإنتاجية من هذه المصادر التي تشرف عليها الشركة والتي تُعد هي المصدر الثاني للمياه في منطقة الباحة.

وأكدت الشركة أنها تنسق بشكل متواصل مع المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة لإيجاد حلول عاجلة ومستدامة لخدمة عملائها، وتقدم الشركة اعتذارها للعملاء في منطقة الباحة عن هذه الظروف التشغيلية الطارئة والخارجة عن إرادتها، مشيرةً إلى توفر خدمة طلب الصهاريج في جميع محطات التعبئة بمختلف المواقع بالمنطقة.

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