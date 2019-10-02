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"تعليم جدة" تحقق في شكوى طالبة روضة أُصيبت في عينها داخل المدرسة

عند استفسار الأم عن أسباب الإصابة طالبتها المدرسة بأخذها لروضة أخرى

تحقق إدارة تعليم جدة في شكوى مواطنة ضد إحدى الروضات الخاصة بشمال جدة؛ وذلك بعد تعرُّض ابنتها لإصابة بعينها داخل المدرسة دون الكشف عن أسباب تعرضها للإصابة من قِبل مدرستها، وحين سؤال والدتها عن الأسباب طلبت إدارة المدرسة من والدتها البحث عن روضة أخرى دون مبالاة بتغيير وضعهم الدراسي.

وقالت المواطنة: تلقيت اتصالاً من مدرسة ابنتي، يفيد بتعرُّضها لإصابة بالعين داخل المدرسة، وعند حضوري لم أتلقَّ تعاونًا من مديرة المدرسة لإطلاعي على ما حصل لابنتي بشكل كامل؛ فلم تركز المديرة على موضوعي أو تعطه الاهتمام، وقامت بفصل ابنتي وابني الذي يدرس مع شقيقته دون أسباب؛ فقط بحجه أنه لم يتم استكمال أوراق القبول!

وأضافت بأن حجة المدرسة بذلك لأنهما محولان من إحدى الروضات بمدينة أخرى. وقد ذهبت إلى المستشفى، وأحضرت تقارير طبية، وقدمت بلاغًا إلى الشرطة، وبلاغًا إلى مكتب التعليم بشمال جدة منذ أيام عدة من وقوع الحادثة، ولم أجد أي تجاوب من أي جهة.

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"تعليم جدة" تحقق في شكوى طالبة روضة أُصيبت في عينها داخل المدرسة
سبق

تحقق إدارة تعليم جدة في شكوى مواطنة ضد إحدى الروضات الخاصة بشمال جدة؛ وذلك بعد تعرُّض ابنتها لإصابة بعينها داخل المدرسة دون الكشف عن أسباب تعرضها للإصابة من قِبل مدرستها، وحين سؤال والدتها عن الأسباب طلبت إدارة المدرسة من والدتها البحث عن روضة أخرى دون مبالاة بتغيير وضعهم الدراسي.

وقالت المواطنة: تلقيت اتصالاً من مدرسة ابنتي، يفيد بتعرُّضها لإصابة بالعين داخل المدرسة، وعند حضوري لم أتلقَّ تعاونًا من مديرة المدرسة لإطلاعي على ما حصل لابنتي بشكل كامل؛ فلم تركز المديرة على موضوعي أو تعطه الاهتمام، وقامت بفصل ابنتي وابني الذي يدرس مع شقيقته دون أسباب؛ فقط بحجه أنه لم يتم استكمال أوراق القبول!

وأضافت بأن حجة المدرسة بذلك لأنهما محولان من إحدى الروضات بمدينة أخرى. وقد ذهبت إلى المستشفى، وأحضرت تقارير طبية، وقدمت بلاغًا إلى الشرطة، وبلاغًا إلى مكتب التعليم بشمال جدة منذ أيام عدة من وقوع الحادثة، ولم أجد أي تجاوب من أي جهة.

02 أكتوبر 2019 - 3 صفر 1441
12:19 AM

"تعليم جدة" تحقق في شكوى طالبة روضة أُصيبت في عينها داخل المدرسة

عند استفسار الأم عن أسباب الإصابة طالبتها المدرسة بأخذها لروضة أخرى

A A A
سعود الدعجاني - جدة
1
4,449

تحقق إدارة تعليم جدة في شكوى مواطنة ضد إحدى الروضات الخاصة بشمال جدة؛ وذلك بعد تعرُّض ابنتها لإصابة بعينها داخل المدرسة دون الكشف عن أسباب تعرضها للإصابة من قِبل مدرستها، وحين سؤال والدتها عن الأسباب طلبت إدارة المدرسة من والدتها البحث عن روضة أخرى دون مبالاة بتغيير وضعهم الدراسي.

وقالت المواطنة: تلقيت اتصالاً من مدرسة ابنتي، يفيد بتعرُّضها لإصابة بالعين داخل المدرسة، وعند حضوري لم أتلقَّ تعاونًا من مديرة المدرسة لإطلاعي على ما حصل لابنتي بشكل كامل؛ فلم تركز المديرة على موضوعي أو تعطه الاهتمام، وقامت بفصل ابنتي وابني الذي يدرس مع شقيقته دون أسباب؛ فقط بحجه أنه لم يتم استكمال أوراق القبول!

وأضافت بأن حجة المدرسة بذلك لأنهما محولان من إحدى الروضات بمدينة أخرى. وقد ذهبت إلى المستشفى، وأحضرت تقارير طبية، وقدمت بلاغًا إلى الشرطة، وبلاغًا إلى مكتب التعليم بشمال جدة منذ أيام عدة من وقوع الحادثة، ولم أجد أي تجاوب من أي جهة.

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