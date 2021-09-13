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دولة خليجية تدرس تغيير الإجازة الأسبوعية من الجمعة والسبت إلى السبت والأحد

ذكر تقرير بريطاني أن دولة خليجية تدرس تغيير الإجازة الأسبوعية من يومي الجمعة والسبت إلى السبت والأحد على أن تصبح أيام العمل من الاثنين إلى الجمعة.

وأشار تقرير صحيفة "التايمز" البريطانية اليوم الاثنين إلى أن دول الخليج شرعت في العديد من الإصلاحات في عدة مجالات، مضيفة أن دولة الإمارات تدرس حاليًا جعل أسبوع العمل من الاثنين إلى الجمعة بما يتماشى مع الاقتصاد العالمي.

ولم تصدر حكومة الإمارات بيانًا رسميًا يؤكد أو ينفي التقرير البريطاني الذي يتم تداوله بين الجاليات المغتربة في الإمارات منذ عدة أشهر.

يُشار إلى أن بعض الدول الإسلامية جعلت إجازتها الأسبوعية يومي السبت والأحد مع جعل يوم الجمعة نصف يوم عمل على أن ينتهي الدوام قبل صلاة الجمعة بقليل في حين قامت بعض الدول بتأخير توقيت صلاة الجمعة ساعة كاملة.

يُذكر أن الإمارات قررت تغيير إجازة نهاية الأسبوع إلى الجمعة والسبت في مايو 2006 ودخل القرار حيز التنفيذ في سبتمبر من العام نفسه، وقامت السعودية كذلك بتغيير الإجازة الأسبوعية من الخميس والجمعة إلى الجمعة والسبت في عام 2013.

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دولة خليجية تدرس تغيير الإجازة الأسبوعية من الجمعة والسبت إلى السبت والأحد
سبق

ذكر تقرير بريطاني أن دولة خليجية تدرس تغيير الإجازة الأسبوعية من يومي الجمعة والسبت إلى السبت والأحد على أن تصبح أيام العمل من الاثنين إلى الجمعة.

وأشار تقرير صحيفة "التايمز" البريطانية اليوم الاثنين إلى أن دول الخليج شرعت في العديد من الإصلاحات في عدة مجالات، مضيفة أن دولة الإمارات تدرس حاليًا جعل أسبوع العمل من الاثنين إلى الجمعة بما يتماشى مع الاقتصاد العالمي.

ولم تصدر حكومة الإمارات بيانًا رسميًا يؤكد أو ينفي التقرير البريطاني الذي يتم تداوله بين الجاليات المغتربة في الإمارات منذ عدة أشهر.

يُشار إلى أن بعض الدول الإسلامية جعلت إجازتها الأسبوعية يومي السبت والأحد مع جعل يوم الجمعة نصف يوم عمل على أن ينتهي الدوام قبل صلاة الجمعة بقليل في حين قامت بعض الدول بتأخير توقيت صلاة الجمعة ساعة كاملة.

يُذكر أن الإمارات قررت تغيير إجازة نهاية الأسبوع إلى الجمعة والسبت في مايو 2006 ودخل القرار حيز التنفيذ في سبتمبر من العام نفسه، وقامت السعودية كذلك بتغيير الإجازة الأسبوعية من الخميس والجمعة إلى الجمعة والسبت في عام 2013.

13 سبتمبر 2021 - 6 صفر 1443
09:50 PM

دولة خليجية تدرس تغيير الإجازة الأسبوعية من الجمعة والسبت إلى السبت والأحد

A A A
خالد علي - الرياض
16
11,394

ذكر تقرير بريطاني أن دولة خليجية تدرس تغيير الإجازة الأسبوعية من يومي الجمعة والسبت إلى السبت والأحد على أن تصبح أيام العمل من الاثنين إلى الجمعة.

وأشار تقرير صحيفة "التايمز" البريطانية اليوم الاثنين إلى أن دول الخليج شرعت في العديد من الإصلاحات في عدة مجالات، مضيفة أن دولة الإمارات تدرس حاليًا جعل أسبوع العمل من الاثنين إلى الجمعة بما يتماشى مع الاقتصاد العالمي.

ولم تصدر حكومة الإمارات بيانًا رسميًا يؤكد أو ينفي التقرير البريطاني الذي يتم تداوله بين الجاليات المغتربة في الإمارات منذ عدة أشهر.

يُشار إلى أن بعض الدول الإسلامية جعلت إجازتها الأسبوعية يومي السبت والأحد مع جعل يوم الجمعة نصف يوم عمل على أن ينتهي الدوام قبل صلاة الجمعة بقليل في حين قامت بعض الدول بتأخير توقيت صلاة الجمعة ساعة كاملة.

يُذكر أن الإمارات قررت تغيير إجازة نهاية الأسبوع إلى الجمعة والسبت في مايو 2006 ودخل القرار حيز التنفيذ في سبتمبر من العام نفسه، وقامت السعودية كذلك بتغيير الإجازة الأسبوعية من الخميس والجمعة إلى الجمعة والسبت في عام 2013.

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