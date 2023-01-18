"الأرصاد": سُحب رعديّة مُمطرة على المدينة والقصيم والشرقية والرياض ومكة

يستمر نشاط الرياح السطحية على وسط المملكة وشرقها

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، تكوّناً لسُحب رعديّة مُمطرة على أجزاءٍ من مناطق (المدينة المنوّرة، القصيم، الشرقية، الرياض، مكة المكرّمة)، فيما يستمر نشاط الرياح السطحية على وسط المملكة وشرقها مع انخفاض درجات الحرارة على شمال المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي، وجنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 18 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج مائج على الجزء الجنوبي، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 16 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.