النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة تطوير بوابة الدرعية والمعهد الملكي للفنون التقليدية

للتعاون في تنفيذ المبادرات التعليمية والثقافية والمجتمعية ذات الاهتمام المشترك

وقّعت هيئة تطوير بوابة الدرعية والمعهد الملكي للفنون التقليدية مذكرة تفاهم بهدف التعاون الاستراتيجي في تنفيذ عدد من المشاريع والمبادرات المشتركة في مجال التدريب والتعليم في الفنون التقليدية، والتراث العمراني وحماية المواقع التراثية، وحصر وتوثيق التراث المادي وغير المادي وإجراء الدراسات وتبادل الخبرات، إضافة الى تفعيل دور المجتمع المحلي من خلال حفظ تراث الدرعية وتقديم البرامج والخدمات لمجتمع الحِرفيين السعوديين، إلى جانب التعاون لإنشاء مكتبة للفنون والحرف التقليدية الخاصة بالدرعية ومنطقة نجد .

وقع مذكرة التفاهم كل من الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير بوابة الدرعية جيري إنزيريلو، والمدير العام للمعهد الملكي للفنون التقليدية المكلف، والدكتورة سوزان بنت محمد اليحيى.
وسيعمل الطرفان بموجبها على التعاون في تطوير المبادرات التعليمية والثقافية والمجتمعية ذات الاهتمام المشترك، وتقديم الدورات المتخصصة بالحرف والفنون التقليدية، التي كانت تمارس في الدرعية، ومنها: الخوص، وصناعة الحلي، والحجر والأعمال الخشبية، والبناء بالطين وغيرها، المقرر إقامتها في قصر الأمير سعد بن سعود، أحد أكبر القصور الطينية الواقعة في حي الطريف التاريخي المدرج في قائمة التراث العالمي لليونيسكو .

وأعرب إنزيريلو عن سعادته بتعزيز التعاون مع المعهد الملكي للفنون التقليدية، الذي يشمل مجالات الابتكار في إدارة التراث والثقافة والمحافظة عليه، وتقديم ورش عمل في البرامج ذات الاهتمام المشترك وربطها بسوق العمل، إضافةً إلى التعاون في اقتراح خطة عمل لخريجي المعهد من خلال ربطهم بالجهات المهتمة بالمحافظة على التراث والثقافة .

من جهتها، أكدت الدكتورة سوزان اليحيى أن مذكرة التفاهم الموقعة بين المعهد الملكي للفنون التقليدية وهيئة تطوير بوابة الدرعية تأتي في إطار التعاون الاستراتيجي الذي سيتم من خلاله توسيع دائرة العمل المشترك لتشمل تبادل الأبحاث والإحصاءات والدراسات ذات العلاقة، والتعاون في نشر المواد التعليمية المتعلقة بفنون العمارة التقليدية، وإنشاء منصة موحدة لجمع بيانات التراث والثقافة، والتنسيق فيما يخص المبادرات والفعاليات والبرامج المشتركة، وإقامة المعارض الفنية الخاصة بأعمال الطلاب والحِرفيين .

وتعد الدرعية انطلاقة الدولة السعودية الأولى وعاصمة الثقافة العربية لعام 2030، ومن المقرر أن يتضمن مشروع بوابة الدرعية عند اكتماله مجموعة من المناطق الثقافية والترفيهية والتجارية والفندقية والتعليمية والمؤسسية والسكنية، ومن بينها 38 فندقاً ومجموعة متنوعة من المتاحف والمؤسسات الثقافية، إضافة إلى قلب نابض من الأسواق التجارية.

ويعتبر المعهد الملكي للفنون التقليدية الوجهة لإبراز الهوية الوطنية، وإثراء الفنون التقليدية السعودية محلياً ودولياً، حيث تم تأسيسه في الرياض عام 2021، ضمن برنامج جودة الحياة، الذي يعدّ أحد برامج رؤية المملكة 2030.

هيئة تطوير بوابة الدرعية المعهد الملكي للفنون التقليدية

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة تطوير بوابة الدرعية والمعهد الملكي للفنون التقليدية
سبق

وقّعت هيئة تطوير بوابة الدرعية والمعهد الملكي للفنون التقليدية مذكرة تفاهم بهدف التعاون الاستراتيجي في تنفيذ عدد من المشاريع والمبادرات المشتركة في مجال التدريب والتعليم في الفنون التقليدية، والتراث العمراني وحماية المواقع التراثية، وحصر وتوثيق التراث المادي وغير المادي وإجراء الدراسات وتبادل الخبرات، إضافة الى تفعيل دور المجتمع المحلي من خلال حفظ تراث الدرعية وتقديم البرامج والخدمات لمجتمع الحِرفيين السعوديين، إلى جانب التعاون لإنشاء مكتبة للفنون والحرف التقليدية الخاصة بالدرعية ومنطقة نجد .

وقع مذكرة التفاهم كل من الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير بوابة الدرعية جيري إنزيريلو، والمدير العام للمعهد الملكي للفنون التقليدية المكلف، والدكتورة سوزان بنت محمد اليحيى.
وسيعمل الطرفان بموجبها على التعاون في تطوير المبادرات التعليمية والثقافية والمجتمعية ذات الاهتمام المشترك، وتقديم الدورات المتخصصة بالحرف والفنون التقليدية، التي كانت تمارس في الدرعية، ومنها: الخوص، وصناعة الحلي، والحجر والأعمال الخشبية، والبناء بالطين وغيرها، المقرر إقامتها في قصر الأمير سعد بن سعود، أحد أكبر القصور الطينية الواقعة في حي الطريف التاريخي المدرج في قائمة التراث العالمي لليونيسكو .

وأعرب إنزيريلو عن سعادته بتعزيز التعاون مع المعهد الملكي للفنون التقليدية، الذي يشمل مجالات الابتكار في إدارة التراث والثقافة والمحافظة عليه، وتقديم ورش عمل في البرامج ذات الاهتمام المشترك وربطها بسوق العمل، إضافةً إلى التعاون في اقتراح خطة عمل لخريجي المعهد من خلال ربطهم بالجهات المهتمة بالمحافظة على التراث والثقافة .

من جهتها، أكدت الدكتورة سوزان اليحيى أن مذكرة التفاهم الموقعة بين المعهد الملكي للفنون التقليدية وهيئة تطوير بوابة الدرعية تأتي في إطار التعاون الاستراتيجي الذي سيتم من خلاله توسيع دائرة العمل المشترك لتشمل تبادل الأبحاث والإحصاءات والدراسات ذات العلاقة، والتعاون في نشر المواد التعليمية المتعلقة بفنون العمارة التقليدية، وإنشاء منصة موحدة لجمع بيانات التراث والثقافة، والتنسيق فيما يخص المبادرات والفعاليات والبرامج المشتركة، وإقامة المعارض الفنية الخاصة بأعمال الطلاب والحِرفيين .

وتعد الدرعية انطلاقة الدولة السعودية الأولى وعاصمة الثقافة العربية لعام 2030، ومن المقرر أن يتضمن مشروع بوابة الدرعية عند اكتماله مجموعة من المناطق الثقافية والترفيهية والتجارية والفندقية والتعليمية والمؤسسية والسكنية، ومن بينها 38 فندقاً ومجموعة متنوعة من المتاحف والمؤسسات الثقافية، إضافة إلى قلب نابض من الأسواق التجارية.

ويعتبر المعهد الملكي للفنون التقليدية الوجهة لإبراز الهوية الوطنية، وإثراء الفنون التقليدية السعودية محلياً ودولياً، حيث تم تأسيسه في الرياض عام 2021، ضمن برنامج جودة الحياة، الذي يعدّ أحد برامج رؤية المملكة 2030.

15 فبراير 2022 - 14 رجب 1443
05:49 PM
اخر تعديل
15 فبراير 2022 - 14 رجب 1443
09:55 PM

توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة تطوير بوابة الدرعية والمعهد الملكي للفنون التقليدية

للتعاون في تنفيذ المبادرات التعليمية والثقافية والمجتمعية ذات الاهتمام المشترك

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
509

وقّعت هيئة تطوير بوابة الدرعية والمعهد الملكي للفنون التقليدية مذكرة تفاهم بهدف التعاون الاستراتيجي في تنفيذ عدد من المشاريع والمبادرات المشتركة في مجال التدريب والتعليم في الفنون التقليدية، والتراث العمراني وحماية المواقع التراثية، وحصر وتوثيق التراث المادي وغير المادي وإجراء الدراسات وتبادل الخبرات، إضافة الى تفعيل دور المجتمع المحلي من خلال حفظ تراث الدرعية وتقديم البرامج والخدمات لمجتمع الحِرفيين السعوديين، إلى جانب التعاون لإنشاء مكتبة للفنون والحرف التقليدية الخاصة بالدرعية ومنطقة نجد .

وقع مذكرة التفاهم كل من الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير بوابة الدرعية جيري إنزيريلو، والمدير العام للمعهد الملكي للفنون التقليدية المكلف، والدكتورة سوزان بنت محمد اليحيى.
وسيعمل الطرفان بموجبها على التعاون في تطوير المبادرات التعليمية والثقافية والمجتمعية ذات الاهتمام المشترك، وتقديم الدورات المتخصصة بالحرف والفنون التقليدية، التي كانت تمارس في الدرعية، ومنها: الخوص، وصناعة الحلي، والحجر والأعمال الخشبية، والبناء بالطين وغيرها، المقرر إقامتها في قصر الأمير سعد بن سعود، أحد أكبر القصور الطينية الواقعة في حي الطريف التاريخي المدرج في قائمة التراث العالمي لليونيسكو .

وأعرب إنزيريلو عن سعادته بتعزيز التعاون مع المعهد الملكي للفنون التقليدية، الذي يشمل مجالات الابتكار في إدارة التراث والثقافة والمحافظة عليه، وتقديم ورش عمل في البرامج ذات الاهتمام المشترك وربطها بسوق العمل، إضافةً إلى التعاون في اقتراح خطة عمل لخريجي المعهد من خلال ربطهم بالجهات المهتمة بالمحافظة على التراث والثقافة .

من جهتها، أكدت الدكتورة سوزان اليحيى أن مذكرة التفاهم الموقعة بين المعهد الملكي للفنون التقليدية وهيئة تطوير بوابة الدرعية تأتي في إطار التعاون الاستراتيجي الذي سيتم من خلاله توسيع دائرة العمل المشترك لتشمل تبادل الأبحاث والإحصاءات والدراسات ذات العلاقة، والتعاون في نشر المواد التعليمية المتعلقة بفنون العمارة التقليدية، وإنشاء منصة موحدة لجمع بيانات التراث والثقافة، والتنسيق فيما يخص المبادرات والفعاليات والبرامج المشتركة، وإقامة المعارض الفنية الخاصة بأعمال الطلاب والحِرفيين .

وتعد الدرعية انطلاقة الدولة السعودية الأولى وعاصمة الثقافة العربية لعام 2030، ومن المقرر أن يتضمن مشروع بوابة الدرعية عند اكتماله مجموعة من المناطق الثقافية والترفيهية والتجارية والفندقية والتعليمية والمؤسسية والسكنية، ومن بينها 38 فندقاً ومجموعة متنوعة من المتاحف والمؤسسات الثقافية، إضافة إلى قلب نابض من الأسواق التجارية.

ويعتبر المعهد الملكي للفنون التقليدية الوجهة لإبراز الهوية الوطنية، وإثراء الفنون التقليدية السعودية محلياً ودولياً، حيث تم تأسيسه في الرياض عام 2021، ضمن برنامج جودة الحياة، الذي يعدّ أحد برامج رؤية المملكة 2030.

اعلان

بالأرقام

200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
9,978
142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,487
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
14,156
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
15,124

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الميز التنافسية للباحة ومدى استثمارها

الميز التنافسية للباحة ومدى استثمارها

جمعان الكرت
المملكة والصدارة الدولية في التمور

المملكة والصدارة الدولية في التمور

ماجد البريكان
رسالة إلى ميّت..!!

رسالة إلى ميّت..!!

ساير المنيعي
الاستثمار الواقعي في العالم الافتراضي

الاستثمار الواقعي في العالم الافتراضي

ماجد آل حسنه
سفر العمالة الوافدة بدون شروط!

سفر العمالة الوافدة بدون شروط!

عبدالغني الشيخ
عاداتنا خلال كورونا هل تستمر؟

عاداتنا خلال كورونا هل تستمر؟

عبدالرحمن المرشد
الموجِّهون الطلابيون.. الحلقة الأضعف..!!

الموجِّهون الطلابيون.. الحلقة الأضعف..!!

ماجد الحربي
فوضى الأسعار في سوق الـ PCR

فوضى الأسعار في سوق الـ PCR

ماجد آل حسنه
التسويق بالمحتوى: عنك أو لك؟!

التسويق بالمحتوى: عنك أو لك؟!

مها الجبر
ابن أبيه وأمه

ابن أبيه وأمه

بدر الغامدي
فلسفة بناء "قرية ذي عين"

فلسفة بناء "قرية ذي عين"

جمعان الكرت
"من دون صهيون بذتنا صهاينا"

"من دون صهيون بذتنا صهاينا"

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة