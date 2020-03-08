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الكويت تسجل حالة "كورونا" جديدة والإصابات ترتفع لـ 62

وزارة الصحة: 3 في العناية المركزة أحدها بحالة حرجة

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم، تسجيل حالة جديدة بفيروس كورونا؛ ليصل العدد المسجل إلى 62 حالة.

وقالت الوزارة: 3 إصابات بفيروس كورونا في العناية المركزة؛ أحدها بحالة حرجة.

وكان الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور عبدالله السند؛ قد أكد أن مجموع عدد الحالات المسجلة التي تأكدت إصابتها بفيروس كورونا COVID19 في دولة الكويت، جميعها مرتبطة بالسفر إلى إيران، نافياً بعض الشائعات التي تردّدت في هذا الشأن كوجود مواطنين مصابين قدموا من إيطاليا أو تايلاند أو مصابين هنود أو فلبينيين أو مصريين قدموا من بلدانهم.

فيروس كورونا الجديد الكويت

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الكويت تسجل حالة "كورونا" جديدة والإصابات ترتفع لـ 62
سبق

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم، تسجيل حالة جديدة بفيروس كورونا؛ ليصل العدد المسجل إلى 62 حالة.

وقالت الوزارة: 3 إصابات بفيروس كورونا في العناية المركزة؛ أحدها بحالة حرجة.

وكان الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور عبدالله السند؛ قد أكد أن مجموع عدد الحالات المسجلة التي تأكدت إصابتها بفيروس كورونا COVID19 في دولة الكويت، جميعها مرتبطة بالسفر إلى إيران، نافياً بعض الشائعات التي تردّدت في هذا الشأن كوجود مواطنين مصابين قدموا من إيطاليا أو تايلاند أو مصابين هنود أو فلبينيين أو مصريين قدموا من بلدانهم.

08 مارس 2020 - 13 رجب 1441
10:39 AM

الكويت تسجل حالة "كورونا" جديدة والإصابات ترتفع لـ 62

وزارة الصحة: 3 في العناية المركزة أحدها بحالة حرجة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم، تسجيل حالة جديدة بفيروس كورونا؛ ليصل العدد المسجل إلى 62 حالة.

وقالت الوزارة: 3 إصابات بفيروس كورونا في العناية المركزة؛ أحدها بحالة حرجة.

وكان الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور عبدالله السند؛ قد أكد أن مجموع عدد الحالات المسجلة التي تأكدت إصابتها بفيروس كورونا COVID19 في دولة الكويت، جميعها مرتبطة بالسفر إلى إيران، نافياً بعض الشائعات التي تردّدت في هذا الشأن كوجود مواطنين مصابين قدموا من إيطاليا أو تايلاند أو مصابين هنود أو فلبينيين أو مصريين قدموا من بلدانهم.

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