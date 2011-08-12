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بالفيديو.. هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على الحرم المكي وجسر الجمرات

تهطل الأمطار الآن على الحرم المكي ومشعر منى وجسر الجمرات؛ حيث يقوم حجاج بيت الله الحرام برمي جمرات اليوم الأول من أيام التشريق الثلاثة، وكانت مكة المكرمة والمشاعر شهدت أمس أمطارًا متوسطة إلى غزيرة.


ويظهر مقطع فيديو هطول الأمطار على منطقة جسر الجمرات، وينعم الحجيج بهذه الأجواء الماطرة.

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بالفيديو.. هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على الحرم المكي وجسر الجمرات
سبق

تهطل الأمطار الآن على الحرم المكي ومشعر منى وجسر الجمرات؛ حيث يقوم حجاج بيت الله الحرام برمي جمرات اليوم الأول من أيام التشريق الثلاثة، وكانت مكة المكرمة والمشاعر شهدت أمس أمطارًا متوسطة إلى غزيرة.


ويظهر مقطع فيديو هطول الأمطار على منطقة جسر الجمرات، وينعم الحجيج بهذه الأجواء الماطرة.

12 أغسطس 2019 - 11 ذو الحجة 1440
03:53 PM

بالفيديو.. هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على الحرم المكي وجسر الجمرات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تهطل الأمطار الآن على الحرم المكي ومشعر منى وجسر الجمرات؛ حيث يقوم حجاج بيت الله الحرام برمي جمرات اليوم الأول من أيام التشريق الثلاثة، وكانت مكة المكرمة والمشاعر شهدت أمس أمطارًا متوسطة إلى غزيرة.


ويظهر مقطع فيديو هطول الأمطار على منطقة جسر الجمرات، وينعم الحجيج بهذه الأجواء الماطرة.

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