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لجنة التنمية ببدر الجنوب تقيم لقاءها السابع في هداده

بحضور المحافظ والأعيان ورجال الأعمال

أقامت ديوانية بدر الجنوب مساء اليوم الثلاثاء لقاءها السابع بمركز هداده والذي تشرف عليها جمعية التنمية الأسرية برئاسة مديرها التنفيذي طلال آل سالم وكافة أعضاء الجمعية بالمحافظة، اللقاء يقام في آخر كل شهر على طول العام.

جاء ذلك برعاية محافظ محافظة بدر الجنوب محمد بن عبيد الحربي وبحضور رئيس مركز هداده سعيد عبدالله الشهراني ومديري الإدارات الحكومية وعدد من أعيان وأهالي مركز هداده، وكان هناك ضيف اللقاء رجل الأعمال ناصر الطويل الذي له جهود ملموسة في المبادرات التي تخدم المجتمع.

واشتملت فقرات اللقاء على زامل ترحيبي قدمه أهالي مركز هداده ترحيباً بضيوف اللقاء تلا ذلك فن المثلوثة ثم توالت فقرات الحفل من إلقاء عدد من القصائد الشعرية والفقرات الثقافية والاجتماعية والقصص لبعض الرواة والهدف من ذلك اللقاء مد جسور التواصل بين أبناء المجتمع في المحافظة ومراكزها.

واشاد محافظ بدر الجنوب محمد عبيد الحربي بذلك اللقاء فهو من اللقاءات المهمة لأبناء المحافظة ومراكزها.

وفي الختام تم السحب على عدد من الجوائز التشجيعية للحضور كما تم تكريم الداعمين والمشاركين والشعراء والأدباء.

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لجنة التنمية ببدر الجنوب تقيم لقاءها السابع في هداده
سبق

أقامت ديوانية بدر الجنوب مساء اليوم الثلاثاء لقاءها السابع بمركز هداده والذي تشرف عليها جمعية التنمية الأسرية برئاسة مديرها التنفيذي طلال آل سالم وكافة أعضاء الجمعية بالمحافظة، اللقاء يقام في آخر كل شهر على طول العام.

جاء ذلك برعاية محافظ محافظة بدر الجنوب محمد بن عبيد الحربي وبحضور رئيس مركز هداده سعيد عبدالله الشهراني ومديري الإدارات الحكومية وعدد من أعيان وأهالي مركز هداده، وكان هناك ضيف اللقاء رجل الأعمال ناصر الطويل الذي له جهود ملموسة في المبادرات التي تخدم المجتمع.

واشتملت فقرات اللقاء على زامل ترحيبي قدمه أهالي مركز هداده ترحيباً بضيوف اللقاء تلا ذلك فن المثلوثة ثم توالت فقرات الحفل من إلقاء عدد من القصائد الشعرية والفقرات الثقافية والاجتماعية والقصص لبعض الرواة والهدف من ذلك اللقاء مد جسور التواصل بين أبناء المجتمع في المحافظة ومراكزها.

واشاد محافظ بدر الجنوب محمد عبيد الحربي بذلك اللقاء فهو من اللقاءات المهمة لأبناء المحافظة ومراكزها.

وفي الختام تم السحب على عدد من الجوائز التشجيعية للحضور كما تم تكريم الداعمين والمشاركين والشعراء والأدباء.

26 نوفمبر 2019 - 29 ربيع الأول 1441
10:07 PM

لجنة التنمية ببدر الجنوب تقيم لقاءها السابع في هداده

بحضور المحافظ والأعيان ورجال الأعمال

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صحيفة سبق الإلكترونية - نجران
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أقامت ديوانية بدر الجنوب مساء اليوم الثلاثاء لقاءها السابع بمركز هداده والذي تشرف عليها جمعية التنمية الأسرية برئاسة مديرها التنفيذي طلال آل سالم وكافة أعضاء الجمعية بالمحافظة، اللقاء يقام في آخر كل شهر على طول العام.

جاء ذلك برعاية محافظ محافظة بدر الجنوب محمد بن عبيد الحربي وبحضور رئيس مركز هداده سعيد عبدالله الشهراني ومديري الإدارات الحكومية وعدد من أعيان وأهالي مركز هداده، وكان هناك ضيف اللقاء رجل الأعمال ناصر الطويل الذي له جهود ملموسة في المبادرات التي تخدم المجتمع.

واشتملت فقرات اللقاء على زامل ترحيبي قدمه أهالي مركز هداده ترحيباً بضيوف اللقاء تلا ذلك فن المثلوثة ثم توالت فقرات الحفل من إلقاء عدد من القصائد الشعرية والفقرات الثقافية والاجتماعية والقصص لبعض الرواة والهدف من ذلك اللقاء مد جسور التواصل بين أبناء المجتمع في المحافظة ومراكزها.

واشاد محافظ بدر الجنوب محمد عبيد الحربي بذلك اللقاء فهو من اللقاءات المهمة لأبناء المحافظة ومراكزها.

وفي الختام تم السحب على عدد من الجوائز التشجيعية للحضور كما تم تكريم الداعمين والمشاركين والشعراء والأدباء.

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