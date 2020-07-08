"الصحة" تكشف نسب حالات الإصابة بكورونا.. البالغون في الصدارة

بينهم 37% إناث و63% ذكور و5% كبار السن و9% أطفال

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 3036 حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد COVID-19 ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة 220144 حالة، من بينها 60035 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 2263 حالة حرجة، كما تم تسجيل 3211 حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى 158050 حالة.

وأوضحت "الصحة" أن الحالات المسجلة وعددها 3036 حالة؛ منها 37% إناث، و63% ذكور، وكبار السن 5%، و9% أطفال، و86% بالغون.

فيما بلغ عدد الوفيات 2059 حالة، بإضافة 42 حالة وفاة جديدة، حيث يوضح الجدول المرفق توزيع الحالات الجديدة في مدن المملكة، وكذلك أعداد الإصابة والتعافي والوفيات عالمياً.

ودعت "الصحة" الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

وجدّدت "الصحة" التوصية لكل مَنْ لديه أعراض، أو يرغب في التقييم، استخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق موعد أو زيارة عيادات تطمن التي هيأتها "الصحة" لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد، والبالغ عددها 237 عيادة، أو الاتصال برقم مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق واتساب عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس كورونا، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.