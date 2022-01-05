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"الخضيري" يطلع على الجهاز الآلي المستحدث لغسل أرضيات المسجد النبوي

الأول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تعمل بالنظامين البشري والآلي

وقف مساعد الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي الدكتور محمد بن أحمد الخضيري، ميدانيًا، على التجربة الأولية لأحدث الأجهزة الآلية لغسيل وتجفيف الأرضيات الذي يعمل بالقيادة الذاتية، ويطلع على آلية عمله والميزات المتطورة فيه.

يأتي ذلك ضمن توجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، في توفير أحدث التقنيات لخدمة المسجد النبوي؛ وذلك لمواكبة رؤية المملكة 2030.

وأوضح مدير إدارة تطهير المسجد النبوي أحمد بن علي الجهني، أن هذا الجهاز مخصص لغسيل وتجفيف الأرضيات ويعمل بنظام آلي، ويعتبر من أوائل الأجهزة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تعمل بنظامين "القيادة البشرية، والقيادة الآلية"؛ حيث يمكن أن يبدأ العمل بدون سائق مع مراعاة للسلامة في موقع التشغيل، ويتميز بأنظمة تحكم بالأشعة تحت الحمراء، ومزود بكاميرات متصلة بالحاسب الموجود على الجهاز؛ وذلك لتفادي أي حوادث لا سمح الله.

وأضاف الجهني أن الجهاز يستطيع في الساعة الواحدة أن يقوم بعملية غسل وتجفيف الأرضيات بمساحة تصل إلى 2500م مربع بخزان مياه بحجم 110 لترات.

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"الخضيري" يطلع على الجهاز الآلي المستحدث لغسل أرضيات المسجد النبوي
سبق

وقف مساعد الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي الدكتور محمد بن أحمد الخضيري، ميدانيًا، على التجربة الأولية لأحدث الأجهزة الآلية لغسيل وتجفيف الأرضيات الذي يعمل بالقيادة الذاتية، ويطلع على آلية عمله والميزات المتطورة فيه.

يأتي ذلك ضمن توجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، في توفير أحدث التقنيات لخدمة المسجد النبوي؛ وذلك لمواكبة رؤية المملكة 2030.

وأوضح مدير إدارة تطهير المسجد النبوي أحمد بن علي الجهني، أن هذا الجهاز مخصص لغسيل وتجفيف الأرضيات ويعمل بنظام آلي، ويعتبر من أوائل الأجهزة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تعمل بنظامين "القيادة البشرية، والقيادة الآلية"؛ حيث يمكن أن يبدأ العمل بدون سائق مع مراعاة للسلامة في موقع التشغيل، ويتميز بأنظمة تحكم بالأشعة تحت الحمراء، ومزود بكاميرات متصلة بالحاسب الموجود على الجهاز؛ وذلك لتفادي أي حوادث لا سمح الله.

وأضاف الجهني أن الجهاز يستطيع في الساعة الواحدة أن يقوم بعملية غسل وتجفيف الأرضيات بمساحة تصل إلى 2500م مربع بخزان مياه بحجم 110 لترات.

05 يناير 2022 - 2 جمادى الآخر 1443
04:09 PM

"الخضيري" يطلع على الجهاز الآلي المستحدث لغسل أرضيات المسجد النبوي

الأول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تعمل بالنظامين البشري والآلي

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يوسف سفر - المدينة المنورة
0
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وقف مساعد الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي الدكتور محمد بن أحمد الخضيري، ميدانيًا، على التجربة الأولية لأحدث الأجهزة الآلية لغسيل وتجفيف الأرضيات الذي يعمل بالقيادة الذاتية، ويطلع على آلية عمله والميزات المتطورة فيه.

يأتي ذلك ضمن توجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، في توفير أحدث التقنيات لخدمة المسجد النبوي؛ وذلك لمواكبة رؤية المملكة 2030.

وأوضح مدير إدارة تطهير المسجد النبوي أحمد بن علي الجهني، أن هذا الجهاز مخصص لغسيل وتجفيف الأرضيات ويعمل بنظام آلي، ويعتبر من أوائل الأجهزة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تعمل بنظامين "القيادة البشرية، والقيادة الآلية"؛ حيث يمكن أن يبدأ العمل بدون سائق مع مراعاة للسلامة في موقع التشغيل، ويتميز بأنظمة تحكم بالأشعة تحت الحمراء، ومزود بكاميرات متصلة بالحاسب الموجود على الجهاز؛ وذلك لتفادي أي حوادث لا سمح الله.

وأضاف الجهني أن الجهاز يستطيع في الساعة الواحدة أن يقوم بعملية غسل وتجفيف الأرضيات بمساحة تصل إلى 2500م مربع بخزان مياه بحجم 110 لترات.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,247
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,255
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,699
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,602

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