السعودية أمام الإمارات واليمن تلاقي سوريا في قبل نهائي بطولة غرب آسيا للناشئين

تُقام غدًا السبت مباراتا الدور قبل النهائي من بطولة اتحاد غرب آسيا الثامنة للناشئين التي تستضيفها المنطقة الشرقية خلال الفترة من 5 إلى 13 ديسمبر الجاري.

اتضحت رسميًا معالم الدور قبل النهائي من بطولة اتحاد غرب آسيا الثامنة للناشئين التي يستضيفها الاتحاد السعودي عقب نهاية مباريات دور المجموعات.

وتقام مباراتا الدور قبل النهائي يوم السبت ١١ كانون الأول/ ديسمبر ٢٠٢١، على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام؛ حيث يلتقي عند الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت السعودية منتخبا اليمن وسوريا، وعند الساعة ٦.٤٥ يتقابل منتخبا السعودية والإمارات.

فقد اعتلى المنتخب السعودي صاحب الضيافة ترتيب المجموعة الأولى برصيد ٦ نقاط مقابل ٣ نقاط للعراق، و٠ نقاط للمنتخب اللبناني.

وبالمقابل تربع المنتخب الإماراتي على قمة المجموعة الثانية برصيد ٦ من فوزين كان حققهما على سوريا ٤-١، وعلى فلسطين ٢-٠، بينما تأهل المنتخب السوري كأفضل منتخب يحتل المركز الثاني بفوزه ٦-٠ على نظيره الفلسطيني، في لقاء شهده ملعب نادي الخليج في سيهات.

وبدوره احتل المنتخب اليمني صدارة المجموعة الثالثة بعد أن حقق العلامة الكاملة بـ٦ نقاط، فيما بقي الأردن عند ٣ والبحرين دون نقاط.