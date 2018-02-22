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بالصور.. معرض "رئاسة أمن الدولة" بمهرجان الجنادرية يجذب الزوار

جهاز جديد سيتم تشغيله في المطارات للكشف عن أحذية المسافرين دون خلعها

شهد جناح رئاسة أمن الدولة، المشارك هذا العام في المهرجان الوطني للتراث والثقافة (الجنادرية 32)، إقبالاً كثيفاً منذ بداية فترة المهرجان.

"سبق" تجولت في الجناح الذي يُقام لأول مرّة ويحمل إحصائيات دقيقة وطرحاً جريئاً جعل الزائر يحرص على المكوث فيه لأكثر من نصف ساعة؛ لقراءة إحصائيات الجرائم الإرهابية التي تبنتها الخلايا المعادية لديننا ولوطننا سواء من خلايا التجسس المضبوطة، أو عدد عملياتهم، ومن وراء دعمهم منذ بدء شرارة الإرهاب بالمملكة.

واستوقف زوار الجناح ركن أمن المطارات بجناح رئاسة أمن الدولة الذي كشف عن جهاز جديد سيتم تطبيقه قريباً بالمطارات يتيح للمسافرين الكشف عن الحذاء دون عناء الخلع أو الانتظار لوقت طويل من أجل تمريرها على التفتيش.

ويعطي الجهاز، الذي يطلق عليه "جهاز فحص الأحذية"، فور وضع القدم عليه، إشارة معينة في حال الخطر لتأمين سلامة الطائرة من أي تهديد محتمل حفاظاً على أرواح الركاب.

ويعرض ركن أمن المطارات للزوار نماذج لأحذية وحقائب وغيرها من المستلزمات التي يتم تشريكها ومحاولة التهريب من خلالها بجانب جهاز الكشف على السوائل، والذي يمكن الأمن من معرفة تركيبة أي سائل مشتبه فيه في ثوان بضغطة زر، بالإضافة إلى الأجهزة الأخرى المستخدمة في التفتيش.

وقال المسن "عبدالله الغامدي" لـ"سبق": لم نكن نسمع بمفردة "إرهاب" إلا بعد أن اشتدت شوكة إيران وبعض الدويلات التي تنسب للأسف نفسها للعرب عامة والخليج خاصة، إلا أنه ومنذ خمس سنوات بدأت مخططاتهم تنكشف وتضعف بشكل وزمن أقوى من الذي بنت به نفسها، ولله الحمد.

وأضاف: يكفينا فائدة من مهرجان الجنادرية، هذا الجناح الذي كشف مدى جهود الدولة - حفظها الله - في صد أعداء لم نعلم إحصائيات دقيقة عنهم وعن أعمالهم غير التي تنشرها وسائل الإعلام وقتها فقط.

وقال الزائر "محمد الحربي" إن معرض رئاسة أمن الدولة ونشاط القائمين عليه تجعل الزائر يتعرف على ما دار في بلاده من جهد عظيم لحماية أمننا، موضحاً أن إحصائيات تُعرض لأول مرة جديرة بالاهتمام والمتابعة ليتبين مساعي دولتنا في الحفاظ على أمننا.

وتتطلع رئاسة أمن الدولة من خلال مشاركتها في هذه التظاهرة الثقافية الاجتماعية الوطنية إلى تعريف وتثقيف زوار الجناح بالقطاعات المختلفة التي تعمل تحت مظلتها، المتمثلة في كلية نايف للأمن الوطني، ومركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية، والمباحث الإدارية، ومركز البلاغات الأمنية، وأمن المطارات، والإدارة العامة للأمن الفكري، وطيران الأمن، والإدارة العامة لسجون المباحث، إلى جانب تسليط الضوء على الجهود الكبيرة المبذولة في كلٍ من هذه القطاعات والأعمال والمهام المنوطة بها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالصور.. معرض "رئاسة أمن الدولة" بمهرجان الجنادرية يجذب الزوار
سبق

شهد جناح رئاسة أمن الدولة، المشارك هذا العام في المهرجان الوطني للتراث والثقافة (الجنادرية 32)، إقبالاً كثيفاً منذ بداية فترة المهرجان.

"سبق" تجولت في الجناح الذي يُقام لأول مرّة ويحمل إحصائيات دقيقة وطرحاً جريئاً جعل الزائر يحرص على المكوث فيه لأكثر من نصف ساعة؛ لقراءة إحصائيات الجرائم الإرهابية التي تبنتها الخلايا المعادية لديننا ولوطننا سواء من خلايا التجسس المضبوطة، أو عدد عملياتهم، ومن وراء دعمهم منذ بدء شرارة الإرهاب بالمملكة.

واستوقف زوار الجناح ركن أمن المطارات بجناح رئاسة أمن الدولة الذي كشف عن جهاز جديد سيتم تطبيقه قريباً بالمطارات يتيح للمسافرين الكشف عن الحذاء دون عناء الخلع أو الانتظار لوقت طويل من أجل تمريرها على التفتيش.

ويعطي الجهاز، الذي يطلق عليه "جهاز فحص الأحذية"، فور وضع القدم عليه، إشارة معينة في حال الخطر لتأمين سلامة الطائرة من أي تهديد محتمل حفاظاً على أرواح الركاب.

ويعرض ركن أمن المطارات للزوار نماذج لأحذية وحقائب وغيرها من المستلزمات التي يتم تشريكها ومحاولة التهريب من خلالها بجانب جهاز الكشف على السوائل، والذي يمكن الأمن من معرفة تركيبة أي سائل مشتبه فيه في ثوان بضغطة زر، بالإضافة إلى الأجهزة الأخرى المستخدمة في التفتيش.

وقال المسن "عبدالله الغامدي" لـ"سبق": لم نكن نسمع بمفردة "إرهاب" إلا بعد أن اشتدت شوكة إيران وبعض الدويلات التي تنسب للأسف نفسها للعرب عامة والخليج خاصة، إلا أنه ومنذ خمس سنوات بدأت مخططاتهم تنكشف وتضعف بشكل وزمن أقوى من الذي بنت به نفسها، ولله الحمد.

وأضاف: يكفينا فائدة من مهرجان الجنادرية، هذا الجناح الذي كشف مدى جهود الدولة - حفظها الله - في صد أعداء لم نعلم إحصائيات دقيقة عنهم وعن أعمالهم غير التي تنشرها وسائل الإعلام وقتها فقط.

وقال الزائر "محمد الحربي" إن معرض رئاسة أمن الدولة ونشاط القائمين عليه تجعل الزائر يتعرف على ما دار في بلاده من جهد عظيم لحماية أمننا، موضحاً أن إحصائيات تُعرض لأول مرة جديرة بالاهتمام والمتابعة ليتبين مساعي دولتنا في الحفاظ على أمننا.

وتتطلع رئاسة أمن الدولة من خلال مشاركتها في هذه التظاهرة الثقافية الاجتماعية الوطنية إلى تعريف وتثقيف زوار الجناح بالقطاعات المختلفة التي تعمل تحت مظلتها، المتمثلة في كلية نايف للأمن الوطني، ومركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية، والمباحث الإدارية، ومركز البلاغات الأمنية، وأمن المطارات، والإدارة العامة للأمن الفكري، وطيران الأمن، والإدارة العامة لسجون المباحث، إلى جانب تسليط الضوء على الجهود الكبيرة المبذولة في كلٍ من هذه القطاعات والأعمال والمهام المنوطة بها.

22 فبراير 2018 - 6 جمادى الآخر 1439
06:33 PM

بالصور.. معرض "رئاسة أمن الدولة" بمهرجان الجنادرية يجذب الزوار

جهاز جديد سيتم تشغيله في المطارات للكشف عن أحذية المسافرين دون خلعها

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هادي آل كليب - الرياض
7
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شهد جناح رئاسة أمن الدولة، المشارك هذا العام في المهرجان الوطني للتراث والثقافة (الجنادرية 32)، إقبالاً كثيفاً منذ بداية فترة المهرجان.

"سبق" تجولت في الجناح الذي يُقام لأول مرّة ويحمل إحصائيات دقيقة وطرحاً جريئاً جعل الزائر يحرص على المكوث فيه لأكثر من نصف ساعة؛ لقراءة إحصائيات الجرائم الإرهابية التي تبنتها الخلايا المعادية لديننا ولوطننا سواء من خلايا التجسس المضبوطة، أو عدد عملياتهم، ومن وراء دعمهم منذ بدء شرارة الإرهاب بالمملكة.

واستوقف زوار الجناح ركن أمن المطارات بجناح رئاسة أمن الدولة الذي كشف عن جهاز جديد سيتم تطبيقه قريباً بالمطارات يتيح للمسافرين الكشف عن الحذاء دون عناء الخلع أو الانتظار لوقت طويل من أجل تمريرها على التفتيش.

ويعطي الجهاز، الذي يطلق عليه "جهاز فحص الأحذية"، فور وضع القدم عليه، إشارة معينة في حال الخطر لتأمين سلامة الطائرة من أي تهديد محتمل حفاظاً على أرواح الركاب.

ويعرض ركن أمن المطارات للزوار نماذج لأحذية وحقائب وغيرها من المستلزمات التي يتم تشريكها ومحاولة التهريب من خلالها بجانب جهاز الكشف على السوائل، والذي يمكن الأمن من معرفة تركيبة أي سائل مشتبه فيه في ثوان بضغطة زر، بالإضافة إلى الأجهزة الأخرى المستخدمة في التفتيش.

وقال المسن "عبدالله الغامدي" لـ"سبق": لم نكن نسمع بمفردة "إرهاب" إلا بعد أن اشتدت شوكة إيران وبعض الدويلات التي تنسب للأسف نفسها للعرب عامة والخليج خاصة، إلا أنه ومنذ خمس سنوات بدأت مخططاتهم تنكشف وتضعف بشكل وزمن أقوى من الذي بنت به نفسها، ولله الحمد.

وأضاف: يكفينا فائدة من مهرجان الجنادرية، هذا الجناح الذي كشف مدى جهود الدولة - حفظها الله - في صد أعداء لم نعلم إحصائيات دقيقة عنهم وعن أعمالهم غير التي تنشرها وسائل الإعلام وقتها فقط.

وقال الزائر "محمد الحربي" إن معرض رئاسة أمن الدولة ونشاط القائمين عليه تجعل الزائر يتعرف على ما دار في بلاده من جهد عظيم لحماية أمننا، موضحاً أن إحصائيات تُعرض لأول مرة جديرة بالاهتمام والمتابعة ليتبين مساعي دولتنا في الحفاظ على أمننا.

وتتطلع رئاسة أمن الدولة من خلال مشاركتها في هذه التظاهرة الثقافية الاجتماعية الوطنية إلى تعريف وتثقيف زوار الجناح بالقطاعات المختلفة التي تعمل تحت مظلتها، المتمثلة في كلية نايف للأمن الوطني، ومركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية، والمباحث الإدارية، ومركز البلاغات الأمنية، وأمن المطارات، والإدارة العامة للأمن الفكري، وطيران الأمن، والإدارة العامة لسجون المباحث، إلى جانب تسليط الضوء على الجهود الكبيرة المبذولة في كلٍ من هذه القطاعات والأعمال والمهام المنوطة بها.

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