فجعت عائلة العمري الحربي بوفاة عبدالرزاق بن مساعد العمري معلم اللغة العربية بمحافظة جدة سابقاً الذي وافته المنية فجر اليوم وتمت الصلاة عليه ظهر اليوم الثلاثاء، بالحرم المكي وتم دفنه بمقبرة المعلاة بمكة المكرمة.
عبدالرزاق العمري في ذمة الله
فجعت عائلة العمري الحربي بوفاة عبدالرزاق بن مساعد العمري معلم اللغة العربية بمحافظة جدة سابقاً الذي وافته المنية فجر اليوم وتمت الصلاة عليه ظهر اليوم الثلاثاء، بالحرم المكي وتم دفنه بمقبرة المعلاة بمكة المكرمة.
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عبدالرزاق العمري في ذمة اللهصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-11-24
24 نوفمبر 2020 - 9 ربيع الآخر 1442
10:04 PM
عبدالرزاق العمري في ذمة الله
فجعت عائلة العمري الحربي بوفاة عبدالرزاق بن مساعد العمري معلم اللغة العربية بمحافظة جدة سابقاً الذي وافته المنية فجر اليوم وتمت الصلاة عليه ظهر اليوم الثلاثاء، بالحرم المكي وتم دفنه بمقبرة المعلاة بمكة المكرمة.
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