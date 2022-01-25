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العثيم يشكر أهالي وأعيان محافظة الشماسية لتكريمه بمناسبة منحه جائزة "باذل الخير"

ثمّن الجهود التي يقومون بها لتعزيز الأعمال الاجتماعية والخيرية والتنموية كافة

رفع عبد الله بن صالح العثيم؛ رئيس مجلس إدارة شركة عبدالله العثيم القابضة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة عبدالله صالح العثيم وأولاده الخيرية، شكره وتقديره إلى أهالي وأعيان محافظة الشماسية بمنطقة القصيم؛ للاحتفاء الذي حظي به وتكريمه بدرع تقديرية بمناسبة منحه جائزة "باذل الخير" من قِبل الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة القصيم.

وقال العثيم إن الحفاوة والاستقبال وكرم الضيافة من أهالي وأعيان الشماسية وحضورهم المشرف وتكريمه بهذه الدرع التقديرية تظل محل تقديره واعتزازه، وهي بمنزلة وسام يهديه لكل المبادرين والداعمين والباذلين وأهل الخير والمتطوعين داخل المنطقة وخارجها.

وثمّن العثيم؛ الجهود التي يقوم بها أهالي وأعيان الشماسية من بذل وعطاء واهتمام بتعزيز الأعمال الاجتماعية والخيرية والتنموية كافة التي تخدم المحافظة، في ظل ما تحظى به منطقة القصيم من دعم ورعاية من أميرها الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود.

وجدّد العثيم؛ شكره وتقديره لكل الذين أحاطوه بمشاعرهم الصادقة وأمنياتهم النبيلة سائلاً المولى -عزّ وجلّ- العون والتوفيق للجميع.

وختم العثيم؛ تصريحاته بالدعاء أن يحفظ الله لبلادنا الغالية مملكة الإنسانية أمنها وسلامها واستقرارها تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود "يحفظهما الله".

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العثيم يشكر أهالي وأعيان محافظة الشماسية لتكريمه بمناسبة منحه جائزة "باذل الخير"
سبق

رفع عبد الله بن صالح العثيم؛ رئيس مجلس إدارة شركة عبدالله العثيم القابضة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة عبدالله صالح العثيم وأولاده الخيرية، شكره وتقديره إلى أهالي وأعيان محافظة الشماسية بمنطقة القصيم؛ للاحتفاء الذي حظي به وتكريمه بدرع تقديرية بمناسبة منحه جائزة "باذل الخير" من قِبل الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة القصيم.

وقال العثيم إن الحفاوة والاستقبال وكرم الضيافة من أهالي وأعيان الشماسية وحضورهم المشرف وتكريمه بهذه الدرع التقديرية تظل محل تقديره واعتزازه، وهي بمنزلة وسام يهديه لكل المبادرين والداعمين والباذلين وأهل الخير والمتطوعين داخل المنطقة وخارجها.

وثمّن العثيم؛ الجهود التي يقوم بها أهالي وأعيان الشماسية من بذل وعطاء واهتمام بتعزيز الأعمال الاجتماعية والخيرية والتنموية كافة التي تخدم المحافظة، في ظل ما تحظى به منطقة القصيم من دعم ورعاية من أميرها الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود.

وجدّد العثيم؛ شكره وتقديره لكل الذين أحاطوه بمشاعرهم الصادقة وأمنياتهم النبيلة سائلاً المولى -عزّ وجلّ- العون والتوفيق للجميع.

وختم العثيم؛ تصريحاته بالدعاء أن يحفظ الله لبلادنا الغالية مملكة الإنسانية أمنها وسلامها واستقرارها تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود "يحفظهما الله".

25 يناير 2022 - 22 جمادى الآخر 1443
11:29 AM

العثيم يشكر أهالي وأعيان محافظة الشماسية لتكريمه بمناسبة منحه جائزة "باذل الخير"

ثمّن الجهود التي يقومون بها لتعزيز الأعمال الاجتماعية والخيرية والتنموية كافة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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رفع عبد الله بن صالح العثيم؛ رئيس مجلس إدارة شركة عبدالله العثيم القابضة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة عبدالله صالح العثيم وأولاده الخيرية، شكره وتقديره إلى أهالي وأعيان محافظة الشماسية بمنطقة القصيم؛ للاحتفاء الذي حظي به وتكريمه بدرع تقديرية بمناسبة منحه جائزة "باذل الخير" من قِبل الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة القصيم.

وقال العثيم إن الحفاوة والاستقبال وكرم الضيافة من أهالي وأعيان الشماسية وحضورهم المشرف وتكريمه بهذه الدرع التقديرية تظل محل تقديره واعتزازه، وهي بمنزلة وسام يهديه لكل المبادرين والداعمين والباذلين وأهل الخير والمتطوعين داخل المنطقة وخارجها.

وثمّن العثيم؛ الجهود التي يقوم بها أهالي وأعيان الشماسية من بذل وعطاء واهتمام بتعزيز الأعمال الاجتماعية والخيرية والتنموية كافة التي تخدم المحافظة، في ظل ما تحظى به منطقة القصيم من دعم ورعاية من أميرها الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود.

وجدّد العثيم؛ شكره وتقديره لكل الذين أحاطوه بمشاعرهم الصادقة وأمنياتهم النبيلة سائلاً المولى -عزّ وجلّ- العون والتوفيق للجميع.

وختم العثيم؛ تصريحاته بالدعاء أن يحفظ الله لبلادنا الغالية مملكة الإنسانية أمنها وسلامها واستقرارها تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود "يحفظهما الله".

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