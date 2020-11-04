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مفاوضات سد النهضة تفشل في الاتفاق على منهجية استكمال المرحلة المقبلة

الدول الثلاث ترفع تقارير للاتحاد الإفريقي عن مجريات الاجتماعات

ذكرت وزارة الري المصرية، اليوم (الأربعاء)، أن وزراء مياه الدول الأطراف في مفاوضات سد النهضة - مصر والسودان وإثيوبيا - أخفقوا في الاتفاق حول منهجية استكمال المفاوضات في المرحلة المقبلة.

وأوضحت الوزارة في بيان أوردته "سبوتنيك" أن وزراء المياه في مصر والسودان وإثيوبيا عقدوا اجتماعًا لمناقشة الإطار الأمثل لإدارة المفاوضات الجارية برعاية الاتحاد الإفريقي، لكن تبين خلال المناقشات عدم توافق الدول الثلاث حول منهجية استكمال المفاوضات في المرحلة المقبلة.

وأشارت إلى أن الدول الثلاث اتفقت على أن ترفع كل منها تقريرًا لجنوب إفريقيا، بصفتها الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، يشمل مجريات الاجتماعات ورؤيتها حول سبل تنفيذ مخرجات اجتماعي هيئة مكتب الاتحاد الإفريقي على مستوى القمة.

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مفاوضات سد النهضة تفشل في الاتفاق على منهجية استكمال المرحلة المقبلة
سبق

ذكرت وزارة الري المصرية، اليوم (الأربعاء)، أن وزراء مياه الدول الأطراف في مفاوضات سد النهضة - مصر والسودان وإثيوبيا - أخفقوا في الاتفاق حول منهجية استكمال المفاوضات في المرحلة المقبلة.

وأوضحت الوزارة في بيان أوردته "سبوتنيك" أن وزراء المياه في مصر والسودان وإثيوبيا عقدوا اجتماعًا لمناقشة الإطار الأمثل لإدارة المفاوضات الجارية برعاية الاتحاد الإفريقي، لكن تبين خلال المناقشات عدم توافق الدول الثلاث حول منهجية استكمال المفاوضات في المرحلة المقبلة.

وأشارت إلى أن الدول الثلاث اتفقت على أن ترفع كل منها تقريرًا لجنوب إفريقيا، بصفتها الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، يشمل مجريات الاجتماعات ورؤيتها حول سبل تنفيذ مخرجات اجتماعي هيئة مكتب الاتحاد الإفريقي على مستوى القمة.

04 نوفمبر 2020 - 18 ربيع الأول 1442
09:42 PM

مفاوضات سد النهضة تفشل في الاتفاق على منهجية استكمال المرحلة المقبلة

الدول الثلاث ترفع تقارير للاتحاد الإفريقي عن مجريات الاجتماعات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ذكرت وزارة الري المصرية، اليوم (الأربعاء)، أن وزراء مياه الدول الأطراف في مفاوضات سد النهضة - مصر والسودان وإثيوبيا - أخفقوا في الاتفاق حول منهجية استكمال المفاوضات في المرحلة المقبلة.

وأوضحت الوزارة في بيان أوردته "سبوتنيك" أن وزراء المياه في مصر والسودان وإثيوبيا عقدوا اجتماعًا لمناقشة الإطار الأمثل لإدارة المفاوضات الجارية برعاية الاتحاد الإفريقي، لكن تبين خلال المناقشات عدم توافق الدول الثلاث حول منهجية استكمال المفاوضات في المرحلة المقبلة.

وأشارت إلى أن الدول الثلاث اتفقت على أن ترفع كل منها تقريرًا لجنوب إفريقيا، بصفتها الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، يشمل مجريات الاجتماعات ورؤيتها حول سبل تنفيذ مخرجات اجتماعي هيئة مكتب الاتحاد الإفريقي على مستوى القمة.

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