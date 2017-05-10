النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مكة.. "نوري" تنتهي من تعقيم فرعها بالشوقية وتؤكد عودة باقي الفروع قريبًا

احترازيًّا ووفق توجيهات الشؤون الصحية بعد اكتشاف إصابتين بكورونا بالمستودع المركزي

كشفت إدارة متاجر "نوري"، التفاصيل حول إغلاق فروعها بالعاصمة المقدسة خلال الأيام الماضية، معلنةً عودة العمل في فرع الشوقية بمكة المكرمة بعد تعقيمه والتأكد من سلامة التعقيم؛ مؤكدة عودة العمل في باقي الفروع الأخرى خلال الأيام المقبلة.

وقالت في بيانها ردًّا على كل ما يتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي: وجب علينا توضيح أنه بسبب وجود إصابتين في المستودع المركزي وجهت الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة للحفاظ على سلامة الجميع احترازيًّا، بضرورة تعقيم كامل الفروع والمستودع المركزي من قِبَل شركة مختصة.

وأضافت: نحن في إدارة نوري سوبر ماركت؛ نؤكد أن سلامة الجميع في المقام الأول، ولن نتهاون في توجيهات وزارة الصحة المختصة بهذا الشأن والإبلاغ عن أي حالة اشتباه، وشعارنا "كلنا مسؤول".

وتابعت في بيانها: نتشرف بخدمتكم في فرع الشوقية الذي تم الانتهاء من تعقيمه وقامت لجنة مختصة من الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة والأمانة -ممثلة في بلدية الشوقية- بالتأكد من سلامة التعقيم.

وأكدت أن باقي الفروع ستفتح أبوابها خلال الأيام المقبلة بعد الانتهاء من التعقيم الكامل للفرع والسكن الخاص بكل فرع من قِبَل الشركة المختصة.

وختمت بيانها سائلة الله عز وجل أن يجلي الغمة عن الأمة، وأن يرفع البلاء والوباء، وأن يحفظ علينا أمننا وإيماننا، وأن يحفظ ولاة أمرنا ووطننا الحبيب والجميع من كل مكروه.

فيروس كورونا الجديد مكة المكرمة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مكة.. "نوري" تنتهي من تعقيم فرعها بالشوقية وتؤكد عودة باقي الفروع قريبًا
سبق

كشفت إدارة متاجر "نوري"، التفاصيل حول إغلاق فروعها بالعاصمة المقدسة خلال الأيام الماضية، معلنةً عودة العمل في فرع الشوقية بمكة المكرمة بعد تعقيمه والتأكد من سلامة التعقيم؛ مؤكدة عودة العمل في باقي الفروع الأخرى خلال الأيام المقبلة.

وقالت في بيانها ردًّا على كل ما يتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي: وجب علينا توضيح أنه بسبب وجود إصابتين في المستودع المركزي وجهت الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة للحفاظ على سلامة الجميع احترازيًّا، بضرورة تعقيم كامل الفروع والمستودع المركزي من قِبَل شركة مختصة.

وأضافت: نحن في إدارة نوري سوبر ماركت؛ نؤكد أن سلامة الجميع في المقام الأول، ولن نتهاون في توجيهات وزارة الصحة المختصة بهذا الشأن والإبلاغ عن أي حالة اشتباه، وشعارنا "كلنا مسؤول".

وتابعت في بيانها: نتشرف بخدمتكم في فرع الشوقية الذي تم الانتهاء من تعقيمه وقامت لجنة مختصة من الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة والأمانة -ممثلة في بلدية الشوقية- بالتأكد من سلامة التعقيم.

وأكدت أن باقي الفروع ستفتح أبوابها خلال الأيام المقبلة بعد الانتهاء من التعقيم الكامل للفرع والسكن الخاص بكل فرع من قِبَل الشركة المختصة.

وختمت بيانها سائلة الله عز وجل أن يجلي الغمة عن الأمة، وأن يرفع البلاء والوباء، وأن يحفظ علينا أمننا وإيماننا، وأن يحفظ ولاة أمرنا ووطننا الحبيب والجميع من كل مكروه.

10 مايو 2020 - 17 رمضان 1441
11:25 AM

مكة.. "نوري" تنتهي من تعقيم فرعها بالشوقية وتؤكد عودة باقي الفروع قريبًا

احترازيًّا ووفق توجيهات الشؤون الصحية بعد اكتشاف إصابتين بكورونا بالمستودع المركزي

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
1
2,061

كشفت إدارة متاجر "نوري"، التفاصيل حول إغلاق فروعها بالعاصمة المقدسة خلال الأيام الماضية، معلنةً عودة العمل في فرع الشوقية بمكة المكرمة بعد تعقيمه والتأكد من سلامة التعقيم؛ مؤكدة عودة العمل في باقي الفروع الأخرى خلال الأيام المقبلة.

وقالت في بيانها ردًّا على كل ما يتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي: وجب علينا توضيح أنه بسبب وجود إصابتين في المستودع المركزي وجهت الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة للحفاظ على سلامة الجميع احترازيًّا، بضرورة تعقيم كامل الفروع والمستودع المركزي من قِبَل شركة مختصة.

وأضافت: نحن في إدارة نوري سوبر ماركت؛ نؤكد أن سلامة الجميع في المقام الأول، ولن نتهاون في توجيهات وزارة الصحة المختصة بهذا الشأن والإبلاغ عن أي حالة اشتباه، وشعارنا "كلنا مسؤول".

وتابعت في بيانها: نتشرف بخدمتكم في فرع الشوقية الذي تم الانتهاء من تعقيمه وقامت لجنة مختصة من الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة والأمانة -ممثلة في بلدية الشوقية- بالتأكد من سلامة التعقيم.

وأكدت أن باقي الفروع ستفتح أبوابها خلال الأيام المقبلة بعد الانتهاء من التعقيم الكامل للفرع والسكن الخاص بكل فرع من قِبَل الشركة المختصة.

وختمت بيانها سائلة الله عز وجل أن يجلي الغمة عن الأمة، وأن يرفع البلاء والوباء، وأن يحفظ علينا أمننا وإيماننا، وأن يحفظ ولاة أمرنا ووطننا الحبيب والجميع من كل مكروه.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,082
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
15,991
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,259
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,181

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

التحول الرقمي في أزمة كورونا

التحول الرقمي في أزمة كورونا

بدر العمري
الفيروس العملاق يقود العالم بعد كوفيد١٩

الفيروس العملاق يقود العالم بعد كوفيد١٩

عبدالغني الشيخ
للخلف انطلق

للخلف انطلق

بدر الغامدي
ارحموا الفقراء من تصوير موائدكم!

ارحموا الفقراء من تصوير موائدكم!

صالح مطر الغامدي
الدراما الخليجية.. لم ينجح أحد..!!

الدراما الخليجية.. لم ينجح أحد..!!

ماجد الحربي
بائعو الطرقات وكورونا

بائعو الطرقات وكورونا

عبدالرحمن المرشد
البرجر المشاكس

البرجر المشاكس

علاء الدين براده
كورونا.. ماذا قدمت سفاراتنا؟

كورونا.. ماذا قدمت سفاراتنا؟

عبدالسلام المشيطي
"الإسكان التنموي" و"جود الإسكان" جناحا خير للأُسر الأشد حاجة

"الإسكان التنموي" و"جود الإسكان" جناحا خير للأُسر الأشد حاجة

محمد الفرج
العناية بالأيتام في السعودية.. "رفقاء" نموذجًا

العناية بالأيتام في السعودية.. "رفقاء" نموذجًا

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة