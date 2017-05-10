مكة.. "نوري" تنتهي من تعقيم فرعها بالشوقية وتؤكد عودة باقي الفروع قريبًا

احترازيًّا ووفق توجيهات الشؤون الصحية بعد اكتشاف إصابتين بكورونا بالمستودع المركزي

كشفت إدارة متاجر "نوري"، التفاصيل حول إغلاق فروعها بالعاصمة المقدسة خلال الأيام الماضية، معلنةً عودة العمل في فرع الشوقية بمكة المكرمة بعد تعقيمه والتأكد من سلامة التعقيم؛ مؤكدة عودة العمل في باقي الفروع الأخرى خلال الأيام المقبلة.

وقالت في بيانها ردًّا على كل ما يتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي: وجب علينا توضيح أنه بسبب وجود إصابتين في المستودع المركزي وجهت الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة للحفاظ على سلامة الجميع احترازيًّا، بضرورة تعقيم كامل الفروع والمستودع المركزي من قِبَل شركة مختصة.

وأضافت: نحن في إدارة نوري سوبر ماركت؛ نؤكد أن سلامة الجميع في المقام الأول، ولن نتهاون في توجيهات وزارة الصحة المختصة بهذا الشأن والإبلاغ عن أي حالة اشتباه، وشعارنا "كلنا مسؤول".

وتابعت في بيانها: نتشرف بخدمتكم في فرع الشوقية الذي تم الانتهاء من تعقيمه وقامت لجنة مختصة من الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة والأمانة -ممثلة في بلدية الشوقية- بالتأكد من سلامة التعقيم.

وأكدت أن باقي الفروع ستفتح أبوابها خلال الأيام المقبلة بعد الانتهاء من التعقيم الكامل للفرع والسكن الخاص بكل فرع من قِبَل الشركة المختصة.

وختمت بيانها سائلة الله عز وجل أن يجلي الغمة عن الأمة، وأن يرفع البلاء والوباء، وأن يحفظ علينا أمننا وإيماننا، وأن يحفظ ولاة أمرنا ووطننا الحبيب والجميع من كل مكروه.