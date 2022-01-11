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السلطات الأمريكية تقبض على رجل هدد بقتل ترامب خلال محادثات مع الأمن

محامي المتهم ومكتب الادعاء لم يعلقا على الاتهامات الموجهة إليه

وجهت السلطات الأمريكية، الاثنين، اتهامات جنائية إلى رجل من نيويورك بالتهديد بقتل الرئيس السابق دونالد ترامب، حسبما أظهرت وثائق محكمة نقلتها وكالة "رويترز".

وتفصيلاً، تظهر الشكوى الجنائية التي تم فض أختامها أن توماس ويلنكي من منطقة روكاواي بيتش في نيويورك أبدى اهتمامه بقتل ترامب خلال مقابلة في يوليو 2020 مع شرطة الكونغرس الأمريكي، وفي بضع مكالمات هاتفية في 2021 مع جهاز الخدمة السرية، وفقًا للعربية نت.

وتمت الإشارة إلى ترامب بالوصف "فرد رقم 1" في الشكوى التي تم رفعها لمحكمة بروكلين الاتحادية، حيث تقول إشارة على الهامش إن "فرد رقم 1" كان رئيسًا للولايات المتحدة من 20 يناير 2017 إلى 20 يناير 2020.

وصدر أمر بالقبض على ويلنكي يوم الجمعة الماضي، ولم يعلّق محاميه على هذه الاتهامات، كذلك لم يعلّق مكتب الادعاء الأمريكي في بروكلين عليها.

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السلطات الأمريكية تقبض على رجل هدد بقتل ترامب خلال محادثات مع الأمن
سبق

وجهت السلطات الأمريكية، الاثنين، اتهامات جنائية إلى رجل من نيويورك بالتهديد بقتل الرئيس السابق دونالد ترامب، حسبما أظهرت وثائق محكمة نقلتها وكالة "رويترز".

وتفصيلاً، تظهر الشكوى الجنائية التي تم فض أختامها أن توماس ويلنكي من منطقة روكاواي بيتش في نيويورك أبدى اهتمامه بقتل ترامب خلال مقابلة في يوليو 2020 مع شرطة الكونغرس الأمريكي، وفي بضع مكالمات هاتفية في 2021 مع جهاز الخدمة السرية، وفقًا للعربية نت.

وتمت الإشارة إلى ترامب بالوصف "فرد رقم 1" في الشكوى التي تم رفعها لمحكمة بروكلين الاتحادية، حيث تقول إشارة على الهامش إن "فرد رقم 1" كان رئيسًا للولايات المتحدة من 20 يناير 2017 إلى 20 يناير 2020.

وصدر أمر بالقبض على ويلنكي يوم الجمعة الماضي، ولم يعلّق محاميه على هذه الاتهامات، كذلك لم يعلّق مكتب الادعاء الأمريكي في بروكلين عليها.

11 يناير 2022 - 8 جمادى الآخر 1443
01:02 AM

السلطات الأمريكية تقبض على رجل هدد بقتل ترامب خلال محادثات مع الأمن

محامي المتهم ومكتب الادعاء لم يعلقا على الاتهامات الموجهة إليه

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وجهت السلطات الأمريكية، الاثنين، اتهامات جنائية إلى رجل من نيويورك بالتهديد بقتل الرئيس السابق دونالد ترامب، حسبما أظهرت وثائق محكمة نقلتها وكالة "رويترز".

وتفصيلاً، تظهر الشكوى الجنائية التي تم فض أختامها أن توماس ويلنكي من منطقة روكاواي بيتش في نيويورك أبدى اهتمامه بقتل ترامب خلال مقابلة في يوليو 2020 مع شرطة الكونغرس الأمريكي، وفي بضع مكالمات هاتفية في 2021 مع جهاز الخدمة السرية، وفقًا للعربية نت.

وتمت الإشارة إلى ترامب بالوصف "فرد رقم 1" في الشكوى التي تم رفعها لمحكمة بروكلين الاتحادية، حيث تقول إشارة على الهامش إن "فرد رقم 1" كان رئيسًا للولايات المتحدة من 20 يناير 2017 إلى 20 يناير 2020.

وصدر أمر بالقبض على ويلنكي يوم الجمعة الماضي، ولم يعلّق محاميه على هذه الاتهامات، كذلك لم يعلّق مكتب الادعاء الأمريكي في بروكلين عليها.

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