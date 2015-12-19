وأوضح الدفاع المدني، عبر حسابه في "تويتر"، أنه باشر حادث وميض لحظي بسبب أعمال الصيانة واللحام في ناقلة وقود بإحدى الورش في حي الصناعية، نتجت عنه وفاة شخص وإصابة آخر.

تُوفي شخصٌ وأُصيب آخر؛ إثر وميض لحظي بسبب أعمال الصيانة واللحام في ناقلة وقود بإحدى الورش في حي الصناعية بتبوك.

وفاة وإصابة إثر وميض لحظي بناقلة وقود بتبوك و"المدني" يباشر صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-12-19 تُوفي شخصٌ وأُصيب آخر؛ إثر وميض لحظي بسبب أعمال الصيانة واللحام في ناقلة وقود بإحدى الورش في حي الصناعية بتبوك. وأوضح الدفاع المدني، عبر حسابه في "تويتر"، أنه باشر حادث وميض لحظي بسبب أعمال الصيانة واللحام في ناقلة وقود بإحدى الورش في حي الصناعية، نتجت عنه وفاة شخص وإصابة آخر.

19 ديسمبر 2021 - 15 جمادى الأول 1443 10:11 AM

وفاة وإصابة إثر وميض لحظي بناقلة وقود بتبوك و"المدني" يباشر الحادث وقع أثناء أعمال صيانة ولحام بإحدى الورش في حي الصناعية





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تُوفي شخصٌ وأُصيب آخر؛ إثر وميض لحظي بسبب أعمال الصيانة واللحام في ناقلة وقود بإحدى الورش في حي الصناعية بتبوك.

وأوضح الدفاع المدني، عبر حسابه في "تويتر"، أنه باشر حادث وميض لحظي بسبب أعمال الصيانة واللحام في ناقلة وقود بإحدى الورش في حي الصناعية، نتجت عنه وفاة شخص وإصابة آخر.