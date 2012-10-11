شاهد.. ضبط مليون منتج مخالف بالشرقية وإغلاق 8 منشآت

ضبطت هيئة الغذاء والدواء، بالتعاون مع وزارة الصحة، مليون منتج مخالف، وأغلقت 8 منشآت في المنطقة الشرقية.
وأوضحت الهيئة في تغريدة لها على موقع التواصل "تويتر"، أنها قامت بعمليتَي الضبط والإغلاق لمخالفة اشتراطات التخزين للمنتجات الطبية.
ضبطت هيئة الغذاء والدواء، بالتعاون مع وزارة الصحة، مليون منتج مخالف، وأغلقت 8 منشآت في المنطقة الشرقية.
وأوضحت الهيئة في تغريدة لها على موقع التواصل "تويتر"، أنها قامت بعمليتَي الضبط والإغلاق لمخالفة اشتراطات التخزين للمنتجات الطبية.الغذاء والدواء وزارة الصحة المنطقة الشرقية
ضبطت هيئة الغذاء والدواء، بالتعاون مع وزارة الصحة، مليون منتج مخالف، وأغلقت 8 منشآت في المنطقة الشرقية.
وأوضحت الهيئة في تغريدة لها على موقع التواصل "تويتر"، أنها قامت بعمليتَي الضبط والإغلاق لمخالفة اشتراطات التخزين للمنتجات الطبية.
ضبطت هيئة الغذاء والدواء، بالتعاون مع وزارة الصحة، مليون منتج مخالف، وأغلقت 8 منشآت في المنطقة الشرقية.
وأوضحت الهيئة في تغريدة لها على موقع التواصل "تويتر"، أنها قامت بعمليتَي الضبط والإغلاق لمخالفة اشتراطات التخزين للمنتجات الطبية.