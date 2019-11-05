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عشائر كربلاء للحكومة: سلّمونا القتلة أمامكم 72 ساعة

في الوقت الذي تشهد فيه البلاد موجة من الاحتجاجات

أمهلت عشائر كربلاء، الحكومة العراقية، مساء الاثنين، 72 ساعة لتسليم قتلة المتظاهرين من شباب كربلاء؛ في الوقت الذي تشهد فيه البلاد موجة من الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

كانت مصادر عراقية قد أفادت بمقتل 4 متظاهرين خلال تفريق قوات الأمن لتظاهرات أمام القنصلية الإيرانية في المدينة.

ويأتي هذا بينما قام محتجون غاضبون بمحاصرة مبنى القنصلية للمرة الثانية خلال 24 ساعة.

وأظهرت صور بثها ناشطون، عددًا من الجرحى يتلقون إسعافات أولية، بعد تعرضهم للإصابة خلال الاحتجاجات في كربلاء.

وكانت قوات الأمن قد فضت تظاهرات لمحتجين تجمعوا في ساعات الصباح الأولى أمام مبنى القنصلية، وأنزلوا العلم الإيراني، ورفعوا العلم العراقي بدلًا منه، وأضرموا النيران أمام المبنى.

انقطاع الإنترنت في بغداد

من جانب آخر، أعلن مرصد نتبلوكس لمراقبة الإنترنت، مساء الاثنين، أن خدمات الإنترنت انقطعت في بغداد ومعظم أنحاء العراق.

ووفق ما نقلته "سكاي نيوز" قال مرصد نتبلوكس في بيان: "في أثناء كتابة البيان انخفضت اتصالات الإنترنت العامة لما دون 19% عن المستويات المعتادة؛ مما قطع الخدمة عن عشرات الملايين من المستخدمين في بغداد، وتأثرت أيضًا البصرة وكربلاء ومراكز سكانية أخرى".

وأضاف: "نعتقد أن الانقطاع الجديد هو أكبر انقطاع نرصده في بغداد حتى اليوم".

وكانت السلطات العراقية، قد قطعت خدمات الإنترنت من قَبْلُ في مواجهة موجة الاحتجاجات.

كربلاء العراق

الرئيسية/ أخبار العالم

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عشائر كربلاء للحكومة: سلّمونا القتلة أمامكم 72 ساعة
سبق

أمهلت عشائر كربلاء، الحكومة العراقية، مساء الاثنين، 72 ساعة لتسليم قتلة المتظاهرين من شباب كربلاء؛ في الوقت الذي تشهد فيه البلاد موجة من الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

كانت مصادر عراقية قد أفادت بمقتل 4 متظاهرين خلال تفريق قوات الأمن لتظاهرات أمام القنصلية الإيرانية في المدينة.

ويأتي هذا بينما قام محتجون غاضبون بمحاصرة مبنى القنصلية للمرة الثانية خلال 24 ساعة.

وأظهرت صور بثها ناشطون، عددًا من الجرحى يتلقون إسعافات أولية، بعد تعرضهم للإصابة خلال الاحتجاجات في كربلاء.

وكانت قوات الأمن قد فضت تظاهرات لمحتجين تجمعوا في ساعات الصباح الأولى أمام مبنى القنصلية، وأنزلوا العلم الإيراني، ورفعوا العلم العراقي بدلًا منه، وأضرموا النيران أمام المبنى.

انقطاع الإنترنت في بغداد

من جانب آخر، أعلن مرصد نتبلوكس لمراقبة الإنترنت، مساء الاثنين، أن خدمات الإنترنت انقطعت في بغداد ومعظم أنحاء العراق.

ووفق ما نقلته "سكاي نيوز" قال مرصد نتبلوكس في بيان: "في أثناء كتابة البيان انخفضت اتصالات الإنترنت العامة لما دون 19% عن المستويات المعتادة؛ مما قطع الخدمة عن عشرات الملايين من المستخدمين في بغداد، وتأثرت أيضًا البصرة وكربلاء ومراكز سكانية أخرى".

وأضاف: "نعتقد أن الانقطاع الجديد هو أكبر انقطاع نرصده في بغداد حتى اليوم".

وكانت السلطات العراقية، قد قطعت خدمات الإنترنت من قَبْلُ في مواجهة موجة الاحتجاجات.

05 نوفمبر 2019 - 8 ربيع الأول 1441
08:46 AM

عشائر كربلاء للحكومة: سلّمونا القتلة أمامكم 72 ساعة

في الوقت الذي تشهد فيه البلاد موجة من الاحتجاجات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أمهلت عشائر كربلاء، الحكومة العراقية، مساء الاثنين، 72 ساعة لتسليم قتلة المتظاهرين من شباب كربلاء؛ في الوقت الذي تشهد فيه البلاد موجة من الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

كانت مصادر عراقية قد أفادت بمقتل 4 متظاهرين خلال تفريق قوات الأمن لتظاهرات أمام القنصلية الإيرانية في المدينة.

ويأتي هذا بينما قام محتجون غاضبون بمحاصرة مبنى القنصلية للمرة الثانية خلال 24 ساعة.

وأظهرت صور بثها ناشطون، عددًا من الجرحى يتلقون إسعافات أولية، بعد تعرضهم للإصابة خلال الاحتجاجات في كربلاء.

وكانت قوات الأمن قد فضت تظاهرات لمحتجين تجمعوا في ساعات الصباح الأولى أمام مبنى القنصلية، وأنزلوا العلم الإيراني، ورفعوا العلم العراقي بدلًا منه، وأضرموا النيران أمام المبنى.

انقطاع الإنترنت في بغداد

من جانب آخر، أعلن مرصد نتبلوكس لمراقبة الإنترنت، مساء الاثنين، أن خدمات الإنترنت انقطعت في بغداد ومعظم أنحاء العراق.

ووفق ما نقلته "سكاي نيوز" قال مرصد نتبلوكس في بيان: "في أثناء كتابة البيان انخفضت اتصالات الإنترنت العامة لما دون 19% عن المستويات المعتادة؛ مما قطع الخدمة عن عشرات الملايين من المستخدمين في بغداد، وتأثرت أيضًا البصرة وكربلاء ومراكز سكانية أخرى".

وأضاف: "نعتقد أن الانقطاع الجديد هو أكبر انقطاع نرصده في بغداد حتى اليوم".

وكانت السلطات العراقية، قد قطعت خدمات الإنترنت من قَبْلُ في مواجهة موجة الاحتجاجات.

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